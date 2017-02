Puppet/packaging

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 18:06, 14 февраля 2017 (править) IvanZakharyaschev ← Предыдущая правка Версия 18:11, 14 февраля 2017 (править) (отменить) IvanZakharyaschev м Следующая правка → Строка 9: Строка 9: * пакет {{pkg|puppet-server}}, который позволяет запускать '''puppet-мастер''' (последний: [https://yum.puppetlabs.com/el/7/products/x86_64/puppet-server-3.8.7-1.el7.noarch.rpm puppet-server-3.8.7-1.el7.noarch.rpm] из https://yum.puppetlabs.com/el/7/products/x86_64/ ). * пакет {{pkg|puppet-server}}, который позволяет запускать '''puppet-мастер''' (последний: [https://yum.puppetlabs.com/el/7/products/x86_64/puppet-server-3.8.7-1.el7.noarch.rpm puppet-server-3.8.7-1.el7.noarch.rpm] из https://yum.puppetlabs.com/el/7/products/x86_64/ ). - Для puppet 4.x апстрим делает распухшие rpm-ки, в которые [ [https://docs.puppet.com/puppet/4.9/about_agent.html забандлены] зависимости (и всё лежит в {{path|/opt/}} и в {{path|/etc/puppetlabs/}} вместо {{path|/etc/}}, например, {{path|/etc/puppetlabs/puppet/}}): + Для puppet 4.x апстрим делает распухшие rpm-ки, в которые [https://docs.puppet.com/puppet/4.9/about_agent.html забандлены] зависимости (и всё лежит в {{path|/opt/}} и в {{path|/etc/puppetlabs/}} вместо {{path|/etc/}}, например, {{path|/etc/puppetlabs/puppet/}}): * пакет {{pkg|puppet-agent}} ('''вместо {{pkg|puppet}}'''); например, [https://yum.puppetlabs.com/el/7/PC1/x86_64/puppet-agent-1.8.3-1.el7.x86_64.rpm puppet-agent-1.8.3] из https://yum.puppetlabs.com/el/7/PC1/x86_64/ [https://docs.puppet.com/puppet/latest/about_agent.html включает] в себя традиционный [https://packages.altlinux.org/en/Sisyphus/srpms/puppet/changelog puppet-4.8.2]; * пакет {{pkg|puppet-agent}} ('''вместо {{pkg|puppet}}'''); например, [https://yum.puppetlabs.com/el/7/PC1/x86_64/puppet-agent-1.8.3-1.el7.x86_64.rpm puppet-agent-1.8.3] из https://yum.puppetlabs.com/el/7/PC1/x86_64/ [https://docs.puppet.com/puppet/latest/about_agent.html включает] в себя традиционный [https://packages.altlinux.org/en/Sisyphus/srpms/puppet/changelog puppet-4.8.2]; Строка 15: Строка 15: Нетрадиционные распухшие rpm-ки (как апстримные для 4.x), конечно, не годятся как дистрибутивные для Sisyphus. Нетрадиционные распухшие rpm-ки (как апстримные для 4.x), конечно, не годятся как дистрибутивные для Sisyphus. + + ===Сравнение содержимого: разницы нет=== + Если учесть, что в апстримном {{pkg|puppet-agent}} всё содержимое сложено в в {{path|/opt/}} и в {{path|/etc/puppetlabs/}} вместо {{path|/etc/}}, есть ли разница в содержимом пакета в ALT Sisyphus и предлагаемой апстримом rpm-ки? + + Видимо, нет. Например, сравним один из файлов: + + [imz@basalt IN]$ rpmpeek puppet-agent-1.8.3-1.el7.x86_64.rpm cat ./etc/puppetlabs/puppet/auth.conf >auth_puppetlabs.conf + [imz@basalt IN]$ rpmpeek /ALT/Sisyphus/noarch/RPMS.classic/puppet-4.8.2-alt1.noarch.rpm cat ./etc/puppet/auth.conf >auth_ALT.conf + [imz@basalt IN]$ diff -du auth_puppetlabs.conf auth_ALT.conf + [imz@basalt IN]$ ==Упаковка непоследней версии puppet== ==Упаковка непоследней версии puppet==

Версия 18:11, 14 февраля 2017





Сравнение с пакетами от upstream

Для puppet 3.x (и меньше) апстрим тоже делал rpm-ки, аналогичные тем, что в ALT Sisyphus:

пакет puppet , который позволяет выполнять на подчинённых нодах puppet-агент (последний: puppet-3.8.7-1.el7.noarch.rpm из https://yum.puppetlabs.com/el/7/products/x86_64/ );

, который позволяет выполнять на подчинённых нодах (последний: puppet-3.8.7-1.el7.noarch.rpm из https://yum.puppetlabs.com/el/7/products/x86_64/ ); пакет puppet-server , который позволяет запускать puppet-мастер (последний: puppet-server-3.8.7-1.el7.noarch.rpm из https://yum.puppetlabs.com/el/7/products/x86_64/ ).

Для puppet 4.x апстрим делает распухшие rpm-ки, в которые забандлены зависимости (и всё лежит в /opt/ и в /etc/puppetlabs/ вместо /etc/, например, /etc/puppetlabs/puppet/):

пакет puppet-agent ( вместо puppet ); например, puppet-agent-1.8.3 из https://yum.puppetlabs.com/el/7/PC1/x86_64/ включает в себя традиционный puppet-4.8.2;

( ); например, puppet-agent-1.8.3 из https://yum.puppetlabs.com/el/7/PC1/x86_64/ включает в себя традиционный puppet-4.8.2; пакет puppetserver (улучшенный вариант вместо puppet-server ).

Нетрадиционные распухшие rpm-ки (как апстримные для 4.x), конечно, не годятся как дистрибутивные для Sisyphus.

Сравнение содержимого: разницы нет

Если учесть, что в апстримном puppet-agent всё содержимое сложено в в /opt/ и в /etc/puppetlabs/ вместо /etc/, есть ли разница в содержимом пакета в ALT Sisyphus и предлагаемой апстримом rpm-ки?

Видимо, нет. Например, сравним один из файлов:

[imz@basalt IN]$ rpmpeek puppet-agent-1.8.3-1.el7.x86_64.rpm cat ./etc/puppetlabs/puppet/auth.conf >auth_puppetlabs.conf [imz@basalt IN]$ rpmpeek /ALT/Sisyphus/noarch/RPMS.classic/puppet-4.8.2-alt1.noarch.rpm cat ./etc/puppet/auth.conf >auth_ALT.conf [imz@basalt IN]$ diff -du auth_puppetlabs.conf auth_ALT.conf [imz@basalt IN]$

Упаковка непоследней версии puppet

Для тех, кто не готов переезжать на последнюю версию, удобно иметь пакет в ALT Sisyphus и с непоследней версией puppet. Встаёт вопрос: с какой?

Вот здесь upstream описывает особенности переезда: Puppet 3.x to 4.x: Get upgrade-ready.

puppet3

Upgrading? If you're upgrading from Puppet 3, follow our instructions to plan your upgrade, and remember to update your Puppet code.

В общем, они выделяют именно Puppet 3 (как нечто общее, а не отдельные случаи 3.x), и нам из непоследних версий стоит паковать просто одну -- последнюю из 3.x (т.е. 3.8.7); и назвать пакет