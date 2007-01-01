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Текущая версия на 20:15, 23 января 2017

Настройка видеокарт Nvidia в Сизифе





править] Постановка вопроса

На сегодня видеокарты от Nvidia являются одними из самых распространённых. Поддержка карт Nvidia в Linux может осуществляться следующими «драйверами» — модулями Xorg.

Свободным модулем vesa — настолько, насколько данная видеокарта поддерживает спецификацию vesa.

Модулем поддержки фреймбуфера — fbdev.

Свободным модулем nv — поддерживаются не все видеокарты, нет поддержки аппаратного 3D (как и у vesa и у fbdev)

Свободным модулем nouveau с поддержкой 3D. Eсть в Сизифе, но модуль ещё сырой.

Проприетарные модули Nvidia.

На сегодняшний день политика компании Nvidia такова, что она разделила все свои видеокарты на 5 групп. В зависимости от того, какая видеокарта, можно ставить один из поддерживающих её драйверов.

править] Замена драйверов nouveau/nvidia "на лету"

править] Постановка задачи

Была поставлена задача загружать для ядра с разными модулями :

Ядро std-def c драйвером nvidia, я ядро un-def с драйвером nouveau.

В процессе исследования, выяснилось, что если загружен ядерный модуль nouveau или nvidia - xorg сам находит и загружает нужный видео драйвер, без указания его в конфигурационных файлах xorg.

править] Реализация

Устанавливаем в оба ядра модули nvidia и nouveau.

Создаём файл /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-x11.conf и записываем туда:

blacklist nvidia blacklist nouveau

Удаляем, если есть в файлах конфигурации все упоминания о том, какой драйвер применяется - nvidia или nouveau [1]

Создаём файл /etc/rc.d/rc.local следующего содержания:

#!/bin/bash if [ -n ` uname -r | grep std-def ` ] ; then modprobe nvidia else modprobe nouveau fi

Всё - можно перезагружаться - при выборе ядра un-def у нас теперь используется свободный драйвер nouveau, при использовании std-def используется проприетарный модуль nvidia.[2] [3] [4]

Ссылки по теме:





↑ Если в файле ничего кроме этого ценного нет, то можно и сам файл удалить ↑ Теоретически этот метод можно применять и в других случаях, например с fflrx/radeon ↑ Это можно применять и с одним ядром, для быстрого перехода с свободного драйвера на проприетарный и обратно, просто отредактировав файл /etc/rc.d/rc.local ↑ Это можно применять и совсем в другом случае, например при подборе нужного модуля Wifi из серии v43 / b44 / wl

править] Краткий алгоритм установки драйверов серии legacy

Данный алгоритм устарел. В современном Сизифе всё это делается скриптами, но если произошёл сбой в их работе, вы можете сделать эти операции за них.

С недавнего времени xorg-x11-server-1.4 модули legacy вошли в основной пакет Nvidia. Как поменять текущий модуль ядра (все операции требуют прав root)?

Выключаем X-ы, например telinit 3 ,

, Выгружаем модуль nvidia: rmmod nvidia ,

, Меняем символическую ссылку, например ln -s /lib/modules/nvidia/{версия ядра} /lib/modules/{версия ядра}/nVidia/nvidia.ko ,

, Прописываем в /lib/modules/{версия ядра}/.versions/nvidia : 1.0.9639 ,

: , depmod -a ,

, modprobe nvidia ,

, Проверяем, что в xorg.conf прописан модуль nvidia,

прописан модуль nvidia, x11setupdrv , (начиная с ALT 5.0 и выше не нужно, т.к. скрипт встроен в запуск X-сервера)

, (начиная с ALT 5.0 и выше не нужно, т.к. скрипт встроен в запуск X-сервера) Запускаем X-ы, например telinit 5 .

{версия ядра} — это та версия, в которой вы хотите настроить работу драйверов Nvidia.





править] Возможные баги

Иногда (при смене версий пакетов и расхождении ABI ) xorg-x11-server требует, чтобы в /etc/X11/xinit/xserverrc было прописано:

X_server='X -nolisten tcp -ignoreABI'

вместо

X_server='X -nolisten tcp'

Второй способ - в /etc/x11/xorg.conf добавить опцию

Section "ServerFlags" Option "IgnoreABI" "true" EndSection



Третий, и наиболее правильный cпособ в дистрибутивах на основе бранча p7 и выше в /etc/sysconfig/xserver раскомментировать IGNORE_ABI=yes:

# The Xorg server checks the ABI revision levels of each module that it loads. # It will normally refuse to load modules with ABI revisions that are newer # than the server's. # See Xorg(1) for more information about option. # Value: yes/no IGNORE_ABI= yes

править] Видеокарты типа Optimus

Основная статья: Nvidia optimus, настройка и запуск bumblebee

В последнее время появились ноутбуки с несколькими видеокартами (Nvidia+Intel или Radeon+Intel).

Для таких видеокарт существует инструкция по подключению и следующая информация:

По умолчанию монитор показывает картинку с Intel GPU.

В зависимости от реализации может быть или отсутствовать возможность переключения сигнала между GPU, при этом в новых ноутбуках обычно её нет физически

Если переключение физически есть, соответствующая настройка может быть или отсутствовать в BIOS (в последнем случае может пригодиться всякое switcheroo).

Отсутствие переключателя в BIOS заменяется программным Bumblebee или собратьями.

Задействовать Optimus (чип nvidia или ati) можно через VirtualGL.

В нормальных ноутах в BIOS может быть 3 положения переключателя видеокарты: встроенная, optimus и дискретная (nvidia,ati). Здесь достаточно прикрутить программный переключатель, если устроит перезагрузка для переключения X-ов на другую видеокарту (без optimus вообще).

править] Проприетарный libGL/libglx и память

История вопроса: в списке рассылки Community и altbug #25609.

Суть: при установке проприетарных драйверов происходит подмена GL-библиотек на проприетарные. По непонятной причине многие скомпилированные с libGL программы и библиотеки (в особенности libcairo) потребляют на 10-20 мегабайт (!) RSS больше. Вот небольшой кусок для сравнения (смотрим на gimp, script-fu и nm-appleti, вторая колонка — это RSS):

$ tail ps-e-n* ==> ps-e-nouveau <== ahttpd 7180 145444 0.0 script-fu 7920 189864 0.0 polkitd 10560 505520 0.0 colord 11388 216252 0.0 nm-applet 17084 805108 0.1 X 28152 122200 0.1 gimp 63512 671152 0.3

==> ps-e-nvidia <== ahttpd 7176 145444 0.0 colord 8900 216084 0.0 polkitd 10560 505520 0.0 script-fu 28404 227524 0.1 nm-applet 39252 846136 0.2 X 53104 149612 0.3 gimp 85412 1104308 0.5

По ссылке видно, что в XFCE может набежать порядка 300 Мб. Это может быть проблемой. Для экономии памяти проще всего использовать nouveau.

править] Обновление

Для обновления обеих частей драйвера (ядерной и иксовой) следует применять совокупность команд:

apt-get update && apt-get dist-upgrade && update-kernel