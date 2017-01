Python3 UNMETS

А для части можно будет сочинить виртуальные Provides в используемых пакетах. Или даже какие-то общие правила перевода имён необычного вида; я с таким несколько раз сталкивался в виде всяких six.*, если правильно помню, но до оформления этого в виде правил в rpm-build-python3 или виртуальных Provides руки не дошли.

А для части можно будет сочинить виртуальные Provides в используемых пакетах. Или даже какие-то общие правила перевода имён необычного вида; я с таким несколько раз сталкивался в виде всяких six.*, если правильно помню, но до оформления этого в виде правил в rpm-build-python3 или виртуальных Provides руки не дошли.