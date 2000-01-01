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Ports (Различия между версиями)

Текущая версия на 03:29, 2 февраля 2017

править] Портирование Sisyphus на платформу e2k (Эльбрус 2000)

На начало 2017 года -- начальный порт (пока не публиковался); объём -- сборочная среда от rpm-build и hasher до python3, cups, cmake и пакетная база от openssh до xfce4-minimal; в сумме около 900 исходных пакетов.

Работает hasher. Можно выпекать тарболы чрутов при помощи mkimage-profiles. Реализована параллельная пересборка репозитория.

Используется несколько alien-изированных пакетов из ОС "Эльбрус"; сборочные зависимости в части python-module-* на сегодня дозамыкаются несколькими noarch-пакетами из Sisyphus. Часть исходных пакетов взята из предыдущих стабильных веток по причине проблем сборки (например, perl 5.16) или чрезмерных на данном этапе сборочных зависимостей (например, usbutils).

Работы производятся на ВК "Эльбрус-401" в тесной координации с коллегами из МЦСТ.