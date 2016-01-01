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Версия 12:15, 29 декабря 2016 (править) Корнеечев Евгений ← Предыдущая правка Текущая версия на 07:24, 30 декабря 2016 (править) (отменить) Корнеечев Евгений Строка 51: Строка 51: 5. Запускаем web-сервер (service httpd2 start) и открываем в браузере страницу сервера - www.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт). 5. Запускаем web-сервер (service httpd2 start) и открываем в браузере страницу сервера - www.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт). - 6. После ввода логина/пароля администратора дождитесь завершения настройки. После этого необходимо донастроить ownCloud. Откройте файл {{cmd|/etc/owncloud9/config/config.php}} и внесите в него необходимые изменения. + 6. После ввода логина/пароля администратора необходимо выбрать тип используемой БД - по умолчанию это SQLite. Однако при этом ownCloud выдаст предупреждение о производительности: + + ''В качестве базы данных будет использована SQLite. Для крупных проектов мы советуем выбрать другой тип базы данных. В частности не рекомендуется использовать SQLite при синхронизации файлов с использованием клиента для ПК.'' + + Другими вариантами являются MySQL/MariaDB и PostgreSQL. Однако они будут доступны только при установленных PHP-модулях: {{pkg|php5-pdo_mysql}} для MySQL/MariaDB и {{pkg|php5-pgsql, php5-pdo_pgsql}} для PostgreSQL - по этому поводу также будет сообщение: + + ''Доступен только SQLite. Установите и активируйте дополнительные модули PHP для возможности выбора других типов баз данных.''" + + '''MySQL для ownCloud:''' + <pre> + apt-get install MySQL-server php5-pdo_mysql # устанавливаем необходимые пакеты для MySQL + chkconfig mysqld on && service mysqld start # добавляем сервис в автозагрузку и запускаем его + mysql -u root # запускаем консоль mysql для установки пароля на пользователя root + mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('111111'); + mysql> quit; + </pre> + 7. Донастройка ownCloud 9 . Откройте файл {{cmd|/etc/owncloud9/config/config.php}} и внесите в него необходимые изменения. * настраиваем кэширование: * настраиваем кэширование: <pre> <pre>

Текущая версия на 07:24, 30 декабря 2016

править] Запуск облачного сервиса ownCloud (9 версия)

Примечание: За более подробной информацией можете обратиться За более подробной информацией можете обратиться сюда



Свежий ownCloud (на момент написания статьи - версия 9.1.3) всегда можете найти в Sisyphus

apt-get install owncloud9

Примечание: Переход на ветку обновлений Sisyphus: apt-repo rm all apt-repo add branch Sisyphus apt-get update

править] Настройка с использованием web-сервера Apache2

1. Установите соответствующий пакет:

apt-get install owncloud9-apache2

Частью его установки является дефолтный файл настроек виртуального хоста owncloud9. Ознакомиться с ним можете здесь. Изменить его под свои нужды нужно здесь - /etc/httpd2/conf/sites-available/owncloud9.conf

Также он автоматически включает этот хост в разрешенные, открывает порт 443 для доступа по HTTPS, и включает все необходимые модули (для оптимальной работы сервиса):

a2ensite owncloud9 a2enport https a2enmod ssl a2enmod rewrite a2enmod env a2enmod headers

2. Добавьте сервис Apache2 в автозагрузку:

chkconfig httpd2 on

3. Настройка сервиса кэширования memcached:

приведите файл /etc/sysconfig/memcached к виду:

# Running on Port 11211 PORT="11211" # Start as memcached daemon USER="memcached" # Set max simultaneous connections to 1024 MAXCONN="1024" # Set Memory size to 2048 - 4GB(4096) CACHESIZE="2048" #Set server IP address OPTIONS="-l 127.0.0.1"

добавьте сервис в автозагрузку и запустите его:

chkconfig memcached on && service memcached start

4. Настройка доступа по https.

Так как модули rewrite и ssl включены, остается только сгенерировать самоподписанный сертификат для сервера (CN обязательно нужно указать - IP или FQDN вашего сервера):

openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout /var/lib/ssl/private/owncloud.key -out /var/lib/ssl/certs/owncloud.pem

5. Запускаем web-сервер (service httpd2 start) и открываем в браузере страницу сервера - www.example.com (должно автоматически переадресовать на 443 порт).

6. После ввода логина/пароля администратора необходимо выбрать тип используемой БД - по умолчанию это SQLite. Однако при этом ownCloud выдаст предупреждение о производительности:

В качестве базы данных будет использована SQLite. Для крупных проектов мы советуем выбрать другой тип базы данных. В частности не рекомендуется использовать SQLite при синхронизации файлов с использованием клиента для ПК.

Другими вариантами являются MySQL/MariaDB и PostgreSQL. Однако они будут доступны только при установленных PHP-модулях: php5-pdo_mysql для MySQL/MariaDB и php5-pgsql, php5-pdo_pgsql для PostgreSQL - по этому поводу также будет сообщение:

Доступен только SQLite. Установите и активируйте дополнительные модули PHP для возможности выбора других типов баз данных."

MySQL для ownCloud:

apt-get install MySQL-server php5-pdo_mysql # устанавливаем необходимые пакеты для MySQL chkconfig mysqld on && service mysqld start # добавляем сервис в автозагрузку и запускаем его mysql -u root # запускаем консоль mysql для установки пароля на пользователя root mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('111111'); mysql> quit;

7. Донастройка ownCloud 9. Откройте файл /etc/owncloud9/config/config.php и внесите в него необходимые изменения.

настраиваем кэширование:

'maintenance' => false, 'loglevel' => '3', 'memcache.local' => '\OC\Memcache\Memcached', 'memcache.distributed' => '\OC\Memcache\Memcached', 'memcached_servers' => array( array('localhost', 11211), ),

желательно указать временную папку (предварительно ее нужно создать - mkdir -m666 /tmp/cloud_tmp_dir ):

'tempdirectory' => '/tmp/cloud_tmp_dir',

можно настроить "красивый урл" (www.example.com/apps/files/ вместо www.example.com/index.php/apps/files/):

'overwrite.cli.url' => 'https://www.example.com', 'htaccess.RewriteBase' => '/',