Redmine
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Новиков Сергей (обсуждение | вклад)
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(Новая страница: «{{Stub}} == Установка == == Интеграция с LDAP == Рассмотрим интеграцию Redmine с LDAP.<br> Выберем пункт Адм...»)
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Версия 09:22, 15 июня 2017
Установка
Интеграция с LDAP
Рассмотрим интеграцию Redmine с LDAP.
Выберем пункт Администрирование -> Авторизация с помощью LDAP -> Новый режим аутентификации:
В открывшемся окне необходимо ввести следующие параметры:
- Имя: LdapAuth (имя режима)
- Компьютер: dc.example.test (имя сервера LDAP)
- Порт: 389 (порт LDAP)
- Учётная запись: uid=redmine,cn=sysaccounts,cn=etc,dc=example,dc=test (аккаунт для доступа к LDAP, создание аккаунта)
- Пароль: Secret123 (пароль)
- Создание пользователя на лету: отметить чекбокс
Атрибуты LDAP, используемые для создания пользователя на лету:
- Login: uid (имя для входа в Redmine)
- Имя: givenName (имя в информацие о пользователе)
- Фамилия: sn (фамилия в информацие о пользователе)
- email: mail (email пользователя)
После этого можно попробовать зайти в Redmine под доменным пользователем, пользователь должен создаться автоматически.