Redmine

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Новиков Сергей (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Установка == == Интеграция с LDAP == Рассмотрим интеграцию Redmine с LDAP.<br> Выберем пункт Адм...»)
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Версия 09:22, 15 июня 2017

Stub.png
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Установка

Интеграция с LDAP

Рассмотрим интеграцию Redmine с LDAP.
Выберем пункт Администрирование -> Авторизация с помощью LDAP -> Новый режим аутентификации: Remine01.jpg
В открывшемся окне необходимо ввести следующие параметры:

  • Имя: LdapAuth (имя режима)
  • Компьютер: dc.example.test (имя сервера LDAP)
  • Порт: 389 (порт LDAP)
  • Учётная запись: uid=redmine,cn=sysaccounts,cn=etc,dc=example,dc=test (аккаунт для доступа к LDAP, создание аккаунта)
  • Пароль: Secret123 (пароль)
  • Создание пользователя на лету: отметить чекбокс

Атрибуты LDAP, используемые для создания пользователя на лету:

  • Login: uid (имя для входа в Redmine)
  • Имя: givenName (имя в информацие о пользователе)
  • Фамилия: sn (фамилия в информацие о пользователе)
  • email: mail (email пользователя)

После этого можно попробовать зайти в Redmine под доменным пользователем, пользователь должен создаться автоматически.

 
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