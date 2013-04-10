Regular

Материал из ALT Linux Wiki

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м (Варианты: +ссылки; -ARM)
м (экспериментальные: выделил "архивные" с tde...)
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* [http://www.trinitydesktop.org/wiki/bin/view/Documentation/LiveCDs TDE]: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-x86_64.iso x86_64] (~650 Мб)
* [http://www.trinitydesktop.org/wiki/bin/view/Documentation/LiveCDs TDE]: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-tde-latest-x86_64.iso x86_64] (~650 Мб)
* WindowMaker: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-x86_64.iso x86_64] (~400 Мб)
* WindowMaker: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/current/regular-wmaker-latest-x86_64.iso x86_64] (~400 Мб)
-
<div id="non-desktop"></div>
 
 +
<div id="archive"></div>
 +
=== архивные<ref>см. README в http://nightly.altlinux.org/sisyphus/archive/</ref> ===
 +
* [http://www.trinitydesktop.org/wiki/bin/view/Documentation/LiveCDs TDE]: [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/archive/regular-tde-20170111-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/archive/regular-tde-20170111-x86_64.iso x86_64] (~750 Мб) ''20171111''<ref>часть пакетов TDE была [http://git.altlinux.org/tasks/archive/done/_172/176491/ удалена] при [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2017-January/202228.html обновлении] libav, требуется обновление</ref>
 +
 +
<div id="non-desktop"></div>
=== специальные ===
=== специальные ===
* [[rescue]] (восстановление системы): [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64] (~300 Мб)
* [[rescue]] (восстановление системы): [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-i586.iso i586], [http://nightly.altlinux.org/sisyphus/tested/regular-rescue-latest-x86_64.iso x86_64] (~300 Мб)

Версия 15:13, 22 февраля 2017

Содержание

English

Введение

Регулярные сборки образов предназначены для:

  • интересующихся текущим состоянием проектов разработки свободных сред рабочего стола;
  • тестирования репозитория ALT Linux Sisyphus;
  • начала работы с текущим состоянием ("входа" в разработку).

Образы представляют из себя LiveCD с программой установки, включающий комплект пакетов одной их графических сред (таких как KDE, Gnome, Xfce, Mate и др.) с минимальными дополнениями. Другие необходимые программы, в том числе офисные, графические, мультимедийные, не входящие в небольшой комплект образа, можно легко установить из репозитория.

Внимание! Это не дистрибутивы Linux в обычном понимании, а скорее технологические образцы, протодистрибутивы, которые могут заодно оказаться полезными -- например, операционная система на текущем ноутбуке выпускающего их человека ныне установлена с использованием одного из них.


Регулярные сборки не заменяют предварительных и релизных версий дистрибутивов ALT Linux, таких как Centaurus, Simply, KDesktop и других.

Стартовые наборы Регулярные сборки
ежеквартально еженедельно
стабильная ветка разработка
rescue,
livecd,
инсталятор,
сервер, vm 		rescue,
livecd

Эти образы создаются автоматически с использованием нестабильного репозитория разработки, так что если есть намерение установить ALT Linux для постоянной работы, то лучше рассмотрите варианты, которые собираются и обновляются из стабильных веток:

По умолчанию LiveCD загружаются с английским языком. Для загрузки и последующей установки системы с русской или иной доступной локализацией на первом экране (выбор источника загрузки) нажмите F2 и выберите нужный язык; переключение по Ctrl-Shift.

Образ rescue содержит консольные утилиты для создания/проверки всех распространённых и некоторых менее ходовых ФС, восстановления данных, диагностики аппаратного обеспечения и сети, расследования инцидентов; порой оказываются нужны именно свежайшие версии ядра, драйверов и подобного инструментария.

Обратите внимание: если образ похож на битый, проверьте его контрольную сумму по файлам MD5SUM/SHA1SUM. Такое может случиться, если используемый менеджер загрузок качает файл по частям или вынужден повторить прерванную закачку и в это же время меняется ссылка «latest» (что не должно случаться чаще раза в сутки). Образы ниже snapshots/ — это сами файлы, а не ссылки на них, и в подобном случае может иметь смысл выбрать и загрузить один из них. Также возможно исправить битый файл при помощи rsync и префикса nightly.altlinux.org::nightly.

Варианты

Доступны несколько наборов образов, специфичных для конкретных сред/архитектур; обратите внимание, что ссылки на проверенные вручную ISO содержатся в каталоге tested, а в current лежат автоматически обновляемые симлинки.

Если поймаете какие-либо проблемы с current, может иметь смысл посмотреть, не ведёт ли себя лучше «чуть более официальный» вариант из tested.

Обычно сборки обновляются раз в неделю (по средам), но в случае исправления ошибок или заметных изменений мы можем обновлять их и раз в день.

В настоящее время мы собираем образы для архитектур i586 и x86_64[1].

Прямые ссылки на загрузку ISO

Обратите внимание: это ссылки непосредственно на сами файлы довольно заметного объёма, при желании просмотреть список воспользуйтесь ссылками current/tested выше!

Внимание! UNetbootin, Rufus и UltraISO портят загрузку, штатные способы записи гибридных образов на CD/DVD и USB Flash описаны здесь.

основные

дополнительные

экспериментальные[3]

архивные[4]

специальные

  • rescue (восстановление системы): i586, x86_64 (~300 Мб)

Также наблюдается зеркало на Яндексе.

Загрузка LiveCD и установка

Переработанный установщик ALT Linux, расположенный на образах, поддерживает:

  • создание шифрованных разделов LUKS и установку на них;
  • загрузку и простую установку на UEFI-системы, в том числе рядом с Microsoft Windows 8.

Эти опции сейчас находятся в режиме тестирования и мы будем признательны за отзывы. Режим Secure Boot при возможности рекомендуется пока отключать.

Отметим, что в некоторых сборках[6] на рабочем столе может отсутствовать ярлык запуска программы установщика. Его можно найти в меню в разделе "System Tools". Также установщик можно запустить, выполнив команду livecd-install из эмулятора терминала.

Состояние

Смотрите файлы ChangeLog и BUGS на предмет происходящего здесь.

Обсуждение

Пожалуйста, обращайтесь на форум, в рассылку или на #altlinux для обсуждения имеющих отношение к этим образам вопросов.

Сообщения о неизвестных ошибках стоит вешать на продукты Regular (в образах) и Sisyphus (в пакетах).

Нерегулярные сборки

Существуют также не принятые в автоматически собираемый набор образы «под задачу» либо в статусе альфы, которые обновляются вручную по мере доводки пакетной базы и метапрофиля.

Инсталяторы

Традиционные инсталяторы на базе Sisyphus в официальном порядке не выпускаются, т.к. сей разработческий репозиторий рассчитан на понимающих то, что делают; а им в помощь предоставляется возможность установки с LiveCD.

Это никоим образом не техническое ограничение, а обдуманное самоорганизационное; желающие могут испечь себе regular-server.iso из mkimage-profiles локально. Соответственно сборки таких инсталяторов на стабильных ветках входят в состав так называемых starter kits (например, для p7/branch).

О технологии

Технология в основе этих образов направлена на простое создание производных дистрибутивов, при этом требуя совсем минимального описания добавляемых отличий.

Техническое задание доступно на страничке про регулярные сборки образов.

Примечания

  1. сборки для ARMv7 заморожены по причине устаревания освоенной целевой платформы
  2. образы с E19, E18 и E17 доступны в архиве
  3. gnustep, icewm, wmaker работают с sysvinit
  4. см. README в http://nightly.altlinux.org/sisyphus/archive/
  5. часть пакетов TDE была удалена при обновлении libav, требуется обновление
  6. например, Gnome и Cinnamon до 20130410
Regular

Regular • Regular/icewm • Starterkits • Starterkits/p7

 
 
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