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Версия 11:48, 15 июня 2017

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Установка

Интеграция с LDAP

Рассмотрим интеграцию Redmine с LDAP.

Выберем пункт Администрирование -> Авторизация с помощью LDAP -> Новый режим аутентификации:

В открывшемся окне необходимо ввести следующие параметры:

Имя: LdapAuth (имя режима)

LdapAuth (имя режима) Компьютер: dc.example.test (имя сервера LDAP)

dc.example.test (имя сервера LDAP) Порт: 389 (порт LDAP)

389 (порт LDAP) Учётная запись: uid=redmine,cn=sysaccounts,cn=etc,dc=example,dc=test (аккаунт для доступа к LDAP, создание аккаунта)

uid=redmine,cn=sysaccounts,cn=etc,dc=example,dc=test (аккаунт для доступа к LDAP, создание аккаунта) Пароль: Secret123 (пароль)

Secret123 (пароль) Создание пользователя на лету: отметить чекбокс

Атрибуты LDAP, используемые для создания пользователя на лету:

Login: uid (имя для входа в Redmine)

uid (имя для входа в Redmine) Имя: givenName (имя в информацие о пользователе)

givenName (имя в информацие о пользователе) Фамилия: sn (фамилия в информацие о пользователе)

sn (фамилия в информацие о пользователе) email: mail (email пользователя)

После этого можно попробовать зайти в Redmine под доменным пользователем, пользователь должен создаться автоматически.

Настройка SSO аутентификации

Для работы прозрачной аутентификации (SSO) необходимо настроить web-сервер (Apache, Nginx) и установить необходимый плагин.

Для Nginx необходимо также добавить строчку передающую переменную REMOTE_USER в redmine:

location / { error_log /var/log/nginx/error.log debug; auth_gss on; auth_gss_realm IPA.EXAMPLE.TEST; auth_gss_keytab /etc/http.keytab; auth_gss_service_name HTTP/redmine.ipa.example.test; auth_gss_allow_basic_fallback on; proxy_set_header REMOTE_USER $remote_user; proxy_pass http://127.0.0.1:3000; }

Далее необходимо установить плагин для SSO http://www.redmine.org/plugins/single_auth

Переходим в настройки плагина и указываем переменную отвечающую за имя авторизованного пользователя (HTTP_REMOTE_USER).

Сохраняем и пробуем зайти доменным пользователем, преварительно настроив браузер