PostgreSQL

# su - postgres -s /bin/sh -c 'psql -c "\l+"' Список баз данных Имя | Владелец | Кодировка | LC_COLLATE | LC_CTYPE | Права доступа | Размер | Табл. пространство | Описание ------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------------------+---------+--------------------+-------------------------------------------- postfactor | postfactor | UTF8 | ru_RU.UTF-8 | ru_RU.UTF-8 | | 12 MB | pg_default | postgres | postgres | UTF8 | ru_RU.UTF-8 | ru_RU.UTF-8 | | 6724 kB | pg_default | default administrative connection database sogo | sogo | UTF8 | ru_RU.UTF-8 | ru_RU.UTF-8 | =Tc/sogo +| 7572 kB | pg_default | | | | | | sogo=CTc/sogo | | | template0 | postgres | UTF8 | ru_RU.UTF-8 | ru_RU.UTF-8 | =c/postgres +| 6601 kB | pg_default | unmodifiable empty database | | | | | postgres=CTc/postgres | | | template1 | postgres | UTF8 | ru_RU.UTF-8 | ru_RU.UTF-8 | =c/postgres +| 6724 kB | pg_default | default template for new databases | | | | | postgres=CTc/postgres | | | (5 строк)