Puppet

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environments
environments
manifests</pre>
manifests</pre>
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Например в папке будет папка test в ней будут следующие файлы:
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Внесем корректировки в файл puppet.conf:
Внесем корректировки в файл puppet.conf:
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<pre>

Версия 11:36, 28 июня 2017

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Содержание

Черновик

Установка pappet agent и pappet server

Необходимо установить следующие пакеты: 

# apt-get install puppet puppet-server

Настройка puppet master

Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. Для примера можно внести настройки в файл hosts (/etc/hosts): 

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
10.10.3.107     puppetserver
10.10.3.5       puppetclient

После установки всех пакетов настройки dns, конфигурационные файлы puppet находятся в директории /etc/puppet/ Файл настройки - puppet.conf: 

[main]
certname=puppetserver
server=puppetserver

[master]
certname=puppetserver
environment=production

В секции main находятся глобальные настройки сервиса, а в секции master, находятся настройки сервера puppet.
Параметр server говорит клиенту, с каким сервером работать. Параметр certname задает имя с которым клиент будет ображаться к серверу. Запуск сервисов:

# systemctl start puppet
# systemctl start puppetmaster

Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:

# puppet cert sign –all

Настройка агента puppet

Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:

# apt-get install puppet

Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.
Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:

[agent]
server=puppetserver

Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:

# puppet agent -t

Создание манифестов и модулей puppet

Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий директорий в /etc/puppet: 

code
modules
environments
manifests

Внесем корректировки в файл puppet.conf: 

environment=production

Это добавляет окружение production в сервер.
В папке manifests,необходимо создать файл site.pp
Содержание файла: 

file { "/etc/passwd":
owner => "root",
group => "bin",
mode => 644,
}

Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут.
Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:

# puppet agent -t --debug

Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте.

puppetd

TODO

  • В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.
  • Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.

Обновление системы

Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест: 

schedule { 'update':
    range  => '5 - 8',
    period => daily,
    repeat => 1,
}
exec { 'apt-update':
    command => '/usr/bin/apt-get update',
}
exec { 'apt-distupgrade':
    require => Exec['apt-update'],
    command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y',
    schedule => 'update',
}
 
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