PepperFlash в Chromium

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Как известно, разработчики [http://adobe.com Adobe] прекратили развитие и обновление Flash-плагина под GNU/Linux. Однако, команда разработчиков Google Chrome взяла на себя продолжение разработки данного плагина, и получается это у них лучше, чем у Adobe, и распространяют его в составе готового пакета своего браузера.
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<s>Как известно, разработчики [http://adobe.com Adobe] прекратили развитие и обновление Flash-плагина под GNU/Linux. Однако, команда разработчиков Google Chrome взяла на себя продолжение разработки данного плагина, и получается это у них лучше, чем у Adobe, и распространяют его в составе готового пакета своего браузера.</s>
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'''Adobe возобновила выпуск Flash plugin для Linux в формате NPAPI последних версий:'''
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[Новость https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45084]
Но и пользователям браузера Chromium можно использовать эту версию плагина, если использовать именно Chrome по какой-то причине не получается. Для этого нужно или установить пакет или самостоятельно вручную получить файл плагина.
Но и пользователям браузера Chromium можно использовать эту версию плагина, если использовать именно Chrome по какой-то причине не получается. Для этого нужно или установить пакет или самостоятельно вручную получить файл плагина.
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4. Далее необходимо отредактировать файл {{path|/etc/chromium/default}}, находим там строку <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox"</source> и дописываем параметры запуска с Pepper Flash. В итоге, эта строка должна выглядеть так: <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 32-битных систем и <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib64/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 64-битных систем.
4. Далее необходимо отредактировать файл {{path|/etc/chromium/default}}, находим там строку <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox"</source> и дописываем параметры запуска с Pepper Flash. В итоге, эта строка должна выглядеть так: <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 32-битных систем и <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib64/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 64-битных систем.
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{{Note|здесь 11.8.800.115 - версия скачанного ppapi-flash}}
{{Note|здесь 11.8.800.115 - версия скачанного ppapi-flash}}
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Нужно указать правильную версию Flash'а в команде. Для этого перейдите в директорию /opt/google/chrome/PepperFlash, откройте файл manifest.json и там посмотрите точную версию плеера.
Нужно указать правильную версию Flash'а в команде. Для этого перейдите в директорию /opt/google/chrome/PepperFlash, откройте файл manifest.json и там посмотрите точную версию плеера.

Текущая версия на 07:35, 24 декабря 2016

Как известно, разработчики Adobe прекратили развитие и обновление Flash-плагина под GNU/Linux. Однако, команда разработчиков Google Chrome взяла на себя продолжение разработки данного плагина, и получается это у них лучше, чем у Adobe, и распространяют его в составе готового пакета своего браузера.

Adobe возобновила выпуск Flash plugin для Linux в формате NPAPI последних версий:

[Новость https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45084]

Но и пользователям браузера Chromium можно использовать эту версию плагина, если использовать именно Chrome по какой-то причине не получается. Для этого нужно или установить пакет или самостоятельно вручную получить файл плагина. 

Внимание: поддерживается только x86-64 версия! (Google прекратил поддержку 32 битной версии)
(ссылка на последнюю 32 битную версию - на форуме)

Содержание

[править] Установка с помощью пакета для Chromium

При наличии сети установите пакет chromium-pepperflash: 

apt-get install chromium-pepperflash

При его установке входящая в него утилита /usr/sbin/update-pepperflash загрузит последнюю версию Google Chrome и распакует оттуда плагин. При удалении пакета скачанный RPM с Google Chrome и плагин будут удалены из системы.

Если что-то не срабатывает, установите пакет и запустите скрипт вручную: 

update-pepperflash --install --verbose

[править] Использование PepperFlash в Firefox

Можно использовать PepperFlash и в браузерах, использующих NPAPI. Для этого необходимо (помимо собственно chromium-pepperflash) установить пакет freshplayerplugin и, если используется Firefox, удалить пакет mozilla-plugin-adobe-flash: 

apt-get install freshplayerplugin mozilla-plugin-adobe-flash-

После этого перезапустите браузер.

[править] Установка вручную

1. Cкачиваем официальный пакет браузера Chome. Там выбираем rpm-пакет, 32 бита или 64 - смотря у кого какая платформа.

2. Из скачанного пакета RPM вытаскиваем (предполагается, что все в курсе, что mc спокойно входит в rpm-пакет как в обычный архив) сам плагин libpepflashplayer.so, который прячется там по пути /opt/google/chrome/PepperFlash/.

3. Вытащенный оттуда плагин кладем в /usr/lib/pepper-plugins/ (или в /usr/lib64/pepper-plugins/, если система 64-битная).
Примечание: Отличие от browser-plugins продиктовано тем, что плагины Pepper не являются плагинами NPAPI.


4. Далее необходимо отредактировать файл /etc/chromium/default, находим там строку 
CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox"
и дописываем параметры запуска с Pepper Flash. В итоге, эта строка должна выглядеть так: 
CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"
для 32-битных систем и 
CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib64/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"
для 64-битных систем.



Примечание: здесь 11.8.800.115 - версия скачанного ppapi-flash


Нужно указать правильную версию Flash'а в команде. Для этого перейдите в директорию /opt/google/chrome/PepperFlash, откройте файл manifest.json и там посмотрите точную версию плеера.

5. Перезапускаем chromium и получаем Pepper Flash вместо Adobe Flash.

Использование PepperFlash решает проблему жуткой каши на месте многих флеш-вставок на сайтах, снижение нагрузки на процессор. Также зафиксировано улучшение качества картинки онлайн-видео на некоторых бортовых видеокартах.

Примечание: В принципе, плагин можно положить куда угодно, а в /etc/chromium/default указать соответствующий путь к нему.


[править] Ссылки

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