Ports/e2k
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м (→Ссылки: видео второго доклада, спасибо Стасу Фомину!)
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м (состояние: апрель (~1400 srpms))
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|Строка 1:
= Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000) =
= Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000) =
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На
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На 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме около исходных пакетов.
Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.
Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.
|Строка 7:
|Строка 7:
Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).
Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).
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Работы производятся на ВК "Эльбрус-401" в тесной координации с коллегами из МЦСТ.
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Работы производятся на ВК "Эльбрус-401" в тесной координации с коллегами из МЦСТ.
== Ссылки ==
== Ссылки ==
Текущая версия на 21:34, 5 апреля 2017
[править] Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000)
На апрель 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме около 1400 исходных пакетов.
Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.
Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).
Работы производятся на загруженном под альтом ВК "Эльбрус-401" в тесной координации с коллегами из МЦСТ.