Pereslavl winter 2017

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|series = <!-- Серия -->[[Books:Altlibrary|Библиотека ALT]]
|series = <!-- Серия -->[[Books:Altlibrary|Библиотека ALT]]
|publisher = <!-- Издатель -->[http://www.altlinux.ru/products/books/ BaseALT]
|publisher = <!-- Издатель -->[http://www.altlinux.ru/products/books/ BaseALT]
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|isbn = <!-- ISBN -->ISBN 978-5-9908979-1-5
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|isbn = <!-- ISBN -->978-5-9908979-1-5
|run = <!-- Тираж -->100 экз.
|run = <!-- Тираж -->100 экз.
|ebook = <!-- Электронная версия -->[[:image:Pereslavl-winter-2017.pdf‎|Тезисы]]
|ebook = <!-- Электронная версия -->[[:image:Pereslavl-winter-2017.pdf‎|Тезисы]]

Текущая версия на 13:34, 3 февраля 2017


Cover-pereslavl-winter-2017-XII.jpg

Коллектив авторов, 2017

Двенадцатая конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» Переславль, 27–29 января 2017 года

Библиотека ALT

Ссылкастатус
Электронная версияТезисыВышла.
Печатная версияBaseALT, 2017, ISBN 978-5-9908979-1-5

Формат: А5. Тираж: 100 экз.. 113 с.

Рекомендуемый дистрибутивнет


В книге собраны тезисы докладов, одобренных Программным комитетом двенадцатой конференции «Свободное программное обеспечение в высшей школе».

 
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