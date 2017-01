Материал из ALT Linux Wiki

За более подробной информацией вцелом по сервису ownCloud можете обратиться сюда или сюда

править] Запуск облачного сервиса ownCloud (9 версия)

Свежий ownCloud (на момент написания статьи - версия 9.1.3) всегда можете найти в Sisyphus

apt-get install owncloud9

Примечание: Переход на ветку обновлений Sisyphus: apt-repo rm all apt-repo add branch Sisyphus apt-get update





править] Настройка с использованием web-сервера Apache2

1. Установите соответствующий пакет:

apt-get install owncloud9-apache2

Частью его установки является дефолтный файл настроек виртуального хоста owncloud9. Ознакомиться с ним можете здесь. Изменить его под свои нужды нужно здесь - /etc/httpd2/conf/sites-available/owncloud9.conf

Также он автоматически включает этот хост в разрешенные, открывает порт 443 для доступа по HTTPS, и включает все необходимые модули (для оптимальной работы сервиса):

a2ensite owncloud9 a2enport https a2enmod ssl a2enmod rewrite a2enmod env a2enmod headers

2. Добавьте сервис Apache2 в автозагрузку:

chkconfig httpd2 on

3. Настройка сервиса кэширования memcached:

приведите файл /etc/sysconfig/memcached к виду:

# Running on Port 11211 PORT="11211" # Start as memcached daemon USER="memcached" # Set max simultaneous connections to 1024 MAXCONN="1024" # Set Memory size to 2048 - 4GB(4096) CACHESIZE="2048" #Set server IP address OPTIONS="-l 127.0.0.1"

добавьте сервис в автозагрузку и запустите его:

chkconfig memcached on && service memcached start

4. Настройка доступа по https.

Так как модули rewrite и ssl включены, остается только сгенерировать самоподписанный сертификат для сервера (CN обязательно нужно указать - IP или FQDN вашего сервера):

openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /var/lib/ssl/private/owncloud.key -out /var/lib/ssl/certs/owncloud.pem

5. Запускаем web-сервер (service httpd2 start) и открываем в браузере страницу сервера - www.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт).

6. После ввода логина/пароля администратора необходимо выбрать тип используемой БД - по умолчанию это SQLite. Однако при этом ownCloud выдаст предупреждение о производительности:

В качестве базы данных будет использована SQLite. Для крупных проектов мы советуем выбрать другой тип базы данных. В частности не рекомендуется использовать SQLite при синхронизации файлов с использованием клиента для ПК.

Другими вариантами являются MySQL/MariaDB и PostgreSQL. Однако они будут доступны только при установленных PHP-модулях: php5-pdo_mysql для MySQL/MariaDB и php5-pgsql, php5-pdo_pgsql для PostgreSQL - по этому поводу также будет сообщение:

Доступен только SQLite. Установите и активируйте дополнительные модули PHP для возможности выбора других типов баз данных."

MySQL для ownCloud:

apt-get install MySQL-server php5-pdo_mysql # устанавливаем необходимые пакеты для MySQL chkconfig mysqld on && service mysqld start # добавляем сервис в автозагрузку и запускаем его mysql -u root # запускаем консоль mysql для установки пароля на пользователя root mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('111111'); mysql> quit;

7. Донастройка ownCloud 9. Откройте файл /etc/owncloud9/config/config.php и внесите в него необходимые изменения.

настраиваем кэширование:

'maintenance' => false, 'loglevel' => '3', 'memcache.local' => '\OC\Memcache\Memcached', 'memcache.distributed' => '\OC\Memcache\Memcached', 'memcached_servers' => array( array('localhost', 11211), ),

желательно указать временную папку (предварительно ее нужно создать - mkdir -m666 /tmp/cloud_tmp_dir ):

'tempdirectory' => '/tmp/cloud_tmp_dir',

можно настроить "красивый урл" (www.example.com/apps/files/ вместо www.example.com/index.php/apps/files/) - актуально только для apache2, в nginx так "с коробки":

'overwrite.cli.url' => 'https://www.example.com', 'htaccess.RewriteBase' => '/',

Примечание: Для быстрого применения данной настройки нужно выполнить команду: sudo -u apache2 /var/www/webapps/owncloud9/occ maintenance:update:htaccess Предварительно нужно дать руту права sudo. Подробнее здесь





править] Настройка с использованием web-сервера nginx

1. Установите соответствующий пакет:

apt-get install owncloud9-nginx

Частью его установки является дефолтный файл настроек виртуального хоста owncloud9, который был взят с сайта документации и актуализирован под Альт и имеющийся пакет owncloud9. Ознакомиться с ним можете здесь.

2. Добавьте сервис nginx в автозагрузку:

chkconfig nginx on

Так как php5-fpm-fcgi не обязан быть на той же машине, что и nginx, пункты 3-5 необходимы только в случае связки nginx+PHP-FPM на одном и том же хосте. В противном случае нужно изменить php-handler в /etc/nginx/sites-available.d/owncloud9.conf на необходимый.

3. Добавьте сервис php5-fpm в автозагрузку:

chkconfig php5-fpm on

4. Для ownCloud необходимо подправить настройки php5-fpm. Для этого раскомментируйте в файле /etc/fpm/php5-fpm.conf следующие строчки:

env[HOSTNAME] = $HOSTNAME env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin env[TMP] = /tmp env[TMPDIR] = /tmp env[TEMP] = /tmp

5. Запускаем службу php5-fpm:

service php5-fpm start

6. Настраиваем сервис memcached (см. выше пункт 3 настройки apache2)

7. Сгенерируйте самоподписанный сертификат для использования https (см. выше пункт 4 настройки apache2)

8. Измените под свой сервер файл настроек - /etc/nginx/sites-available.d/owncloud9.conf. И подключите данную конфигурацию:

ln -s /etc/nginx/sites-available.d/owncloud9.conf /etc/nginx/sites-enabled.d/

9. Запускаем web-сервер service nginx start и открываем в браузере страницу сервера - cloud.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт).

10. См. выше с пункта 6 настройки apache2