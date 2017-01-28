Ports/e2k
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м (состояние: апрель (~1400 srpms))
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м (июнь; переработал ссылки чуток)
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|Строка 1:
= Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000) =
= Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000) =
|-
На
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На 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме исходных пакетов.
|-
Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.
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Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.
|-
Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).
|+
Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных ветокпо причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).
|-
Работы производятся на
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Работы производятся на под альтом ВК "Эльбрус-401"в тесной координации с коллегами из МЦСТ.
== Ссылки ==
== Ссылки ==
* [[bootstrap]]
* [[bootstrap]]
* [http://mcst.ru/ МЦСТ]
* [http://mcst.ru/ МЦСТ]
|-
* [http://0x1.tv/201610025 доклад о
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* [http://0x1.tv/201610025
|-
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доклад о фазе портирования ()[http://0x1.tv/20170128J ]
* [https://geektimes.ru/post/271974/ ЧаВО]
* [https://geektimes.ru/post/271974/ ЧаВО]
Текущая версия на 13:28, 9 июня 2017
[править] Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000)
На июнь 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме более 1500 исходных пакетов.
Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.
Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).
Работы производятся на загруженных под альтом ВК "Эльбрус-401" и "Эльбрус-4.4" в тесной координации с коллегами из МЦСТ.
[править] Ссылки
- bootstrap
- МЦСТ
- доклад о первой фазе портирования (2016): LVEE, #OSSDEVCONF
- доклад о второй фазе портирования (2017): #OSSDEVCONF, LVEE
- ЧаВО