Nginx/AD-auth

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Новиков Сергей (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «Категория:Web Для работы прозрачной доменной аутентификации (SSO) в nginx необходимы следующ...»)

Текущая версия на 09:57, 15 июня 2017

Для работы прозрачной доменной аутентификации (SSO) в nginx необходимы следующие пакеты: 

# apt-get install nginx nginx-spnego

Также нам понадобится keytab-файл, как его получить описано здесь. Далее настраиваем аутентификацию в секции server файла конфигурации нашего сайта: 

server {
...
    location / {
	auth_gss on;
	auth_gss_realm IPA.EXAMPLE.TEST; //имя kerberos области
	auth_gss_keytab /etc/http.keytab; //путь к keytab-файлу
	auth_gss_service_name HTTP/redmine.ipa.example.test; //имя используемого SPN
	auth_gss_allow_basic_fallback on; //Если SSO не проходит (машина не в домене) разрешает обычный ввод логина и пароля
    }
}

Далее необходимо перезапустить сервис nginx и попробовать зайти доменным пользователем.

 
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