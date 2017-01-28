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Ports (Различия между версиями)

Версия 21:34, 5 апреля 2017 (править) MichaelShigorin м ← Предыдущая правка Текущая версия на 13:28, 9 июня 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin м Строка 1: Строка 1: = Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000) = = Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000) = - На апрель 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме около 1400 исходных пакетов. + На июнь 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме более 1500 исходных пакетов. - Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория. + Работает [[ hasher ]] . Можно выпекать тарболы чрутов при помощи [[ mkimage-profiles ]] . Реализована параллельная пересборка репозитория. - Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils). + Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из [[ Sisyphus ]] . Часть исходных пакетов взята из предыдущих [[branches| стабильных веток ]] по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils). - Работы производятся на загруженном под альтом ВК "Эльбрус-401" в тесной координации с коллегами из МЦСТ. + Работы производятся на загруженных под альтом ВК [http://mcst.ru/vk-elbrus-401pc "Эльбрус-401" ] и [http://ineum.ru/server_elbrus-4.4 "Эльбрус-4.4"] в тесной координации с коллегами из МЦСТ. == Ссылки == == Ссылки == * [[bootstrap]] * [[bootstrap]] * [http://mcst.ru/ МЦСТ] * [http://mcst.ru/ МЦСТ] - * [http://0x1.tv/201610025 доклад о первой фазе портирования ] ( 2016 ) + * доклад о первой фазе портирования (2016): [https://lvee.org/ru/abstracts/180 LVEE], [http://0x1.tv/201610025 #OSSDEVCONF] - * [http://0x1.tv/20170128J доклад о второй фазе портирования ] (2017) + * доклад о второй фазе портирования ( 2017 ) : [http://0x1.tv/20170128J #OSSDEVCONF], [https://lvee.org/ru/abstracts/251 LVEE ] * [https://geektimes.ru/post/271974/ ЧаВО] * [https://geektimes.ru/post/271974/ ЧаВО]

Текущая версия на 13:28, 9 июня 2017

править] Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000)

На июнь 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме более 1500 исходных пакетов.

Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.

Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).

Работы производятся на загруженных под альтом ВК "Эльбрус-401" и "Эльбрус-4.4" в тесной координации с коллегами из МЦСТ.

править] Ссылки