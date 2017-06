<VirtualHost *: 4443 > ServerName 10.10.10.10: 4443 # SSL configuration, you may want to take the easy route instead and use Lets Encrypt! SSLEngine on SSLCertificateFile "/root/ssl/nextcloud.crt" SSLCertificateKeyFile "/root/ssl/nextcloud.key" SSLCertificateChainFile "/root/ssl/nextcloud.ca-bundle" SSLCACertificateFile "/root/ssl/nextcloud-domain-ca.crt" SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS SSLHonorCipherOrder on # Encoded slashes need to be allowed AllowEncodedSlashes NoDecode # Container uses a unique non-signed certificate SSLProxyEngine On SSLProxyVerify None SSLProxyCheckPeerCN Off SSLProxyCheckPeerName Off # keep the host ProxyPreserveHost On # static html, js, images, etc. served from loolwsd # loleaflet is the client part of LibreOffice Online ProxyPass /loleaflet https://127.0.0.1: 9980 /loleaflet retry= 0 ProxyPassReverse /loleaflet https://127.0.0.1: 9980 /loleaflet # WOPI discovery URL ProxyPass /hosting/discovery https://127.0.0.1: 9980 /hosting/discovery retry= 0 ProxyPassReverse /hosting/discovery https://127.0.0.1: 9980 /hosting/discovery # Main websocket ProxyPassMatch "/lool/(.*)/ws$" wss://127.0.0.1: 9980 /lool/$ 1 /ws nocanon # Admin Console websocket ProxyPass /lool/adminws wss://127.0.0.1: 9980 /lool/adminws # Download as, Fullscreen presentation and Image upload operations ProxyPass /lool https://127.0.0.1: 9980 /lool ProxyPassReverse /lool https://127.0.0.1: 9980 /lool </VirtualHost> <IfModule ssl_module> Listen 4443 </IfModule>