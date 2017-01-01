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Текущая версия на 12:42, 28 июня 2017

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править] Черновик

править] Установка puppet agent и puppet server

Необходимо установить следующие пакеты:

# apt-get install puppet puppet-server

править] Настройка puppet master

Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. Для примера можно внести настройки в файл hosts (/etc/hosts):

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.10.3.107 puppetserver 10.10.3.5 puppetclient

После установки всех пакетов настройки dns, конфигурационные файлы puppet находятся в директории /etc/puppet/ Файл настройки - puppet.conf:

[main] certname=puppetserver server=puppetserver [master] certname=puppetserver environment=production

В секции main находятся глобальные настройки сервиса, а в секции master, находятся настройки сервера puppet.

Параметр server говорит клиенту, с каким сервером работать. Параметр certname задает имя с которым клиент будет ображаться к серверу. Запуск сервисов:



# systemctl start puppet # systemctl start puppetmaster

Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:



# puppet cert sign –all

править] Настройка агента puppet

Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:



# apt-get install puppet

Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.

Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:



[agent] server=puppetserver

Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:



# puppet agent -t

править] Создание манифестов и модулей puppet

Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий директорий в /etc/puppet:

code modules environments manifests

Внесем корректировки в файл puppet.conf:

environment=production

Это добавляет окружение production в сервер.

В папке manifests,необходимо создать файл site.pp

Содержание файла:

file { "/etc/passwd": owner => "root", group => "bin", mode => 644, }

Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут.

Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:



# puppet agent -t --debug

Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте.

править] puppetd

TODO

В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert . Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.

. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией. Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.

править] Обновление системы

Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:

schedule { 'update': range => '5 - 8', period => daily, repeat => 1, } exec { 'apt-update': command => '/usr/bin/apt-get update', } exec { 'apt-distupgrade': require => Exec['apt-update'], command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y', schedule => 'update', }