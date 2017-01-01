Python3/autoreqs from upstream reqs
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< Python3(Различия между версиями)
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м (замеченные примеры пакетов, где эти зависимости оказались бы полезны)
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м (wiki syntax)
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[[category:devel]]
[[category:devel]]
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[https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201430.html viy@ в devel@]:
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[https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201430.html viy@ в devel@]:
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'''python egg Provides/Requires
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'''python egg Provides/Requires'''
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Подсмотрел в mageia python egg Provides/Requires, которые можно расставлять
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Подсмотрел в mageia python egg Provides/Requires, которые можно расставлять автоматически по .egg-info.
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автоматически по .egg-info.
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Далее [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201434.html дискутируется] целесообразность таких Requires.
Далее [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201434.html дискутируется] целесообразность таких Requires.
Текущая версия на 01:07, 24 января 2017
- python egg Provides/Requires
- Подсмотрел в mageia python egg Provides/Requires, которые можно расставлять автоматически по .egg-info.
Далее дискутируется целесообразность таких Requires.
Мне (--imz 05:06, 24 января 2017 (MSK)) представляется полезным использовать дополнительный источник информации о зависимостях, подготовленный человеком в upstream. (Особенно ввиду выявляющихся время от времени ошибок в работе установленных питоновских пакетов из-за нехватки чего-то.) А если maintainer пакета не согласен с upstream, (egg|package)-info можно просто пропатчить. Реализация в TODO.
Здесь записываются замеченные примеры пакетов, где эти зависимости оказались бы полезны.