Regular

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м (Прямые ссылки на загрузку ISO: повидней про яндекс-зеркало)
 
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== Прямые ссылки на загрузку ISO ==
== Прямые ссылки на загрузку ISO ==
Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами '''файлы довольно заметного объёма''', при желании просмотреть список воспользуйтесь ссылками current/tested выше!
Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами '''файлы довольно заметного объёма''', при желании просмотреть список воспользуйтесь ссылками current/tested выше!
 +
 +
Если скачивание идёт медленно (на сервере аншлаг), воспользуйтесь '''[http://mirror.yandex.ru/altlinux-nightly/tested/ яндекс-зеркалом]'''.
{{Attention|UNetbootin, Rufus и UltraISO '''портят загрузку''', штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны [[write|здесь]].}}
{{Attention|UNetbootin, Rufus и UltraISO '''портят загрузку''', штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны [[write|здесь]].}}
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* [[rescue]] (восстановление системы): [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64] (~300 Мб)
* [[rescue]] (восстановление системы): [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64] (~300 Мб)
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Также наблюдается зеркало на [http://mirror.yandex.ru/altlinux-nightly/ Яндексе].
 
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Текущая версия на 08:07, 29 марта 2017

Содержание

English

[править] Введение

Регулярные сборки образов предназначены для:

  • интересующихся текущим состоянием проектов разработки свободных сред рабочего стола;
  • тестирования репозитория ALT Sisyphus;
  • начала работы с текущим состоянием ("входа" в разработку).

Образы представляют из себя LiveCD с программой установки, включающий комплект пакетов одной их графических сред (таких как KDE, Gnome, Xfce, Mate и др.) с минимальными дополнениями. Другие необходимые программы, в том числе офисные, графические, мультимедийные, не входящие в небольшой комплект образа, можно легко установить из репозитория.

Внимание! Это не дистрибутивы Linux в обычном понимании, а скорее технологические образцы, протодистрибутивы, которые могут заодно оказаться полезными -- например, операционная система на текущем ноутбуке выпускающего их человека ныне установлена с использованием одного из них.


Регулярные сборки не заменяют предварительных и релизных версий дистрибутивов Альт, таких как Сервер, Рабочая станция/Рабочая станция К, Образование.

Стартовые наборы Регулярные сборки
ежеквартально еженедельно
стабильная ветка разработка
rescue,
livecd,
инсталятор,
сервер, vm 		rescue,
livecd

Эти образы создаются автоматически с использованием нестабильного репозитория разработки, так что если есть намерение установить ALT для постоянной работы, то лучше рассмотрите варианты, которые собираются и обновляются из стабильных веток:

По умолчанию LiveCD загружаются с английским языком. Для загрузки и последующей установки системы с русской или иной доступной локализацией на первом экране (выбор источника загрузки) нажмите F2 и выберите нужный язык; переключение по Ctrl-Shift.

Образ rescue содержит консольные утилиты для создания/проверки всех распространённых и некоторых менее ходовых ФС, восстановления данных, диагностики аппаратного обеспечения и сети, расследования инцидентов; порой оказываются нужны именно свежайшие версии ядра, драйверов и подобного инструментария.

Обратите внимание: если образ похож на битый, проверьте его контрольную сумму по файлам MD5SUM/SHA1SUM. Такое может случиться, если используемый менеджер загрузок качает файл по частям или вынужден повторить прерванную закачку и в это же время меняется ссылка «latest» (что не должно случаться чаще раза в сутки). Образы ниже snapshots/ — это сами файлы, а не ссылки на них, и в подобном случае может иметь смысл выбрать и загрузить один из них. Также возможно исправить битый файл при помощи rsync и префикса nightly.altlinux.org::nightly.

[править] Варианты

Доступны несколько наборов образов, специфичных для конкретных сред/архитектур; обратите внимание, что ссылки на проверенные вручную ISO содержатся в каталоге tested, а в current лежат автоматически обновляемые симлинки.

Если поймаете какие-либо проблемы с current, может иметь смысл посмотреть, не ведёт ли себя лучше «чуть более официальный» вариант из tested.

Обычно сборки обновляются раз в неделю (по средам), но в случае исправления ошибок или заметных изменений мы можем обновлять их и раз в день.

В настоящее время мы собираем образы для архитектур i586 и x86_64[1].

[править] Прямые ссылки на загрузку ISO

Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами файлы довольно заметного объёма, при желании просмотреть список воспользуйтесь ссылками current/tested выше!

Если скачивание идёт медленно (на сервере аншлаг), воспользуйтесь яндекс-зеркалом.

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны здесь.

[править] основные

[править] дополнительные

[править] экспериментальные[3]

[править] архивные[4]

[править] специальные

  • rescue (восстановление системы): i586, x86_64 (~300 Мб)

[править] Загрузка LiveCD и установка

Переработанный установщик ALT, расположенный на образах, поддерживает:

  • создание шифрованных разделов LUKS и установку на них;
  • загрузку и простую установку на UEFI-системы, в том числе рядом с Microsoft Windows 8.

Эти опции сейчас находятся в режиме тестирования и мы будем признательны за отзывы. Режим Secure Boot при возможности рекомендуется пока отключать.

Отметим, что в некоторых сборках[6] на рабочем столе может отсутствовать ярлык запуска программы установщика. Его можно найти в меню в разделе "System Tools". Также установщик можно запустить, выполнив команду livecd-install из эмулятора терминала.

[править] Состояние

Смотрите файлы ChangeLog и BUGS на предмет происходящего здесь.

[править] Обсуждение

Пожалуйста, обращайтесь на форум, в рассылку или на #altlinux для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

Сообщения о неизвестных ошибках стоит вешать на продукты Regular (в образах) и Sisyphus (в пакетах).

[править] Нерегулярные сборки

Существуют также не принятые в автоматически собираемый набор образы «под задачу» либо в статусе альфы, которые обновляются вручную по мере доводки пакетной базы и метапрофиля.

[править] Инсталяторы

Традиционные инсталяторы на базе Sisyphus в официальном порядке не выпускаются, т.к. сей разработческий репозиторий рассчитан на понимающих то, что делают; а им в помощь предоставляется возможность установки с LiveCD.

Это никоим образом не техническое ограничение, а обдуманное самоорганизационное; желающие могут испечь себе regular-server.iso из mkimage-profiles локально. Соответственно сборки таких инсталяторов на стабильных ветках входят в состав так называемых starter kits (например, для p7/branch).

[править] О технологии

Технология в основе этих образов направлена на простое создание производных дистрибутивов, при этом требуя совсем минимального описания добавляемых отличий.

Техническое задание доступно на страничке про регулярные сборки образов.

[править] Примечания

  1. сборки для ARMv7 заморожены по причине устаревания освоенной целевой платформы
  2. образы с E19, E18 и E17 доступны в архиве
  3. gnustep, icewm, wmaker работают с sysvinit
  4. см. README в http://nightly.altlinux.org/sisyphus/archive/
  5. часть пакетов TDE была удалена при обновлении libav, требуется обновление
  6. например, Gnome и Cinnamon до 20130410
Regular

Regular • Regular/icewm • Starterkits • Starterkits/p7

 
 
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