Puppet
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
|
(→Обновление системы)
|Строка 11:
|Строка 11:
==== Обновление системы ====
==== Обновление системы ====
|-
Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать
|+
Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать манифест:
<pre>schedule { 'update':
<pre>schedule { 'update':
Текущая версия на 09:06, 8 июня 2017
[править] Черновик
[править] puppetd
TODO
- В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.
- Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.
[править] Обновление системы
Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:
schedule { 'update': range => '5 - 8', period => daily, repeat => 1, } exec { 'apt-update': command => '/usr/bin/apt-get update', } exec { 'apt-distupgrade': require => Exec['apt-update'], command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y', schedule => 'update', }