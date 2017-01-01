Pereslavl winter 2017
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(Различия между версиями)
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|series = <!-- Серия -->[[Books:Altlibrary|Библиотека ALT]]
|series = <!-- Серия -->[[Books:Altlibrary|Библиотека ALT]]
|publisher = <!-- Издатель -->[http://www.altlinux.ru/products/books/ BaseALT]
|publisher = <!-- Издатель -->[http://www.altlinux.ru/products/books/ BaseALT]
|-
|isbn = <!-- ISBN -->
|+
|isbn = <!-- ISBN -->978-5-9908979-1-5
|run = <!-- Тираж -->100 экз.
|run = <!-- Тираж -->100 экз.
|ebook = <!-- Электронная версия -->[[:image:Pereslavl-winter-2017.pdf|Тезисы]]
|ebook = <!-- Электронная версия -->[[:image:Pereslavl-winter-2017.pdf|Тезисы]]
Текущая версия на 13:34, 3 февраля 2017
Коллектив авторов, 2017
Двенадцатая конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» Переславль, 27–29 января 2017 года
|Ссылка
|статус
|Электронная версия
|Тезисы
|Вышла.
|Печатная версия
|BaseALT, 2017, ISBN 978-5-9908979-1-5
Формат: А5. Тираж: 100 экз.. 113 с.
|Рекомендуемый дистрибутив
|нет
В книге собраны тезисы докладов, одобренных Программным комитетом двенадцатой конференции «Свободное программное обеспечение в высшей школе».