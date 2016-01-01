Python3/autoreqs from upstream reqs
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IvanZakharyaschev (обсуждение | вклад)
(замеченные примеры пакетов, где эти зависимости оказались бы полезны)
Следующая правка →
(замеченные примеры пакетов, где эти зависимости оказались бы полезны)
Следующая правка →
Версия 01:06, 24 января 2017
viy@ в devel@:<q> python egg Provides/Requires' Подсмотрел в mageia python egg Provides/Requires, которые можно расставлять автоматически по .egg-info.</q>
Далее дискутируется целесообразность таких Requires.
Мне (--imz 05:06, 24 января 2017 (MSK)) представляется полезным использовать дополнительный источник информации о зависимостях, подготовленный человеком в upstream. (Особенно ввиду выявляющихся время от времени ошибок в работе установленных питоновских пакетов из-за нехватки чего-то.) А если maintainer пакета не согласен с upstream, (egg|package)-info можно просто пропатчить. Реализация в TODO.
Здесь записываются замеченные примеры пакетов, где эти зависимости оказались бы полезны.