Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 09:06, 8 июня 2017 (править) Новиков Сергей ← Предыдущая правка Текущая версия на 14:01, 27 июня 2017 (править) (отменить) 217.15.195.17 Строка 2: Строка 2: ==== Черновик ==== ==== Черновик ==== + + ==== Установка pappet agent и pappet server ==== + + Установка пакетов puppet производиться из репозиториев altlinux: + + <code> + apt-get install puppet & apt-get install puppet-server + </code> + + ==== Настройка puppet master ==== + Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. + Для примера можно внести настройки в файл hosts ({{path|cd /etc}}): + + <code> + #127.0.0.1 localhost.localdomain localhost + #10.10.3.107 puppetserver + #10.10.3.5 puppetclient + </code> + + + После установки всех пакетов настройки dns, директория для настройки сервиса находиться в папке puppet: {{path|cd /etc/puppet/}} + + Файл настройки - puppet.conf: + + <code> + #[main] + #certname=puppetserver + #server=puppetserver + + #[master] + #certname=puppetserver + #environment=production + </code> + + Под заголовком main находятся глобальные настройки сервиса, а под заголовком master, находятся настройки сервера puppet.<br> + Certname и server говорит клиенту, с каким сервером работать. + + Запуск сервисов:<br> + <code> + #systemctl start puppet + #systemctl start puppetmaster </code> + + Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:<br> + <code> puppet cert sign –all</code> + + + ==== Настройка агента puppet ==== + + Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:<br> + <code> + #apt-get install puppet + </code> + + Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.<br> + Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:<br> + <code> + #[agent] + #server=puppetserver + </code> + + Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:<br> + <code>puppet agent -t</code> + + + ==== Создание манифестов и модулей puppet ==== + Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий папок: + <code> + #code + #modules + #environments + #manifests + </code> + + Например в папке будет папка test в ней будут следующие файлы: + Внесем корректировки в файл puppet.conf: + <code> + #environment=production + </code> + Это добавляет окружение production в сервер. <br> + В папке manifests,необходимо создать файл site.pp<br> + Содержание файла: + <code> + #file { "/etc/passwd": + #owner => "root", + #group => "bin", + #mode => 644, + #} + </code> + + Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут. <br> + Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:<br> + + <code> + #puppet agent -t --debug + </code> + Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте. + ===== puppetd ===== ===== puppetd =====

Текущая версия на 14:01, 27 июня 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.





править] Черновик

править] Установка pappet agent и pappet server

Установка пакетов puppet производиться из репозиториев altlinux:

apt-get install puppet & apt-get install puppet-server

править] Настройка puppet master

Прежде всего нужно настроить ваш dns сервер на резолва адресов. Для примера можно внести настройки в файл hosts (cd /etc):

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 10.10.3.107 puppetserver 10.10.3.5 puppetclient



После установки всех пакетов настройки dns, директория для настройки сервиса находиться в папке puppet: cd /etc/puppet/

Файл настройки - puppet.conf:

[main] certname=puppetserver server=puppetserver

[master] certname=puppetserver environment=production

Под заголовком main находятся глобальные настройки сервиса, а под заголовком master, находятся настройки сервера puppet.

Certname и server говорит клиенту, с каким сервером работать.

Запуск сервисов:



systemctl start puppet systemctl start puppetmaster

Для подписи всех сертификатов необходимо выполнить команду:

puppet cert sign –all





править] Настройка агента puppet

Для того, чтобы натсроить агент puppet, нужно установить пакет puppet:



apt-get install puppet

Для примера так же на клиенте был настроен файл hosts, как показано выше.

Файл настроек агента puppet.conf выглядит следующим образом:



[agent] server=puppetserver

Для проверки работы агента необходимо выполнить команду:

puppet agent -t





править] Создание манифестов и модулей puppet

Для создания манифестов и модулей для puppet необходимо наличие следующий папок:

code modules environments manifests

Например в папке будет папка test в ней будут следующие файлы: Внесем корректировки в файл puppet.conf:

environment=production

Это добавляет окружение production в сервер.

В папке manifests,необходимо создать файл site.pp

Содержание файла:

file { "/etc/passwd": owner => "root", group => "bin", mode => 644, }

Все обновление манифестов происходят автоматически. На агентах опрос сервера на предмет новых манифестов составляет 30 минут.

Для ускорения обновления конфигурации на агенте используется команда:



puppet agent -t --debug

Ключ --debug используется для наглядной демонстрации применения манифеста на агенте.





править] puppetd

TODO

В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert . Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.

. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией. Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.

править] Обновление системы

Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:

schedule { 'update': range => '5 - 8', period => daily, repeat => 1, } exec { 'apt-update': command => '/usr/bin/apt-get update', } exec { 'apt-distupgrade': require => Exec['apt-update'], command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y', schedule => 'update', }