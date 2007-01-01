PepperFlash в Chromium

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 05:15, 17 апреля 2016 (править) Sb м ← Предыдущая правка Текущая версия на 07:35, 24 декабря 2016 (править) (отменить) AntonFarygin Строка 1: Строка 1: - Как известно, разработчики [http://adobe.com Adobe] прекратили развитие и обновление Flash-плагина под GNU/Linux. Однако, команда разработчиков Google Chrome взяла на себя продолжение разработки данного плагина, и получается это у них лучше, чем у Adobe, и распространяют его в составе готового пакета своего браузера. + <s> Как известно, разработчики [http://adobe.com Adobe] прекратили развитие и обновление Flash-плагина под GNU/Linux. Однако, команда разработчиков Google Chrome взяла на себя продолжение разработки данного плагина, и получается это у них лучше, чем у Adobe, и распространяют его в составе готового пакета своего браузера. </s> + + '''Adobe возобновила выпуск Flash plugin для Linux в формате NPAPI последних версий:''' + + [Новость https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45084] Но и пользователям браузера Chromium можно использовать эту версию плагина, если использовать именно Chrome по какой-то причине не получается. Для этого нужно или установить пакет или самостоятельно вручную получить файл плагина. Но и пользователям браузера Chromium можно использовать эту версию плагина, если использовать именно Chrome по какой-то причине не получается. Для этого нужно или установить пакет или самостоятельно вручную получить файл плагина. Строка 32: Строка 36: 4. Далее необходимо отредактировать файл {{path|/etc/chromium/default}}, находим там строку <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox"</source> и дописываем параметры запуска с Pepper Flash. В итоге, эта строка должна выглядеть так: <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 32-битных систем и <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib64/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 64-битных систем. 4. Далее необходимо отредактировать файл {{path|/etc/chromium/default}}, находим там строку <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox"</source> и дописываем параметры запуска с Pepper Flash. В итоге, эта строка должна выглядеть так: <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 32-битных систем и <source lang=Bash>CHROMIUM_FLAGS="--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib64/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"</source> для 64-битных систем. + + + + {{Note|здесь 11.8.800.115 - версия скачанного ppapi-flash}} {{Note|здесь 11.8.800.115 - версия скачанного ppapi-flash}} + Нужно указать правильную версию Flash'а в команде. Для этого перейдите в директорию /opt/google/chrome/PepperFlash, откройте файл manifest.json и там посмотрите точную версию плеера. Нужно указать правильную версию Flash'а в команде. Для этого перейдите в директорию /opt/google/chrome/PepperFlash, откройте файл manifest.json и там посмотрите точную версию плеера.

Текущая версия на 07:35, 24 декабря 2016

Как известно, разработчики Adobe прекратили развитие и обновление Flash-плагина под GNU/Linux. Однако, команда разработчиков Google Chrome взяла на себя продолжение разработки данного плагина, и получается это у них лучше, чем у Adobe, и распространяют его в составе готового пакета своего браузера.

Adobe возобновила выпуск Flash plugin для Linux в формате NPAPI последних версий:

[Новость https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45084]

Но и пользователям браузера Chromium можно использовать эту версию плагина, если использовать именно Chrome по какой-то причине не получается. Для этого нужно или установить пакет или самостоятельно вручную получить файл плагина.

Внимание: поддерживается только x86-64 версия! (Google прекратил поддержку 32 битной версии) (ссылка на последнюю 32 битную версию - на форуме)

править] Установка с помощью пакета для Chromium

При наличии сети установите пакет chromium-pepperflash:

apt-get install chromium-pepperflash

При его установке входящая в него утилита /usr/sbin/update-pepperflash загрузит последнюю версию Google Chrome и распакует оттуда плагин. При удалении пакета скачанный RPM с Google Chrome и плагин будут удалены из системы.

Если что-то не срабатывает, установите пакет и запустите скрипт вручную:

update-pepperflash --install --verbose

править] Использование PepperFlash в Firefox

Можно использовать PepperFlash и в браузерах, использующих NPAPI. Для этого необходимо (помимо собственно chromium-pepperflash) установить пакет freshplayerplugin и, если используется Firefox, удалить пакет mozilla-plugin-adobe-flash:

apt-get install freshplayerplugin mozilla-plugin-adobe-flash-

После этого перезапустите браузер.

править] Установка вручную

1. Cкачиваем официальный пакет браузера Chome. Там выбираем rpm-пакет, 32 бита или 64 - смотря у кого какая платформа.

2. Из скачанного пакета RPM вытаскиваем (предполагается, что все в курсе, что mc спокойно входит в rpm-пакет как в обычный архив) сам плагин libpepflashplayer.so, который прячется там по пути /opt/google/chrome/PepperFlash/.

/usr/lib/pepper-plugins/

/usr/lib64/pepper-plugins/

Примечание: Отличие от browser-plugins продиктовано тем, что плагины Pepper не являются плагинами NPAPI.

3. Вытащенный оттуда плагин кладем в(или в, если система 64-битная).





/etc/chromium/default

CHROMIUM_FLAGS= "--enable-seccomp-sandbox"

CHROMIUM_FLAGS= "--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"

CHROMIUM_FLAGS= "--enable-seccomp-sandbox --ppapi-flash-path=/usr/lib64/pepper-plugins/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=11.8.800.115"

4. Далее необходимо отредактировать файл, находим там строкуи дописываем параметры запуска с Pepper Flash. В итоге, эта строка должна выглядеть так:для 32-битных систем идля 64-битных систем.









Примечание: здесь 11.8.800.115 - версия скачанного ppapi-flash





Нужно указать правильную версию Flash'а в команде. Для этого перейдите в директорию /opt/google/chrome/PepperFlash, откройте файл manifest.json и там посмотрите точную версию плеера.

5. Перезапускаем chromium и получаем Pepper Flash вместо Adobe Flash.

Использование PepperFlash решает проблему жуткой каши на месте многих флеш-вставок на сайтах, снижение нагрузки на процессор. Также зафиксировано улучшение качества картинки онлайн-видео на некоторых бортовых видеокартах.

Примечание: В принципе, плагин можно положить куда угодно, а в /etc/chromium/default указать соответствующий путь к нему.



