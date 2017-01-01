Ports

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(+e2k)
 
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* [[Ports/arm|armv7hf]] (kas@, sbolshakov@)
* [[Ports/arm|armv7hf]] (kas@, sbolshakov@)
* [[Ports/aarch64|aarch64]] (glebfm@, sbolshakov@)
* [[Ports/aarch64|aarch64]] (glebfm@, sbolshakov@)
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В процессе:
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* [[Ports/e2k|e2k]] (mike@)
Бывшие:
Бывшие:

Текущая версия на 20:31, 20 января 2017

Планы Sisyphus

Core

QA

Инфраструктура

Документация

Портирование

Локализация


[править] портирование Sisyphus на различные аппаратные платформы

Сизиф, помимо своей изначальной архитектуры x86, работает и на других аппаратных платформах:

Действующие:

В процессе:

Бывшие:

  • PowerPC 32/64bit (wart@, sbolshakov@) — работал, заброшен вслед за платформой (PowerXCell)
  • SPARC — по слухам, был кем-то давно сделан на одном хосте, неизвестен

Возможные:

  • MIPS — был интерес, заархивирован набросок

Общие вопросы портирования:

Ports

Bootstrap • Ports • Ports/aarch64 • Ports/arm • Ports/arm/Experience • Ports/e2k • Ports/mips • Ports/ppc • Ports/x8664

 
 
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