Nvidia

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== Ссылки ==
== Ссылки ==
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* [[32-битный OpenGL на 64-битной системе с драйвером NVIDIA]]
* [[Переход на драйверы Nvidia и fglrx]]
* [[Переход на драйверы Nvidia и fglrx]]
* [[Установка_проприетарных_драйверов_NVIDIA_и_ATI]]
* [[Установка_проприетарных_драйверов_NVIDIA_и_ATI]]

Текущая версия на 20:15, 23 января 2017

Настройка видеокарт Nvidia в Сизифе


Содержание

[править] Постановка вопроса

На сегодня видеокарты от Nvidia являются одними из самых распространённых. Поддержка карт Nvidia в Linux может осуществляться следующими «драйверами» — модулями Xorg.

  • Свободным модулем vesa — настолько, насколько данная видеокарта поддерживает спецификацию vesa.
  • Модулем поддержки фреймбуфера — fbdev.
  • Свободным модулем nv — поддерживаются не все видеокарты, нет поддержки аппаратного 3D (как и у vesa и у fbdev)
  • Свободным модулем nouveau с поддержкой 3D. Eсть в Сизифе, но модуль ещё сырой.
  • Проприетарные модули Nvidia.

На сегодняшний день политика компании Nvidia такова, что она разделила все свои видеокарты на 5 групп. В зависимости от того, какая видеокарта, можно ставить один из поддерживающих её драйверов.

[править] Замена драйверов nouveau/nvidia "на лету"

[править] Постановка задачи

Была поставлена задача загружать для ядра с разными модулями :

Ядро std-def c драйвером nvidia, я ядро un-def с драйвером nouveau.

В процессе исследования, выяснилось, что если загружен ядерный модуль nouveau или nvidia - xorg сам находит и загружает нужный видео драйвер, без указания его в конфигурационных файлах xorg.

[править] Реализация

  • Устанавливаем в оба ядра модули nvidia и nouveau.
  • Создаём файл /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-x11.conf и записываем туда: 
blacklist nvidia
blacklist nouveau
Удаляем, если есть в файлах конфигурации все упоминания о том, какой драйвер применяется - nvidia или nouveau [1]
  • Создаём файл /etc/rc.d/rc.local следующего содержания: 
#!/bin/bash
 
 
if [ -n `uname -r | grep std-def` ];then
    modprobe nvidia
else
    modprobe nouveau
fi

Всё - можно перезагружаться - при выборе ядра un-def у нас теперь используется свободный драйвер nouveau, при использовании std-def используется проприетарный модуль nvidia.[2] [3] [4]

Ссылки по теме:


  1. Если в файле ничего кроме этого ценного нет, то можно и сам файл удалить
  2. Теоретически этот метод можно применять и в других случаях, например с fflrx/radeon
  3. Это можно применять и с одним ядром, для быстрого перехода с свободного драйвера на проприетарный и обратно, просто отредактировав файл /etc/rc.d/rc.local
  4. Это можно применять и совсем в другом случае, например при подборе нужного модуля Wifi из серии v43 / b44 / wl

[править] Краткий алгоритм установки драйверов серии legacy

Данный алгоритм устарел. В современном Сизифе всё это делается скриптами, но если произошёл сбой в их работе, вы можете сделать эти операции за них.

С недавнего времени xorg-x11-server-1.4 модули legacy вошли в основной пакет Nvidia. Как поменять текущий модуль ядра (все операции требуют прав root)?

  • Выключаем X-ы, например telinit 3,
  • Выгружаем модуль nvidia: rmmod nvidia,
  • Меняем символическую ссылку, например ln -s /lib/modules/nvidia/{версия ядра} /lib/modules/{версия ядра}/nVidia/nvidia.ko,
  • Прописываем в /lib/modules/{версия ядра}/.versions/nvidia: 1.0.9639,
  • depmod -a,
  • modprobe nvidia,
  • Проверяем, что в xorg.conf прописан модуль nvidia,
  • x11setupdrv, (начиная с ALT 5.0 и выше не нужно, т.к. скрипт встроен в запуск X-сервера)
  • Запускаем X-ы, например telinit 5.
{версия ядра} — это та версия, в которой вы хотите настроить работу драйверов Nvidia.


[править] Возможные баги

Иногда (при смене версий пакетов и расхождении ABI ) xorg-x11-server требует, чтобы в /etc/X11/xinit/xserverrc было прописано: 

X_server='X -nolisten tcp -ignoreABI'

вместо 

X_server='X -nolisten tcp'

Второй способ - в /etc/x11/xorg.conf добавить опцию 

Section "ServerFlags"
  Option         "IgnoreABI" "true"
EndSection


Третий, и наиболее правильный cпособ в дистрибутивах на основе бранча p7 и выше в /etc/sysconfig/xserver раскомментировать IGNORE_ABI=yes: 

# The Xorg server checks the ABI revision levels of each module that it loads.
# It will normally refuse to load modules with ABI revisions that are newer
# than the server's.
# See Xorg(1) for more information about option.
# Value: yes/no
IGNORE_ABI=yes

[править] Видеокарты типа Optimus

Основная статья: Nvidia optimus, настройка и запуск bumblebee

В последнее время появились ноутбуки с несколькими видеокартами (Nvidia+Intel или Radeon+Intel).

Для таких видеокарт существует инструкция по подключению и следующая информация:

  • По умолчанию монитор показывает картинку с Intel GPU.
  • В зависимости от реализации может быть или отсутствовать возможность переключения сигнала между GPU, при этом в новых ноутбуках обычно её нет физически
  • Если переключение физически есть, соответствующая настройка может быть или отсутствовать в BIOS (в последнем случае может пригодиться всякое switcheroo).
  • Отсутствие переключателя в BIOS заменяется программным Bumblebee или собратьями.
  • Задействовать Optimus (чип nvidia или ati) можно через VirtualGL.

В нормальных ноутах в BIOS может быть 3 положения переключателя видеокарты: встроенная, optimus и дискретная (nvidia,ati). Здесь достаточно прикрутить программный переключатель, если устроит перезагрузка для переключения X-ов на другую видеокарту (без optimus вообще).

[править] Проприетарный libGL/libglx и память

История вопроса: в списке рассылки Community и altbug #25609.

Суть: при установке проприетарных драйверов происходит подмена GL-библиотек на проприетарные. По непонятной причине многие скомпилированные с libGL программы и библиотеки (в особенности libcairo) потребляют на 10-20 мегабайт (!) RSS больше. Вот небольшой кусок для сравнения (смотрим на gimp, script-fu и nm-appleti, вторая колонка — это RSS): 

$ tail ps-e-n*
==> ps-e-nouveau <==
ahttpd           7180 145444  0.0
script-fu        7920 189864  0.0
polkitd         10560 505520  0.0
colord          11388 216252  0.0
nm-applet       17084 805108  0.1
X               28152 122200  0.1
gimp            63512 671152  0.3

==> ps-e-nvidia <==
ahttpd           7176 145444  0.0
colord           8900 216084  0.0
polkitd         10560 505520  0.0
script-fu       28404 227524  0.1
nm-applet       39252 846136  0.2
X               53104 149612  0.3
gimp            85412 1104308  0.5

По ссылке видно, что в XFCE может набежать порядка 300 Мб. Это может быть проблемой. Для экономии памяти проще всего использовать nouveau.

[править] Обновление

Для обновления обеих частей драйвера (ядерной и иксовой) следует применять совокупность команд: 

apt-get update && apt-get dist-upgrade && update-kernel

[править] Ссылки

Видеодрайвера

Compiz + intel • Nvidia • Nvidia optimus, настройка и запуск bumblebee • Optimus • VideoDrivers • Видеодрайвера • Переход на драйверы Nvidia и fglrx • Установка проприетарных драйверов NVIDIA и ATI

 
 
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