Python3/autoreqs from upstream reqs

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м (замеченные примеры пакетов, где эти зависимости оказались бы полезны)
м (wiki syntax)
 
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[[category:devel]]
[[category:devel]]
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[https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201430.html viy@ в devel@]:<q>
+
[https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201430.html viy@ в devel@]:
-
'''python egg Provides/Requires''''
+
:'''python egg Provides/Requires'''
-
Подсмотрел в mageia python egg Provides/Requires, которые можно расставлять
+
:Подсмотрел в mageia python egg Provides/Requires, которые можно расставлять автоматически по .egg-info.
-
автоматически по .egg-info.</q>
+
Далее [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201434.html дискутируется] целесообразность таких Requires.
Далее [https://lists.altlinux.org/pipermail/devel/2016-May/201434.html дискутируется] целесообразность таких Requires.

Текущая версия на 01:07, 24 января 2017


viy@ в devel@:

python egg Provides/Requires
Подсмотрел в mageia python egg Provides/Requires, которые можно расставлять автоматически по .egg-info.

Далее дискутируется целесообразность таких Requires.

Мне (--imz 05:06, 24 января 2017 (MSK)) представляется полезным использовать дополнительный источник информации о зависимостях, подготовленный человеком в upstream. (Особенно ввиду выявляющихся время от времени ошибок в работе установленных питоновских пакетов из-за нехватки чего-то.) А если maintainer пакета не согласен с upstream, (egg|package)-info можно просто пропатчить. Реализация в TODO.

Здесь записываются замеченные примеры пакетов, где эти зависимости оказались бы полезны.

 
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