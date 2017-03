Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 10:26, 24 марта 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.



OpenMeetings - это свободное web-приложение, которое позволяет устраивать встречи и презентации в сети.

Официальная страница проекта: https://openmeetings.apache.org/

Установка и настройка OpenMeetings под Альт Сервер 8.0

Пример будет с использованием в качестве базы данных MySQL (mariadb-server)

Настраиваем MySQL на работу с UTF8 и прослушивание TCP/IP

В конфиге /var/lib/mysql/my.cnf нужно указать, что работаем с UTF8 и слушаем локальный порт. Закомментируем строку skip-networking:

#skip-networking

Добавим в конец файла строки:

[mysql] default-character-set=utf8 character-set-server=utf8 bind-address=127.0.0.1 [client] default-character-set=utf8

Перезапустим MySQL:

$ sudo service mysqld restart

Проверим, слушает ли MySQL порт 3306

$ netstat -an | grep 3306

Должны увидеть строку, заканчивающуюся на LISTEN.

Создаем пользователя и базу в MySQL

Можно воспользоваться phpMyAdmin, я же покажу, как это сделать из консоли.

$ mysql -u root -p mysql> CREATE DATABASE openmeetings; mysql> GRANT ALL ON openmeetings.* TO openmeetings@localhost IDENTIFIED BY 'пароль'; mysql> QUIT;

В данном примере пользователь и база называются одинаково - openmeetings.

Устанавливаем OpenMeetings

Качаем последнюю версию проекта, распаковываем его в /opt.

Например,

$ cd /opt $ wget http://openmeetings.googlecode.com/files/openmeetings_1_6_2_r3675.zip $ unzip openmeetings_1_6_2_r3675.zip

Настраиваем OpenMeetings на работу с MySQL.

$ cd /opt/red5/webapps/openmeetings/conf $ sudo cp mysql_hibernate.cfg.xml hibernate.cfg.xml

Нужно отредактировать hibernate.cfg.xml, указать там имя и пароль:

<property name="connection.username">openmeetings</property> <property name="connection.password">пароль</property>

Имя базы в свойстве "connection.url" не трогаем, потому что там и так стоит нужное - openmeetings.

Запустим OpenMeetings:

$ cd /opt/red5 $ sudo ./red5.sh

Настраиваем OpenMeetings

Финальная настройка осуществляется через браузер по адресу:

http://адрес_сервера:5080/openmeetings/install

Помещаем OpenMeetings в автозагрузку

Добавляем в файл /etc/rc.d/rc.local строки:

cd /opt/red5 ./red5.sh &> /dev/null &

TODO