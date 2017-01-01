Puppet

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Обновление системы)
 
Строка 11: Строка 11:
==== Обновление системы ====
==== Обновление системы ====
-
Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующмй манифест:
+
Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест:
<pre>schedule { 'update':
<pre>schedule { 'update':

Текущая версия на 09:06, 8 июня 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.


[править] Черновик

[править] puppetd

TODO

  • В соответсвии с http://reductivelabs.com/trac/puppet/wiki/CertificatesAndSecurity при первом запуске puppetd клиента, необходимо обратиться к серверу с запросом подписания сертификата. Для этого puppetd должен быть запущен с ключом --waitforcert. Предлагаю исправить /etc/init.d/puppetd -- добавить режим sign, при котором puppetd стартует с этой опцией.
  • Необходимо добавить в /etc/init.d/puppetd проверку на задание переменной PUPPET_SERVER, чтобы при старте происходило подключение к последнему. А то висит процесс, вроде всё работает, но на самом деле клиент ничего не делает -- не знает ip-сервера.

[править] Обновление системы

Для обновления системы каждый день в промежутке между 5-8 утра можно использовать следующий манифест: 

schedule { 'update':
    range  => '5 - 8',
    period => daily,
    repeat => 1,
}
exec { 'apt-update':
    command => '/usr/bin/apt-get update',
}
exec { 'apt-distupgrade':
    require => Exec['apt-update'],
    command => '/usr/bin/apt-get dist-upgrade -y',
    schedule => 'update',
}
 
Личные инструменты