OpenMeetings - это свободное web-приложение, которое позволяет устраивать встречи и презентации в сети.

Официальная страница проекта: https://openmeetings.apache.org/

Установка и настройка OpenMeetings под Альт Сервер 8.0

Все инструкции доступны здесь

Пример будет с использованием в качестве базы данных MySQL (mariadb-server)

Настройка MySQL

# apt-get install mariadb-server # chkconfig mysqld on

В конфиге /etc/my.cnf.d/server.cnf нужно указать, что слушаем локальный порт. Закомментируем строку skip-networking:

#skip-networking

Запустим MySQL:

# service mysqlв start

Проверим, слушает ли MySQL порт 3306

# netstat -an | grep 3306

Должны увидеть строку, заканчивающуюся на LISTEN.

Создаем пользователя и базу в MySQL

# mysql -u root -p mysql> CREATE DATABASE название_базы DEFAULT CHARACTER SET 'utf8'; mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON open321.* TO 'имя_пользователя'@'localhost' IDENTIFIED BY 'пароль' WITH GRANT OPTION; mysql> QUIT;

Устанавливаем необходимые зависимости

# apt-get update # apt-get install java-1.8.0-openjdk libreoffice gcc5 ghostscript swftools \ unzip libfreetype libfreetype-devel ncurses ncurses-devel zlib zlib-devel \ bzip2 file-roller git automake_1.9 pkg-config nmap zziplib \ ImageMagick libgif-devel sox flash-player-ppapi

Сборка и установка ffmpeg

В автоматическом режиме с помощью скрипта ffmpeg-0.1-alt1.sh (можете сохранить листинг ниже в файл запуска и выполнить его от рута):

#!/bin/sh # FFmpeg compilation for Alt Linux p8 apt-get update apt-get install -y cmake libfreetype-devel gcc5 gcc5-c++ git libtool_2.4 automake_1.14 make mercurial nasm pkgconfig zlib-devel yasm \ libpng-devel libharfbuzz-devel libpcre-devel bzlib-devel #fixed ERROR: freetype2 not found # Create a temporary directory for sources. SOURCES= $ ( mkdir ~ / ffmpeg_sources ) cd ~ / ffmpeg_sources # Download the necessary sources. curl - #LO ftp://ftp.videolan.org/pub/x264/snapshots/last_stable_x264.tar.bz2 hg clone https: // bitbucket.org / multicoreware / x265 git clone --depth 1 git: // git.code.sf.net / p / opencore-amr / fdk-aac curl -L -O http: // downloads.sourceforge.net / project / lame / lame / 3.99 / lame-3.99.5.tar.gz curl -O http: // downloads.xiph.org / releases / opus / opus-1.1.3.tar.gz curl -O http: // downloads.xiph.org / releases / ogg / libogg-1.3.2.tar.gz curl -O http: // downloads.xiph.org / releases / vorbis / libvorbis-1.3.5.tar.gz wget http: // downloads.xiph.org / releases / theora / libtheora-1.1.1.tar.gz git clone --depth 1 https: // chromium.googlesource.com / webm / libvpx.git git clone --depth 1 git: // source.ffmpeg.org / ffmpeg # Unpack files for file in ` ls ~ / ffmpeg_sources /* .tar. *` ; do tar -xvf $file done cd x264- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" -- bindir= "$HOME/bin" --enable-static && make && make install && make distclean; cd .. cd x265 / build / linux cmake -G "Unix Makefiles" - DCMAKE_INSTALL_PREFIX= "$HOME/ffmpeg_build" -DENABLE_SHARED: bool= off .. / .. / source && make && make install ; cd ~ / ffmpeg_sources cd fdk-aac autoreconf -fiv && . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd lame- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" -- bindir= "$HOME/bin" --disable-shared --enable-nasm && make && make install && make distclean; cd .. cd opus- */ autoreconf -fiv && . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd libogg- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd libvorbis- */ LDFLAGS= "-L$HOME/ffmeg_build/lib" CPPFLAGS= "-I$HOME/ffmpeg_build/include" . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --with- ogg= "$HOME/ffmpeg_build" \ --disable-shared && make && make install && make distclean; cd .. cd libtheora- */ . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --with- ogg= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples --disable-shared --disable-sdltest --disable-vorbistest && make && make install ; cd .. cd libvpx . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --disable-examples && make && make install && make clean; cd .. cd ffmpeg PKG_CONFIG_PATH= "$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" . / configure -- prefix= "$HOME/ffmpeg_build" --extra- cflags= "-I$HOME/ffmpeg_build/include" \ --extra- ldflags= "-L$HOME/ffmpeg_build/lib" -- bindir= "$HOME/bin" --pkg-config- flags= "--static" --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libfdk_aac \ --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libx265 \ --enable-libtheora && make && make install && make distclean && hash -r; cd .. cd ~ / bin cp ffmpeg ffprobe ffserver lame x264 / usr / local / bin cd ~ / ffmpeg_build / bin cp x265 / usr / local / bin echo "FFmpeg Compilation is Finished!"

Устанавливаем OpenMeetings

Качаем последнюю версию проекта, распаковываем его в /opt.

Например,

# mkdir /opt/red5321 # cd /opt/red5321 # wget http://apache-mirror.rbc.ru/pub/apache/openmeetings/3.2.1/bin/apache-openmeetings-3.2.1.zip # unzip apache-openmeetings-3.2.1.zip # rm -f apache-openmeetings-3.2.1.zip

Настраиваем OpenMeetings на работу с MySQL.

Для начала скачиваем и разворачиваем "Java connector for mysql"

# wget http://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/5.1.39/mysql-connector-java-5.1.39.jar # cp /opt/mysql-connector-java-5.1.39.jar /opt/red5321/webapps/openmeetings/WEB-INF/lib

Редактируем конфигурационный файл для MySQL: /opt/red5321/webapps/openmeetings/WEB-INF/classes/META-INF/mysql_persistence.xml

Modify in line 72: -- Url=jdbc:mysql://localhost:3306/openmeetings? ++ Url=jdbc:mysql://localhost:3306/open321? Modify in line 77: -- Username=root ++ Username=имя_пользователя ...is the user that we did initially for the database. Modify in line 78: -- Password=" /> ++ Password=пароль" />

Обновляем права на него:

# chmod 640 /opt/red5321/webapps/openmeetings/WEB-INF/classes/META-INF/mysql_persistence.xml

Теперь можно запустить сервер OpenMeetings для первоначальной настройки.

Настраиваем OpenMeetings

Финальная настройка осуществляется через браузер по адресу:

http://адрес_сервера:5080/openmeetings/install

Помещаем OpenMeetings в автозагрузку

Добавляем в файл /etc/rc.d/rc.local строки:

cd /opt/red5 ./red5.sh &> /dev/null &

