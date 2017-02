Материал из ALT Linux Wiki

править] Описание

Представлен проект Pipelight, в рамках которого подготовлен браузерный плагин, позволяющий использовать сборки браузерных плагинов для платформы Windows в версиях браузеров для Linux. С практической стороны, Pipelight может оказаться полезен для использования плагина Silverlight в Linux-версиях браузеров. Silverlight имеет встроенные средства DRM (Digital Rights Management) для защиты контента от несанкционированного копирования, что позволяет смотреть видео, защищённое DRM.

Для выполнения Silverlight применяется модифицированная версия Wine, при этом данный Windows-плагин бесшовно интегрируются с Linux-версиями браузеров. Технически Pipelight состоит из двух компонентов: NPAPI-плагин для загрузки в Linux-браузере и запускаемое в Wine Windows-приложение, загружающее Windows-сборки плагинов, симулируя окружение браузера. Обращение к плагину из Linux-браузера транслируется через данные прослойки к Windows-плагину, поэтому для Linuх-браузера, запущенный отдельно в Wine Windows-плагин не отличим от локальных Linux-плагинов.[1 ]

править] Установка и настройка

Устанавливаем необходимые пакеты:

apt-get install pipelight bash4

В файле /usr/bin/pipelight-plugin: в первой строке изменить интерпретатор на bash4:

#!/usr/bin/env bash4

Затем из-под рута создаем ссылки на плагин и включаем по умолчанию для всех пользователей:

pipelight-plugin --create-mozilla-plugins

Для включения плагина всем пользователям, выполните из-под рута команду (с лицензией необходимо согласиться):

pipelight-plugin --enable silverlight4

Для включения определенному пользователю - данная команда выполняется из-под него. После этого при запуске Mozilla Firefox будет создан каталог ~/.wine-pipelight, в который будет скачана указанная версия плагина. Однако после первого запуска (и перезагрузки браузера) плагин не будет работоспособным - в браузере ли проблема или в pipelight, пока непонятно. Если зайти на страницу about:plugins состояние плагина будет следующим:

Pipelight Error (silverlight4)! Файл: libpipelight-silverlight4.so Путь: /usr/lib64/pipelight/libpipelight-silverlight4.so Версия: 0.0 Состояние: Включён Something went wrong, check the terminal output Тип MIME Описание Суффиксы application/x-pipelight-error-silverlight4 Error during initialization pipelighterror-silverlight4

Для исправления этой ошибки закройте firefox, откройте файл ~/.mozilla/firefox/<имя профиля>.default/pluginreg.dat и удалите строки, описывающие плагин (включая указанные):

libpipelight-silverlight4.so:$ .... 0:application/x-pipelight-error-silverlight4:Error during initialization:pipelighterror-silverlight4:$

После этого запускайте firefox и используйте SilverLight!