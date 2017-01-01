Puppet
Материал из ALT Linux Wiki
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==== Черновик ====
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===== puppetd =====
===== puppetd =====
Текущая версия на 14:01, 27 июня 2017
Содержание
[править] Черновик
[править] Установка pappet agent и pappet server
Установка пакетов puppet производиться из репозиториев altlinux:
apt-get install puppet & apt-get install puppet-server
[править] Настройка puppet master
Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. Для примера можно внести настройки в файл hosts (cd /etc):
- 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
- 10.10.3.107 puppetserver
- 10.10.3.5 puppetclient
После установки всех пакетов настройки dns, директория для настройки сервиса находиться в папке puppet: cd /etc/puppet/
Файл настройки - puppet.conf:
- [main]
- certname=puppetserver
- server=puppetserver
- [master]
- certname=puppetserver
- environment=production
Под заголовком main находятся глобальные настройки сервиса, а под заголовком master, находятся настройки сервера puppet.
Certname и server говорит клиенту, с каким сервером работать.
Запуск сервисов:
- systemctl start puppet
- systemctl start puppetmaster
Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:
puppet cert sign –all
[править] Настройка агента puppet
Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:
- apt-get install puppet
Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.
Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:
- [agent]
- server=puppetserver
Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:
puppet agent -t
[править] Создание манифестов и модулей puppet
Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий папок:
- code
- modules
- environments
- manifests
Например в папке будет папка test в ней будут следующие файлы:
Внесем корректировки в файл puppet.conf:
- environment=production
Это добавляет окружение production в сервер.
В папке manifests,необходимо создать файл site.pp
Содержание файла:
- file { "/etc/passwd":
- owner => "root",
- group => "bin",
- mode => 644,
- }
Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут.
Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:
- puppet agent -t --debug
Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте.
[править] puppetd
TODO
- В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.
- Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.
[править] Обновление системы
Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:
schedule { 'update': range => '5 - 8', period => daily, repeat => 1, } exec { 'apt-update': command => '/usr/bin/apt-get update', } exec { 'apt-distupgrade': require => Exec['apt-update'], command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y', schedule => 'update', }