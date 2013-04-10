Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 08:07, 29 марта 2017

править] Введение

Регулярные сборки образов предназначены для:

интересующихся текущим состоянием проектов разработки свободных сред рабочего стола;

тестирования репозитория ALT Sisyphus;

начала работы с текущим состоянием ("входа" в разработку).

Образы представляют из себя LiveCD с программой установки, включающий комплект пакетов одной их графических сред (таких как KDE, Gnome, Xfce, Mate и др.) с минимальными дополнениями. Другие необходимые программы, в том числе офисные, графические, мультимедийные, не входящие в небольшой комплект образа, можно легко установить из репозитория.

Внимание! Это не дистрибутивы Linux в обычном понимании, а скорее технологические образцы, протодистрибутивы, которые могут заодно оказаться полезными -- например, операционная система на текущем ноутбуке выпускающего их человека ныне установлена с использованием одного из них.



Регулярные сборки не заменяют предварительных и релизных версий дистрибутивов Альт, таких как Сервер, Рабочая станция/Рабочая станция К, Образование.

Стартовые наборы Регулярные сборки ежеквартально еженедельно стабильная ветка разработка rescue,

livecd,

инсталятор,

сервер, vm rescue,

livecd

Эти образы создаются автоматически с использованием нестабильного репозитория разработки, так что если есть намерение установить ALT для постоянной работы, то лучше рассмотрите варианты, которые собираются и обновляются из стабильных веток:

официальные дистрибутивы должны подойти лучше всего, но

также есть и starterkits — по сути те же regular, только собранные на p7/branch.

По умолчанию LiveCD загружаются с английским языком. Для загрузки и последующей установки системы с русской или иной доступной локализацией на первом экране (выбор источника загрузки) нажмите F2 и выберите нужный язык; переключение по Ctrl-Shift.

Образ rescue содержит консольные утилиты для создания/проверки всех распространённых и некоторых менее ходовых ФС, восстановления данных, диагностики аппаратного обеспечения и сети, расследования инцидентов; порой оказываются нужны именно свежайшие версии ядра, драйверов и подобного инструментария.

Обратите внимание: если образ похож на битый, проверьте его контрольную сумму по файлам MD5SUM/SHA1SUM. Такое может случиться, если используемый менеджер загрузок качает файл по частям или вынужден повторить прерванную закачку и в это же время меняется ссылка «latest» (что не должно случаться чаще раза в сутки). Образы ниже snapshots/ — это сами файлы, а не ссылки на них, и в подобном случае может иметь смысл выбрать и загрузить один из них. Также возможно исправить битый файл при помощи rsync и префикса nightly.altlinux.org::nightly.

править] Варианты

Доступны несколько наборов образов, специфичных для конкретных сред/архитектур; обратите внимание, что ссылки на проверенные вручную ISO содержатся в каталоге tested, а в current лежат автоматически обновляемые симлинки.

Если поймаете какие-либо проблемы с current, может иметь смысл посмотреть, не ведёт ли себя лучше «чуть более официальный» вариант из tested.

Обычно сборки обновляются раз в неделю (по средам), но в случае исправления ошибок или заметных изменений мы можем обновлять их и раз в день.

В настоящее время мы собираем образы для архитектур i586 и x86_64[1].

править] Прямые ссылки на загрузку ISO

Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами файлы довольно заметного объёма, при желании просмотреть список воспользуйтесь ссылками current/tested выше!

Если скачивание идёт медленно (на сервере аншлаг), воспользуйтесь яндекс-зеркалом.

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны UNetbootin, Rufus и UltraISO, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны здесь

править] основные

править] дополнительные

править] специальные

править] Загрузка LiveCD и установка

Переработанный установщик ALT, расположенный на образах, поддерживает:

создание шифрованных разделов LUKS и установку на них;

загрузку и простую установку на UEFI-системы, в том числе рядом с Microsoft Windows 8.

Эти опции сейчас находятся в режиме тестирования и мы будем признательны за отзывы. Режим Secure Boot при возможности рекомендуется пока отключать.

Отметим, что в некоторых сборках[6] на рабочем столе может отсутствовать ярлык запуска программы установщика. Его можно найти в меню в разделе "System Tools". Также установщик можно запустить, выполнив команду livecd-install из эмулятора терминала.

править] Состояние

Смотрите файлы ChangeLog и BUGS на предмет происходящего здесь.

править] Обсуждение

Пожалуйста, обращайтесь на форум, в рассылку или на #altlinux для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

Сообщения о неизвестных ошибках стоит вешать на продукты Regular (в образах) и Sisyphus (в пакетах).

править] Нерегулярные сборки

Существуют также не принятые в автоматически собираемый набор образы «под задачу» либо в статусе альфы, которые обновляются вручную по мере доводки пакетной базы и метапрофиля.

править] Инсталяторы

Традиционные инсталяторы на базе Sisyphus в официальном порядке не выпускаются, т.к. сей разработческий репозиторий рассчитан на понимающих то, что делают; а им в помощь предоставляется возможность установки с LiveCD.

Это никоим образом не техническое ограничение, а обдуманное самоорганизационное; желающие могут испечь себе regular-server.iso из mkimage-profiles локально. Соответственно сборки таких инсталяторов на стабильных ветках входят в состав так называемых starter kits (например, для p7/branch).

править] О технологии

Технология в основе этих образов направлена на простое создание производных дистрибутивов, при этом требуя совсем минимального описания добавляемых отличий.

Техническое задание доступно на страничке про регулярные сборки образов.

править] Примечания