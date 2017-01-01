Ports
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(Различия между версиями)
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м (+bootstrap)
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(+e2k)
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* [[Ports/arm|armv7hf]] (kas@, sbolshakov@)
* [[Ports/arm|armv7hf]] (kas@, sbolshakov@)
* [[Ports/aarch64|aarch64]] (glebfm@, sbolshakov@)
* [[Ports/aarch64|aarch64]] (glebfm@, sbolshakov@)
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Бывшие:
Бывшие:
Текущая версия на 20:31, 20 января 2017
[править] портирование Sisyphus на различные аппаратные платформы
Сизиф, помимо своей изначальной архитектуры x86, работает и на других аппаратных платформах:
Действующие:
В процессе:
- e2k (mike@)
Бывшие:
- PowerPC 32/64bit (wart@, sbolshakov@) — работал, заброшен вслед за платформой (PowerXCell)
- SPARC — по слухам, был кем-то давно сделан на одном хосте, неизвестен
Возможные:
- MIPS — был интерес, заархивирован набросок
Общие вопросы портирования: