Regular
Материал из ALT Linux Wiki
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* [http://www.trinitydesktop.org/wiki/bin/view/Documentation/LiveCDs TDE]: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-x86_64.iso x86_64] (~650 Мб)
* [http://www.trinitydesktop.org/wiki/bin/view/Documentation/LiveCDs TDE]: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-x86_64.iso x86_64] (~650 Мб)
* WindowMaker: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-x86_64.iso x86_64] (~400 Мб)
* WindowMaker: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-x86_64.iso x86_64] (~400 Мб)
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=== специальные ===
=== специальные ===
* [[rescue]] (восстановление системы): [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64] (~300 Мб)
* [[rescue]] (восстановление системы): [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64] (~300 Мб)
Версия 15:13, 22 февраля 2017
Введение
Регулярные сборки образов предназначены для:
- интересующихся текущим состоянием проектов разработки свободных сред рабочего стола;
- тестирования репозитория ALT Linux Sisyphus;
- начала работы с текущим состоянием ("входа" в разработку).
Образы представляют из себя LiveCD с программой установки, включающий комплект пакетов одной их графических сред (таких как KDE, Gnome, Xfce, Mate и др.) с минимальными дополнениями. Другие необходимые программы, в том числе офисные, графические, мультимедийные, не входящие в небольшой комплект образа, можно легко установить из репозитория.
Регулярные сборки не заменяют предварительных и релизных версий дистрибутивов ALT Linux, таких как Centaurus, Simply, KDesktop и других.
|Стартовые наборы
|Регулярные сборки
|ежеквартально
|еженедельно
|стабильная ветка
|разработка
| rescue,
livecd,
инсталятор,
сервер, vm
| rescue,
livecd
Эти образы создаются автоматически с использованием нестабильного репозитория разработки, так что если есть намерение установить ALT Linux для постоянной работы, то лучше рассмотрите варианты, которые собираются и обновляются из стабильных веток:
- официальные дистрибутивы должны подойти лучше всего, но
- также есть и starterkits — по сути те же regular, только собранные на p7/branch.
По умолчанию LiveCD загружаются с английским языком. Для загрузки и последующей установки системы с русской или иной доступной локализацией на первом экране (выбор источника загрузки) нажмите F2 и выберите нужный язык; переключение по Ctrl-Shift.
Образ rescue содержит консольные утилиты для создания/проверки всех распространённых и некоторых менее ходовых ФС, восстановления данных, диагностики аппаратного обеспечения и сети, расследования инцидентов; порой оказываются нужны именно свежайшие версии ядра, драйверов и подобного инструментария.
Обратите внимание: если образ похож на битый, проверьте его контрольную сумму по файлам MD5SUM/SHA1SUM. Такое может случиться, если используемый менеджер загрузок качает файл по частям или вынужден повторить прерванную закачку и в это же время меняется ссылка «latest» (что не должно случаться чаще раза в сутки). Образы ниже snapshots/ — это сами файлы, а не ссылки на них, и в подобном случае может иметь смысл выбрать и загрузить один из них. Также возможно исправить битый файл при помощи rsync и префикса nightly.altlinux.org::nightly.
Варианты
Доступны несколько наборов образов, специфичных для конкретных сред/архитектур; обратите внимание, что ссылки на проверенные вручную ISO содержатся в каталоге tested, а в current лежат автоматически обновляемые симлинки.
Если поймаете какие-либо проблемы с current, может иметь смысл посмотреть, не ведёт ли себя лучше «чуть более официальный» вариант из tested.
Обычно сборки обновляются раз в неделю (по средам), но в случае исправления ошибок или заметных изменений мы можем обновлять их и раз в день.
В настоящее время мы собираем образы для архитектур i586 и x86_64[1].
Прямые ссылки на загрузку ISO
Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами файлы довольно заметного объёма, при желании просмотреть список воспользуйтесь ссылками current/tested выше!
основные
- Cinnamon: i586, x86_64 (~800 Мб)
- KDE5: i586, x86_64 (~850 Мб)
- MATE: i586, x86_64 (~700 Мб)
- Xfce: i586, x86_64 (~550 Мб)
дополнительные
- Enlightenment[2]: i586, x86_64 (~600 Мб)
- Gnome3: i586, x86_64 (~1,1 Гб)
- KDE4: i586, x86_64 (~1,4 Гб)
- LXDE: i586, x86_64 (~600 Мб)
экспериментальные[3]
- GNUstep: i586, x86_64 (~600 Мб) — страничка стартеркита
- IceWM: i586, x86_64 (~500 Мб) — о сборке
- LXQt: i586, x86_64 (~600 Мб)
- TDE: i586, x86_64 (~650 Мб)
- WindowMaker: i586, x86_64 (~400 Мб)
архивные[4]
специальные
Также наблюдается зеркало на Яндексе.
Загрузка LiveCD и установка
Переработанный установщик ALT Linux, расположенный на образах, поддерживает:
- создание шифрованных разделов LUKS и установку на них;
- загрузку и простую установку на UEFI-системы, в том числе рядом с Microsoft Windows 8.
Эти опции сейчас находятся в режиме тестирования и мы будем признательны за отзывы. Режим Secure Boot при возможности рекомендуется пока отключать.
Отметим, что в некоторых сборках[6] на рабочем столе может отсутствовать ярлык запуска программы установщика. Его можно найти в меню в разделе "System Tools". Также установщик можно запустить, выполнив команду livecd-install из эмулятора терминала.
Состояние
Смотрите файлы ChangeLog и BUGS на предмет происходящего здесь.
Обсуждение
Пожалуйста, обращайтесь на форум, в рассылку или на #altlinux для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.
Сообщения о неизвестных ошибках стоит вешать на продукты Regular (в образах) и Sisyphus (в пакетах).
Нерегулярные сборки
Существуют также не принятые в автоматически собираемый набор образы «под задачу» либо в статусе альфы, которые обновляются вручную по мере доводки пакетной базы и метапрофиля.
Инсталяторы
Традиционные инсталяторы на базе Sisyphus в официальном порядке не выпускаются, т.к. сей разработческий репозиторий рассчитан на понимающих то, что делают; а им в помощь предоставляется возможность установки с LiveCD.
Это никоим образом не техническое ограничение, а обдуманное самоорганизационное; желающие могут испечь себе regular-server.iso из mkimage-profiles локально. Соответственно сборки таких инсталяторов на стабильных ветках входят в состав так называемых starter kits (например, для p7/branch).
О технологии
Технология в основе этих образов направлена на простое создание производных дистрибутивов, при этом требуя совсем минимального описания добавляемых отличий.
Техническое задание доступно на страничке про регулярные сборки образов.
Примечания
- ↑ сборки для ARMv7 заморожены по причине устаревания освоенной целевой платформы
- ↑ образы с E19, E18 и E17 доступны в архиве
- ↑ gnustep, icewm, wmaker работают с sysvinit
- ↑ см. README в http://nightly.altlinux.org/sisyphus/archive/
- ↑ часть пакетов TDE была удалена при обновлении libav, требуется обновление
- ↑ например, Gnome и Cinnamon до 20130410