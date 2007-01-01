Nvidia

Материал из ALT Linux Wiki

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  apt-get update && apt-get dist-upgrade && update-kernel
  apt-get update && apt-get dist-upgrade && update-kernel
 +
 +
 +
== Борьба с "тирингом" при использовании официальных драйверов ==
 +
 +
При использовании "открытых" драйверов(nouveau), наблюдается "тиринг"(tearing) изображения, на официальных же драйверах эту проблему можно решить следующим образом (в терминале выполняем команду):
 +
  nvidia-settings --assign CurrentMetaMode="nvidia-auto-select +0+0 { ForceCompositionPipeline = On }"
 +
 +
Ваш монитор может мерцать секунду-две. Если команда выполнилась без ошибок, то нужно проверить ушла ли проблема(если проблема сохраняется, то можно попробовать указать опцию "ForceFullCompositionPipeline" вместо "ForceCompositionPipeline") Если тайринга больше нет, то пропишите данный режим в Xorg.conf, для того чтобы эта настройка видеокарты применялась каждый раз при загрузке системы. Сначала необходимо сделать резервную копию файла xorg.conf следующей командой:
 +
 +
  cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
 +
 +
Теперь откройте файл в любимом текстовом редакторе с привилегиями суперпользователя. Пусть это будет редактор nano, выполните в терминале команду:
 +
 +
  sudo nano /etc/X11/xorg.conf
 +
 +
Вы должны увидеть примерно следующее, в разделе Section «Screen»:
 +
 +
  Section "Screen"
 +
    Identifier    "Screen0"
 +
    Device        "Device0"
 +
    Monitor        "Monitor0"
 +
    DefaultDepth    24
 +
    Option        "Stereo" "0"
 +
    Option        "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 { ForceCompositionPipeline = On }"
 +
    SubSection    "Display"
 +
        Depth      24
 +
    EndSubSection
 +
  EndSection
 +
 +
Если опции "metamodes" нет, добавьте ее с рабочим для себя вариантом.
 +
У некоторых уже есть опция «metamodes» в файле /etc/X11/xorg.conf, как в примере ниже для настройки с двойным монитором:
 +
 +
  Option "metamodes" "VGA-0: 1152x864_60 +0+0, DVI-D-0: 1680x1050_60 +0+864"
 +
 +
Если это так, просто измените строку так, чтобы она выглядела следующим образом:
 +
 +
  Option "metamodes" "VGA-0: 1152x864_60 +0+0, DVI-D-0: 1680x1050_60 +0+864 { ForceCompositionPipeline = On }"
 +
 +
Теперь перезагружаемся и наслаждаемся плавной картинкой.
 +
 +
==== Что делать, если у вас отсутствует файл /etc/X11/xorg.conf ====
 +
 +
В некоторых случаях может не оказаться файла xorg.conf по умолчанию. Поэтому для его создания открываем nvidia-settings и переходим в раздел X Server Display Configuration, нажимаем кнопку "Save to X Configuration File" (тем самым мы создадим необходимый для нас файл xorg.conf). Так же нужно снять галочку с Merge with existing file (совместить с существующим файлом). Проверьте наличие файла xorg.conf, после чего можно перееходить к настройке.
 +
 +
 +
 +
== Ссылки ==
== Ссылки ==

Текущая версия на 05:28, 2 апреля 2017

Настройка видеокарт Nvidia в Сизифе


Содержание

[править] Постановка вопроса

На сегодня видеокарты от Nvidia являются одними из самых распространённых. Поддержка карт Nvidia в Linux может осуществляться следующими «драйверами» — модулями Xorg.

  • Свободным модулем vesa — настолько, насколько данная видеокарта поддерживает спецификацию vesa.
  • Модулем поддержки фреймбуфера — fbdev.
  • Свободным модулем nv — поддерживаются не все видеокарты, нет поддержки аппаратного 3D (как и у vesa и у fbdev)
  • Свободным модулем nouveau с поддержкой 3D. Eсть в Сизифе, но модуль ещё сырой.
  • Проприетарные модули Nvidia.

На сегодняшний день политика компании Nvidia такова, что она разделила все свои видеокарты на 5 групп. В зависимости от того, какая видеокарта, можно ставить один из поддерживающих её драйверов.

[править] Замена драйверов nouveau/nvidia "на лету"

[править] Постановка задачи

Была поставлена задача загружать для ядра с разными модулями :

Ядро std-def c драйвером nvidia, я ядро un-def с драйвером nouveau.

В процессе исследования, выяснилось, что если загружен ядерный модуль nouveau или nvidia - xorg сам находит и загружает нужный видео драйвер, без указания его в конфигурационных файлах xorg.

[править] Реализация

  • Устанавливаем в оба ядра модули nvidia и nouveau.
  • Создаём файл /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-x11.conf и записываем туда: 
blacklist nvidia
blacklist nouveau
Удаляем, если есть в файлах конфигурации все упоминания о том, какой драйвер применяется - nvidia или nouveau [1]
  • Создаём файл /etc/rc.d/rc.local следующего содержания: 
#!/bin/bash
 
 
if [ -n `uname -r | grep std-def` ];then
    modprobe nvidia
else
    modprobe nouveau
fi

Всё - можно перезагружаться - при выборе ядра un-def у нас теперь используется свободный драйвер nouveau, при использовании std-def используется проприетарный модуль nvidia.[2] [3] [4]

Ссылки по теме:


  1. Если в файле ничего кроме этого ценного нет, то можно и сам файл удалить
  2. Теоретически этот метод можно применять и в других случаях, например с fflrx/radeon
  3. Это можно применять и с одним ядром, для быстрого перехода с свободного драйвера на проприетарный и обратно, просто отредактировав файл /etc/rc.d/rc.local
  4. Это можно применять и совсем в другом случае, например при подборе нужного модуля Wifi из серии v43 / b44 / wl

[править] Краткий алгоритм установки драйверов серии legacy

Данный алгоритм устарел. В современном Сизифе всё это делается скриптами, но если произошёл сбой в их работе, вы можете сделать эти операции за них.

С недавнего времени xorg-x11-server-1.4 модули legacy вошли в основной пакет Nvidia. Как поменять текущий модуль ядра (все операции требуют прав root)?

  • Выключаем X-ы, например telinit 3,
  • Выгружаем модуль nvidia: rmmod nvidia,
  • Меняем символическую ссылку, например ln -s /lib/modules/nvidia/{версия ядра} /lib/modules/{версия ядра}/nVidia/nvidia.ko,
  • Прописываем в /lib/modules/{версия ядра}/.versions/nvidia: 1.0.9639,
  • depmod -a,
  • modprobe nvidia,
  • Проверяем, что в xorg.conf прописан модуль nvidia,
  • x11setupdrv, (начиная с ALT 5.0 и выше не нужно, т.к. скрипт встроен в запуск X-сервера)
  • Запускаем X-ы, например telinit 5.
{версия ядра} — это та версия, в которой вы хотите настроить работу драйверов Nvidia.


[править] Возможные баги

Иногда (при смене версий пакетов и расхождении ABI ) xorg-x11-server требует, чтобы в /etc/X11/xinit/xserverrc было прописано: 

X_server='X -nolisten tcp -ignoreABI'

вместо 

X_server='X -nolisten tcp'

Второй способ - в /etc/x11/xorg.conf добавить опцию 

Section "ServerFlags"
  Option         "IgnoreABI" "true"
EndSection


Третий, и наиболее правильный cпособ в дистрибутивах на основе бранча p7 и выше в /etc/sysconfig/xserver раскомментировать IGNORE_ABI=yes: 

# The Xorg server checks the ABI revision levels of each module that it loads.
# It will normally refuse to load modules with ABI revisions that are newer
# than the server's.
# See Xorg(1) for more information about option.
# Value: yes/no
IGNORE_ABI=yes

[править] Видеокарты типа Optimus

Основная статья: Nvidia optimus, настройка и запуск bumblebee

В последнее время появились ноутбуки с несколькими видеокартами (Nvidia+Intel или Radeon+Intel).

Для таких видеокарт существует инструкция по подключению и следующая информация:

  • По умолчанию монитор показывает картинку с Intel GPU.
  • В зависимости от реализации может быть или отсутствовать возможность переключения сигнала между GPU, при этом в новых ноутбуках обычно её нет физически
  • Если переключение физически есть, соответствующая настройка может быть или отсутствовать в BIOS (в последнем случае может пригодиться всякое switcheroo).
  • Отсутствие переключателя в BIOS заменяется программным Bumblebee или собратьями.
  • Задействовать Optimus (чип nvidia или ati) можно через VirtualGL.

В нормальных ноутах в BIOS может быть 3 положения переключателя видеокарты: встроенная, optimus и дискретная (nvidia,ati). Здесь достаточно прикрутить программный переключатель, если устроит перезагрузка для переключения X-ов на другую видеокарту (без optimus вообще).

[править] Проприетарный libGL/libglx и память

История вопроса: в списке рассылки Community и altbug #25609.

Суть: при установке проприетарных драйверов происходит подмена GL-библиотек на проприетарные. По непонятной причине многие скомпилированные с libGL программы и библиотеки (в особенности libcairo) потребляют на 10-20 мегабайт (!) RSS больше. Вот небольшой кусок для сравнения (смотрим на gimp, script-fu и nm-appleti, вторая колонка — это RSS): 

$ tail ps-e-n*
==> ps-e-nouveau <==
ahttpd           7180 145444  0.0
script-fu        7920 189864  0.0
polkitd         10560 505520  0.0
colord          11388 216252  0.0
nm-applet       17084 805108  0.1
X               28152 122200  0.1
gimp            63512 671152  0.3

==> ps-e-nvidia <==
ahttpd           7176 145444  0.0
colord           8900 216084  0.0
polkitd         10560 505520  0.0
script-fu       28404 227524  0.1
nm-applet       39252 846136  0.2
X               53104 149612  0.3
gimp            85412 1104308  0.5

По ссылке видно, что в XFCE может набежать порядка 300 Мб. Это может быть проблемой. Для экономии памяти проще всего использовать nouveau.

[править] Обновление

Для обновления обеих частей драйвера (ядерной и иксовой) следует применять совокупность команд: 

apt-get update && apt-get dist-upgrade && update-kernel


[править] Борьба с "тирингом" при использовании официальных драйверов

При использовании "открытых" драйверов(nouveau), наблюдается "тиринг"(tearing) изображения, на официальных же драйверах эту проблему можно решить следующим образом (в терминале выполняем команду): 

 nvidia-settings --assign CurrentMetaMode="nvidia-auto-select +0+0 { ForceCompositionPipeline = On }"

Ваш монитор может мерцать секунду-две. Если команда выполнилась без ошибок, то нужно проверить ушла ли проблема(если проблема сохраняется, то можно попробовать указать опцию "ForceFullCompositionPipeline" вместо "ForceCompositionPipeline") Если тайринга больше нет, то пропишите данный режим в Xorg.conf, для того чтобы эта настройка видеокарты применялась каждый раз при загрузке системы. Сначала необходимо сделать резервную копию файла xorg.conf следующей командой: 

 cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup

Теперь откройте файл в любимом текстовом редакторе с привилегиями суперпользователя. Пусть это будет редактор nano, выполните в терминале команду: 

 sudo nano /etc/X11/xorg.conf

Вы должны увидеть примерно следующее, в разделе Section «Screen»: 

 Section "Screen"
   Identifier     "Screen0"
   Device         "Device0"
   Monitor        "Monitor0"
   DefaultDepth    24
   Option         "Stereo" "0"
   Option         "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 { ForceCompositionPipeline = On }"
   SubSection     "Display"
       Depth       24
   EndSubSection
 EndSection

Если опции "metamodes" нет, добавьте ее с рабочим для себя вариантом. У некоторых уже есть опция «metamodes» в файле /etc/X11/xorg.conf, как в примере ниже для настройки с двойным монитором: 

 Option "metamodes" "VGA-0: 1152x864_60 +0+0, DVI-D-0: 1680x1050_60 +0+864"

Если это так, просто измените строку так, чтобы она выглядела следующим образом: 

 Option "metamodes" "VGA-0: 1152x864_60 +0+0, DVI-D-0: 1680x1050_60 +0+864 { ForceCompositionPipeline = On }"

Теперь перезагружаемся и наслаждаемся плавной картинкой.

[править] Что делать, если у вас отсутствует файл /etc/X11/xorg.conf

В некоторых случаях может не оказаться файла xorg.conf по умолчанию. Поэтому для его создания открываем nvidia-settings и переходим в раздел X Server Display Configuration, нажимаем кнопку "Save to X Configuration File" (тем самым мы создадим необходимый для нас файл xorg.conf). Так же нужно снять галочку с Merge with existing file (совместить с существующим файлом). Проверьте наличие файла xorg.conf, после чего можно перееходить к настройке.



[править] Ссылки

Видеодрайвера

Compiz + intel • Nvidia • Nvidia optimus, настройка и запуск bumblebee • Optimus • VideoDrivers • Видеодрайвера • Переход на драйверы Nvidia и fglrx • Установка проприетарных драйверов NVIDIA и ATI

 
 
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