Версия 12:10, 13 февраля 2017

apt-get install pipelight bash4

В файле /usr/bin/pipelight-plugin: в первой строке изменить интерпретатор на bash4:

#!/usr/bin/env bash4

Затем из-под рута создаем ссылки на плагин и включаем по умолчанию для всех пользователей:

# pipelight-plugin --create-mozilla-plugins

Для включения плагина всем пользователям, выполните из-под рута команду (с лицензией необходимо согласиться):

# pipelight-plugin --enable silverlight4

Для включения определенному пользователю - данная команда выполняется из-под него. После этого при запуске Mozilla Firefox будет создан каталог ~/.wine-pipelight, в который будет скачана указанная версия плагина. Однако после первого запуска (и перезагрузки браузера) плагин не будет работоспособным - в браузере ли проблема или в pipelight, пока непонятно. Если зайти на страницу about:plugins состояние плагина будет следующим:

Pipelight Error (silverlight4)! Файл: libpipelight-silverlight4.so Путь: /usr/lib64/pipelight/libpipelight-silverlight4.so Версия: 0.0 Состояние: Включён Something went wrong, check the terminal output Тип MIME Описание Суффиксы application/x-pipelight-error-silverlight4 Error during initialization pipelighterror-silverlight4

Для исправления этой ошибки закройте firefox, откройте файл ~/.mozilla/firefox/<имя профиля>.default/pluginreg.dat и удалите строки, описывающие плагин (включая указанные):

libpipelight-silverlight4.so:$ .... 0:application/x-pipelight-error-silverlight4:Error during initialization:pipelighterror-silverlight4:$

После этого запускайте firefox и используйте SilverLight!