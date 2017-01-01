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Текущая версия на 20:31, 20 января 2017

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править] портирование Sisyphus на различные аппаратные платформы

Сизиф, помимо своей изначальной архитектуры x86, работает и на других аппаратных платформах:

Действующие:

В процессе:

Бывшие:

PowerPC 32/64bit (wart@, sbolshakov@) — работал, заброшен вслед за платформой (PowerXCell)

SPARC — по слухам, был кем-то давно сделан на одном хосте, неизвестен

Возможные:

MIPS — был интерес, заархивирован набросок

Общие вопросы портирования: