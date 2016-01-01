OwnCloud9

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5. Запускаем web-сервер (service httpd2 start) и открываем в браузере страницу сервера - www.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт).
5. Запускаем web-сервер (service httpd2 start) и открываем в браузере страницу сервера - www.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт).
-
6. После ввода логина/пароля администратора дождитесь завершения настройки. После этого необходимо донастроить ownCloud. Откройте файл {{cmd|/etc/owncloud9/config/config.php}} и внесите в него необходимые изменения.
+
6. После ввода логина/пароля администратора необходимо выбрать тип используемой БД - по умолчанию это SQLite. Однако при этом ownCloud выдаст предупреждение о производительности:
 +
 
 +
''В качестве базы данных будет использована SQLite. Для крупных проектов мы советуем выбрать другой тип базы данных. В частности не рекомендуется использовать SQLite при синхронизации файлов с использованием клиента для ПК.''
 +
 
 +
Другими вариантами являются MySQL/MariaDB и PostgreSQL. Однако они будут доступны только при установленных PHP-модулях: {{pkg|php5-pdo_mysql}} для MySQL/MariaDB и {{pkg|php5-pgsql, php5-pdo_pgsql}} для PostgreSQL - по этому поводу также будет сообщение:
 +
 
 +
''Доступен только SQLite. Установите и активируйте дополнительные модули PHP для возможности выбора других типов баз данных.''"
 +
 
 +
'''MySQL для ownCloud:'''
 +
<pre>
 +
apt-get install MySQL-server php5-pdo_mysql # устанавливаем необходимые пакеты для MySQL
 +
chkconfig mysqld on && service mysqld start # добавляем сервис в автозагрузку и запускаем его
 +
mysql -u root # запускаем консоль mysql для установки пароля на пользователя root
 +
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('111111');
 +
mysql> quit;
 +
</pre>
 +
7. Донастройка ownCloud 9. Откройте файл {{cmd|/etc/owncloud9/config/config.php}} и внесите в него необходимые изменения.
* настраиваем кэширование:
* настраиваем кэширование:
<pre>
<pre>

Текущая версия на 07:24, 30 декабря 2016

[править] Запуск облачного сервиса ownCloud (9 версия)

Примечание: За более подробной информацией можете обратиться сюда


Свежий ownCloud (на момент написания статьи - версия 9.1.3) всегда можете найти в Sisyphus 

apt-get install owncloud9
Примечание:

Переход на ветку обновлений Sisyphus: 

apt-repo rm all
apt-repo add branch Sisyphus
apt-get update

[править] Настройка с использованием web-сервера Apache2

1. Установите соответствующий пакет: 

apt-get install owncloud9-apache2

Частью его установки является дефолтный файл настроек виртуального хоста owncloud9. Ознакомиться с ним можете здесь. Изменить его под свои нужды нужно здесь - /etc/httpd2/conf/sites-available/owncloud9.conf

Также он автоматически включает этот хост в разрешенные, открывает порт 443 для доступа по HTTPS, и включает все необходимые модули (для оптимальной работы сервиса): 

a2ensite owncloud9
a2enport https
a2enmod ssl
a2enmod rewrite
a2enmod env
a2enmod headers

2. Добавьте сервис Apache2 в автозагрузку: 

chkconfig httpd2 on

3. Настройка сервиса кэширования memcached:

  • приведите файл /etc/sysconfig/memcached к виду: 
# Running on Port 11211
PORT="11211"
# Start as memcached daemon
USER="memcached"
# Set max simultaneous connections to 1024
MAXCONN="1024"
# Set Memory size to 2048 - 4GB(4096)
CACHESIZE="2048"
#Set server IP address
OPTIONS="-l 127.0.0.1"
  • добавьте сервис в автозагрузку и запустите его: 
chkconfig memcached on && service memcached start

4. Настройка доступа по https.

Так как модули rewrite и ssl включены, остается только сгенерировать самоподписанный сертификат для сервера (CN обязательно нужно указать - IP или FQDN вашего сервера): 

openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /var/lib/ssl/private/owncloud.key -out /var/lib/ssl/certs/owncloud.pem

5. Запускаем web-сервер (service httpd2 start) и открываем в браузере страницу сервера - www.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт).

6. После ввода логина/пароля администратора необходимо выбрать тип используемой БД - по умолчанию это SQLite. Однако при этом ownCloud выдаст предупреждение о производительности:

В качестве базы данных будет использована SQLite. Для крупных проектов мы советуем выбрать другой тип базы данных. В частности не рекомендуется использовать SQLite при синхронизации файлов с использованием клиента для ПК.

Другими вариантами являются MySQL/MariaDB и PostgreSQL. Однако они будут доступны только при установленных PHP-модулях: php5-pdo_mysql для MySQL/MariaDB и php5-pgsql, php5-pdo_pgsql для PostgreSQL - по этому поводу также будет сообщение:

Доступен только SQLite. Установите и активируйте дополнительные модули PHP для возможности выбора других типов баз данных."

MySQL для ownCloud: 

apt-get install MySQL-server php5-pdo_mysql # устанавливаем необходимые пакеты для MySQL
chkconfig mysqld on && service mysqld start # добавляем сервис в автозагрузку и запускаем его
mysql -u root # запускаем консоль mysql для установки пароля на пользователя root
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('111111');
mysql> quit;

7. Донастройка ownCloud 9. Откройте файл /etc/owncloud9/config/config.php и внесите в него необходимые изменения.

  • настраиваем кэширование: 
  'maintenance' => false,
  'loglevel' => '3',
  'memcache.local' => '\OC\Memcache\Memcached',
  'memcache.distributed' => '\OC\Memcache\Memcached',
  'memcached_servers' => array(
     array('localhost', 11211),
     ),
  • желательно указать временную папку (предварительно ее нужно создать - mkdir -m666 /tmp/cloud_tmp_dir): 
  'tempdirectory' => '/tmp/cloud_tmp_dir',
  • можно настроить "красивый урл" (www.example.com/apps/files/ вместо www.example.com/index.php/apps/files/): 
  'overwrite.cli.url' => 'https://www.example.com',
  'htaccess.RewriteBase' => '/',
Примечание:

Для быстрого применения данной настройки нужно выполнить команду:

sudo -u apache2 /var/www/webapps/owncloud9/occ maintenance:update:htaccess

Предварительно нужно дать руту права sudo. Подробнее здесь

 
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