Puppet
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environments
environments
manifests</pre>
manifests</pre>
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Внесем корректировки в файл puppet.conf:
Внесем корректировки в файл puppet.conf:
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Версия 11:36, 28 июня 2017
Содержание
Черновик
Установка pappet agent и pappet server
Необходимо установить следующие пакеты:
# apt-get install puppet puppet-server
Настройка puppet master
Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. Для примера можно внести настройки в файл hosts (/etc/hosts):
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.10.3.107 puppetserver 10.10.3.5 puppetclient
После установки всех пакетов настройки dns, конфигурационные файлы puppet находятся в директории /etc/puppet/ Файл настройки - puppet.conf:
[main] certname=puppetserver server=puppetserver [master] certname=puppetserver environment=production
В секции main находятся глобальные настройки сервиса, а в секции master, находятся настройки сервера puppet.
Параметр server говорит клиенту, с каким сервером работать. Параметр certname задает имя с которым клиент будет ображаться к серверу. Запуск сервисов:
# systemctl start puppet # systemctl start puppetmaster
Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:
# puppet cert sign –all
Настройка агента puppet
Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:
# apt-get install puppet
Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.
Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:
[agent] server=puppetserver
Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:
# puppet agent -t
Создание манифестов и модулей puppet
Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий директорий в /etc/puppet:
code modules environments manifests
Внесем корректировки в файл puppet.conf:
environment=production
Это добавляет окружение production в сервер.
В папке manifests,необходимо создать файл site.pp
Содержание файла:
file { "/etc/passwd": owner => "root", group => "bin", mode => 644, }
Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут.
Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:
# puppet agent -t --debug
Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте.
puppetd
TODO
- В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.
- Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.
Обновление системы
Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:
schedule { 'update': range => '5 - 8', period => daily, repeat => 1, } exec { 'apt-update': command => '/usr/bin/apt-get update', } exec { 'apt-distupgrade': require => Exec['apt-update'], command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y', schedule => 'update', }