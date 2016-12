Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 14:35, 29 декабря 2016

ownCloud — система организации, хранения и обмена данными из единой точки доступа, с возможность редактирования документов на рабочих станциях пользователей и автоматической синхронизации версий в хранилище. Область применения — в организациях и учебных заведениях где требуется построить простую не дорогую и надёжную систему общедоступного централизованного хранилища документооборота, альтернативного Dropbox, для закрытого\открытого сегмента локальной сети.Облако на основе ownCloud, также будет интересно для тех кто создаёт свой мультимедийный домашний офис.

ALT Linux Xxxx Centaurus x64 (рекомендуется) с последними обновлениями. ОЗУ >4Гб — 32Гб (зависит от количества пользователей) HDD1 — выделенный массив в расчёте ~50Мб дискового пространства для каждого нового пользователя. HDD2 – для резервных копий

Установить Apache2 http://www.altlinux.org/Apache2/Configs https://forum.altlinux.org/index.php/topic,29114.0.html Установить MySQL http://www.altlinux.org/MySQL Установить LibreOffoce (необязательно) Установить PHP5 Работающий SMTP сервер (необязательно) Работающего LDAP сервера (необязательно)

Пояснения:

memcached — реализует сервис кеширования данных в оперативной памяти

root@cloud home]# apt-get install memcached root@cloud home]# apt-get install php5-memcache root@cloud home]# apt-get install php5-memcached

Редактируем настройки конфига memcached:

root@cloud home]# vim /etc/sysconfig/memcached # Running on Port 11211 PORT="11211" # Start as memcached daemon USER="memcached" # Set max simultaneous connections to 1024 MAXCONN="1024" # Set Memory size to 2048 - 4GB(4096) CACHESIZE="2048" #Set server IP address OPTIONS="-l 127.0.0.1"

Пояснения

PORT : порт, используемый memcached для запуска. USER : пользователь для запуска Memcached службы. MAXCONN : используется для установки одновременных максимальных подключений, средний =1024 можно менять CACHESIZE : размер кэш-памяти, средний = 2048. можно менять до 4GB. OPTIONS : IP-адрес сервера Apache2 для трансляции 11211. Запускаем\перезапускаем службу:

root@cloud home]# /etc/init.d/memcached status root@cloud home]# /etc/init.d/memcached start root@cloud home]# /etc/init.d/memcached restart

Добавляем в автозагрузку:

root@cloud home]# chkconfig --levels 235 memcached on root@cloud home]# chkconfig memcached

Проверяем Порт:

root@cloud home]# netstat -tap | grep memcached root@cloud home]# netstat -tulpn | grep :11211 root@cloud home]# apt-get install telnet // если не установлен root@cloud home]# telnet localhost 11211 Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]' stats //ввод команды STAT pid 2022 STAT uptime 180054 STAT time 1439364983 STAT version 1.4.13_alt3 STAT libevent 2.0.21-stable-dev STAT pointer_size 64 STAT rusage_user 2.761277 STAT rusage_system 2.556409 STAT curr_connections 10 STAT total_connections 13 STAT connection_structures 11 STAT reserved_fds 20 STAT cmd_get 0 STAT cmd_set 0 STAT cmd_flush 0 STAT cmd_touch 0 STAT get_hits 0 STAT get_misses 0 STAT delete_misses 0 STAT delete_hits 0 STAT incr_misses 0 STAT incr_hits 0 STAT decr_misses 0 STAT decr_hits 0 STAT cas_misses 0 STAT cas_hits 0 STAT cas_badval 0 STAT touch_hits 0 STAT touch_misses 0 STAT auth_cmds 0 STAT auth_errors 0 STAT bytes_read 50 STAT bytes_written 1059 STAT limit_maxbytes 67108864 STAT accepting_conns 1 STAT listen_disabled_num 0 STAT threads 4 STAT conn_yields 0 STAT hash_power_level 16 STAT hash_bytes 524288 STAT hash_is_expanding 0 STAT expired_unfetched 0 STAT evicted_unfetched 0 STAT bytes 0 STAT curr_items 0 STAT total_items 0 STAT evictions 0 STAT reclaimed 0 END quit //команда выхода

Перегружаемся:

root@cloud home]# service httpd2 restart

Установливаем ownCloud xxx отсюда:

root@cloud home]# apt-get install owncloud

ИЛИ отсюда, если не устраивает версия из репозитория

https://owncloud.org/changelog/ Распаковываем в /var/www/webapps/owncloud, каталог по умолчанию, можно в /var/www/owncloud :

root@cloud home]# tar xjf owncloud-latest.tar.bz2 -С /var/www/webapps/

Устанавливаем права

root@cloud home]# chmod -R 777 /var/www/webapps/owncloud/ root@cloud home]# chown -R apache2:apache2 /var/www/webapps/owncloud

Создаём ссылку на каталог /var/www/webapps/, или непосредственно в файле конфигурации /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf добавить строки:

root@cloud home]# Alias /owncloud "/var/www/webapps/owncloud/" <Directory "/var/www/webapps/owncloud/"> Include conf/include/Directory_html_default.conf </Directory>

... или делаем сервер ownCloud как виртуальный хост.

Перегрузить:

root@cloud home]# service httpd2 restart

Набраем в браузере http://server/owncloud,в окне мастера заполняем нужные поля нажимаем>[Завершить установку]

СОВЕТ:Если при попытке открытия страницы первичных настроек возникает ошибка типа "отсутствия модуля php5-curl" удалите комментарий в строке:

root@cloud home]# vim /etc/php/5.5/apache2-mod_php/php.d/curl.ini extension=curl.so

Открываем файл конфигурации и вносим при необходимости корректировки;

vim /var/www/webapps/owncloud/config/config.php <?php $CONFIG = array ( 'instanceid' => 'ocefc41a15d4', 'passwordsalt' => '2a32cfc6f9428815a8d80055da0f85', 'secret' => 'e42d12e449acc44d3b11aa03b8db03b5225512a8077ffbc38881bfeba51e4e631468daa13a652c00ffc7137c16450f57', 'trusted_domains' => array ( 0 => 'alt-own', ), 'datadirectory' => '/var/www/webapps/owncloud/data', 'overwrite.cli.url' => 'http://alt-own/owncloud', 'dbtype' => 'mysql', 'version' => '8.1.0.8', 'dbname' => 'owncloud', 'dbhost' => 'localhost', 'dbtableprefix' => 'oc_', 'dbuser' => 'oc_master', 'dbpassword' => 'd0e56722e730d938af3d886c9a90c6', 'installed' => true, 'theme' => '', 'maintenance' => false, 'loglevel' => '3', 'memcache.distributed' => '\OC\Memcache\Memcached', 'memcached_servers' => array ( 0 => array ( 0 => 'localhost', 1 => 11211, ), ), );

ВАЖНО:Если были внесены изменения необходимо перегрузить вэб-сервер.

Регистрируемся на нашем ownCloud как admin>открывем страницу>[Администрирование]-выставляем нужные параметры>открываем страницу>[Пользователи]- добавляем группы/пользователи с квотами на размер хранимой информации. Проверяем и устанавливаем необходимые настройки, теперь наше облако готово к работе.

Рекомендуется периодически резервировать каталоги:

/config - содержит .htaccess - защита config.php - файл конфигурации config.sample.php - используется для оптимизации работы ALT/ownCloud, выбранный кода копировать в файл config.php /data - хранилище файлов пользователей /var/lib/mysql - БД пользователей

Примерный сценарий резервного копирования для ALT/owncloud: Создаём файл own_bk.sh

TEMPDIR=/tmp/ownback/ BACKUPDIR=/vol mkdir -p $TEMPDIR # Создаём dump MySQL mysqldump -u user -ppassword -A > $TEMPDIR/all_databases.sql # Стоп MySQL /etc/init.d/mysql stop # Копируем /config /data /MySQL cp -r /var/www/webapps/config $TEMPDIR cp -r /var/www/webapps/data $TEMPDIR cp -r /var/lib/mysql $TEMPDIR # Старт MySql /etc/init.d/mysql start # Создаём архив TAR tar -cjf $BACKUPDIR/ownback_`date +%d`_back.tar.bz2 $TEMPDIR # Удаляем временные файлы. <pre>root@cloud home]# rm -r /tmp/ownback

Включаем резервное копирование:

root@cloud home]# crontab -e

#minute (0-59), #| hour (0-23), #| | day of the month (1-31), #| | | month of the year (1-12), #| | | | day of the week (0-6 with 0=Sunday). #| | | | | commands 00 00 * * /home/own_bk.sh

Для восстановления из резервной копии необходимо:

- выполнить требования п.4 - разархивировать нужную копию ownbackXXX.back.tar.bz2 - скопировать в дерево /var/www/owncloud каталоги /config /data - восстановить БД

root@cloud home]# mysql -uroot -p[password] -A < all_databases.sql

Следует различать - обновление\модернизация OwnCloud.

Обновление - точечный релиз указанный третьей цифрой номера версии (4.5.1, 5.0.17...7.0.1) Основной релиз обозначен двумя цифрами (4.0.0, 5.0.0...7.0.0) посмотреть можно в "Администраторе". Примечание: Перед каждым обновлением необходимо сделать резервную копию. Если хотим оповестить пользователей о временном отказе в доступе к ALT ownСloud, редактируем файл:

root@cloud home]# vim /owncloud/config/config.php ’maintenance’ => true //было false

Пользователи, открывая страницу регистрации ALT ownCloud, видят предупреждение о выполняемых работах.

После того как в репозитории появится новая версия ownCloud выполните:

root@cloud home]# apt-get update root@cloud home]# apt-get dist-upgrade

ИЛИ

service httpd2 stop

Создаём резервную копию БД:

root@cloud home]# mysqldump -uroot -ppassword owncloud>owncloud.sql

Переименовываем каталог:

root@cloud home]# mv /var/www/webapps/owncloud owncloud_old

Скачиваем новую версию, условное имя owncloud-latest.tar.bz2 с http://owncloud.org/ и распаковывем:

root@cloud home]# tar xjf owncloud-latest.tar.bz2 -С /var/www/webapps/

Проверяем и при необходимости копирум "старый" config (если не сохранился):

cp -R var/www/webapps/owncloud_old/config var/www/webapps/owncloud

Запускаем web сервер:

root@cloud home]# vim /owncloud/config/config.php ’maintenance’ => false root@cloud home]# service httpd2 start

Набираем в браузере http://server/owncloud и следуем указаниям мастера обновления. Наряду с графичиским методом обновления\модернизации ALT ownCloud существует его консольный аналог в виде сценария команды occ с различными ключами например:

root@cloud home]# /var/www/webapps/owncloud/occ maintenance:mode --on //сервер на обслуживание...

При миграции ownCloud на новое оборудование необходимо выполнить следующие действия:

- создание резервной копиии - восстановления данных и БД - копирования или замена файла config.php в каталоге

/var/www/webapps/config/

Дополнительная антишпионская защита для ownCloud, может быть определена следующими действиями:

Включеним SSL соединения. Установкой и включением антивируса ClamAV. Включением шифрования данных для каталогов (Приложение Encryption);

Все описанные действия должны выполняться в каталоге хранилища ownCloud:

root@cloud home]# /var/www/webapps/owncloud/data/owncloud_private_key root@cloud home]# /var/www/webapps/owncloud/data/public-keys root@cloud home]# /var/www/webapps/owncloud/data/<user>/files_encryption root@cloud home]# /var/www/webapps/owncloud/data/.htaccess (настроить)

Помимо повседневных мер по обслуживанию сервера ownCloud у администатора могут возникать вопросы по переносу хранилища профилей пользователей на другие носители, такой вопрос обязательно возникнет, когда начнётся активное использование вновь созданного облачноного хранилища. В этой связи нужно, предварительно выполнив действия по резервированию хранилища,БД и переноса самого хранилища на новый носитель, акуратно отредактировать файл config.php каталога /config:

root@cloud home]# mv /var/www/webapps/data /vol/owncloud/data root@cloud home]# vim /var/www/webapps/config/config.php 'datadirectory' => '/vol/owncloud/data', wq root@cloud home]# service httpd2 restart

Для удаления ownCloud необходимо почистить следующие каталоги и БД:

root@cloud home]# apt-get remove owncloud root@cloud home]# rm -r /var/www/webapps/owncloud root@cloud home]# rm -r /etc/ownclud root@cloud home]# mysql -uroot -p[password] > show databases; > drop database owncloud; > quit

