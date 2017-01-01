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Версия 14:01, 27 июня 2017 (править) 217.15.195.17 ← Предыдущая правка Версия 11:28, 28 июня 2017 (править) (отменить) Новиков Сергей Следующая правка → Строка 5: Строка 5: ==== Установка pappet agent и pappet server ==== ==== Установка pappet agent и pappet server ==== - Установка пакетов puppet производиться из репозиториев altlinux : + Необходимо установить следующие пакеты : - + < pre > # apt-get install puppet puppet-server</ pre > - < code > + - apt-get install puppet & apt-get install puppet-server + - </ code > + - + ==== Настройка puppet master ==== ==== Настройка puppet master ==== Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. - Для примера можно внести настройки в файл hosts ({{path| cd /etc}}): + Для примера можно внести настройки в файл hosts ({{path|/etc /hosts }}): - + < pre >127.0.0.1 localhost.localdomain localhost - < code > + 10.10.3.107 puppetserver - # 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost + 10.10.3.5 puppetclient</ pre > - # 10.10.3.107 puppetserver + После установки всех пакетов настройки dns, конфигурационные файлы puppet находятся в директории {{path|/etc/puppet/}} - # 10.10.3.5 puppetclient + - </ code > + - + - + - После установки всех пакетов настройки dns, директория для настройки сервиса находиться в папке puppet: {{path| cd /etc/puppet/}} + - + Файл настройки - puppet.conf: Файл настройки - puppet.conf: + <pre> + [main] + certname=puppetserver + server=puppetserver - <code> + [master] - #[main] + certname=puppetserver - #certname=puppetserver + environment=production</ pre > - #server=puppetserver + В секции ''' main ''' находятся глобальные настройки сервиса, а в секции ''' master ''' , находятся настройки сервера puppet.<br> - + Параметр ''' server ''' говорит клиенту, с каким сервером работать. - # [master] + Параметр '''certname''' задает имя с которым клиент будет ображаться к серверу. - # certname=puppetserver + - # environment=production + - </ code > + - + - Под заголовком main находятся глобальные настройки сервиса, а под заголовком master, находятся настройки сервера puppet.<br> + - Certname и server говорит клиенту, с каким сервером работать. + - + Запуск сервисов:<br> Запуск сервисов:<br> - < code > + < pre ># systemctl start puppet - #systemctl start puppet + # systemctl start puppetmaster</ pre > - #systemctl start puppetmaster </ code > + Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:<br> Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:<br> - < code > puppet cert sign –all</ code > + < pre > # puppet cert sign –all</ pre > - + - + ==== Настройка агента puppet ==== ==== Настройка агента puppet ==== - Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:<br> Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:<br> - < code > + < pre > - #apt-get install puppet + # apt-get install puppet - </ code > + </ pre > - + Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.<br> Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.<br> Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:<br> Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:<br> - < code > + < pre >[agent] - # [agent] + server=puppetserver</ pre > - # server=puppetserver + - </ code > + - + Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:<br> Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:<br> - < code >puppet agent -t</ code > + < pre > # puppet agent -t</ pre > - + - + ==== Создание манифестов и модулей puppet ==== ==== Создание манифестов и модулей puppet ==== - Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий папок : + Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий директорий в {{path|/etc/puppet}} : - < code > + < pre >code - # code + modules - # modules + environments - # environments + manifests</ pre > - # manifests + - </ code > + - + Например в папке будет папка test в ней будут следующие файлы: Например в папке будет папка test в ней будут следующие файлы: Внесем корректировки в файл puppet.conf: Внесем корректировки в файл puppet.conf: - < code > + < pre > - # environment=production + environment=production</ pre > - </ code > + Это добавляет окружение ''' production ''' в сервер. <br> - Это добавляет окружение production в сервер. <br> + В папке manifests,необходимо создать файл site.pp<br> В папке manifests,необходимо создать файл site.pp<br> Содержание файла: Содержание файла: - < code > + < pre >file { "/etc/passwd": - # file { "/etc/passwd": + owner => "root", - # owner => "root", + group => "bin", - # group => "bin", + mode => 644, - # mode => 644, + }</ pre > - # } + - </ code > + - + Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут. <br> Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут. <br> Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:<br> Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:<br> - + < pre ># puppet agent -t --debug</ pre > - < code > + - #puppet agent -t --debug + - </ code > + Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте. Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте. - - ===== puppetd ===== ===== puppetd ===== Строка 106: Строка 71: * Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера. * Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера. [[Category: puppet]] [[Category: puppet]] - ==== Обновление системы ==== ==== Обновление системы ==== Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест: Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:

Версия 11:28, 28 июня 2017

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Черновик

Установка pappet agent и pappet server

Необходимо установить следующие пакеты:

# apt-get install puppet puppet-server

Настройка puppet master

Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. Для примера можно внести настройки в файл hosts (/etc/hosts):

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.10.3.107 puppetserver 10.10.3.5 puppetclient

После установки всех пакетов настройки dns, конфигурационные файлы puppet находятся в директории /etc/puppet/ Файл настройки - puppet.conf:

[main] certname=puppetserver server=puppetserver [master] certname=puppetserver environment=production

В секции main находятся глобальные настройки сервиса, а в секции master, находятся настройки сервера puppet.

Параметр server говорит клиенту, с каким сервером работать. Параметр certname задает имя с которым клиент будет ображаться к серверу. Запуск сервисов:



# systemctl start puppet # systemctl start puppetmaster

Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:



# puppet cert sign –all

Настройка агента puppet

Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:



# apt-get install puppet

Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.

Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:



[agent] server=puppetserver

Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:



# puppet agent -t

Создание манифестов и модулей puppet

Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий директорий в /etc/puppet:

code modules environments manifests

Например в папке будет папка test в ней будут следующие файлы: Внесем корректировки в файл puppet.conf:

environment=production

Это добавляет окружение production в сервер.

В папке manifests,необходимо создать файл site.pp

Содержание файла:

file { "/etc/passwd": owner => "root", group => "bin", mode => 644, }

Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут.

Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:



# puppet agent -t --debug

Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте.

puppetd

TODO

В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert . Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.

. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией. Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.

Обновление системы

Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:

schedule { 'update': range => '5 - 8', period => daily, repeat => 1, } exec { 'apt-update': command => '/usr/bin/apt-get update', } exec { 'apt-distupgrade': require => Exec['apt-update'], command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y', schedule => 'update', }