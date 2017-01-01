Nginx/AD-auth

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:57, 15 июня 2017

Для работы прозрачной доменной аутентификации (SSO) в nginx необходимы следующие пакеты:

# apt-get install nginx nginx-spnego

Также нам понадобится keytab-файл, как его получить описано здесь. Далее настраиваем аутентификацию в секции server файла конфигурации нашего сайта:

server { ... location / { auth_gss on; auth_gss_realm IPA.EXAMPLE.TEST; //имя kerberos области auth_gss_keytab /etc/http.keytab; //путь к keytab-файлу auth_gss_service_name HTTP/redmine.ipa.example.test; //имя используемого SPN auth_gss_allow_basic_fallback on; //Если SSO не проходит (машина не в домене) разрешает обычный ввод логина и пароля } }

Далее необходимо перезапустить сервис nginx и попробовать зайти доменным пользователем.