Материал из ALT Linux Wiki

Moodle (Различия между версиями)

Текущая версия на 10:45, 4 июля 2017

править] Установка и настройка Moodle 3.3

править] Установка и настройка

править] Установка

В репозиториях ALT Linux moodle 3.3 представлен метапакетом moodle3.3, который устанавливает moodle3.3-base, moodle3.3-local-mysql, moodle3.3-apache2, moodle3.3-auth-pam и зависимости к ним.

править] Создание базы

Для создания базы данных воспользуемся утилитой mysql:

# mysql -u root

Далее создаём базу и настраиваем её, в том числе создавая пользователя (в примере — moodleuser) для работы с базой.

> CREATE DATABASE moodle; > ALTER DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; > GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'moodlepassword'; > QUIT

править] Инициализация moodle

Для инициализации moodle нужно обратиться к его адресу в браузере:

http://yourhost/moodle

Будет запущен веб-интерфейс установщика, с помощью которого будет инициализирован moodle и произведены проверки на соответствие системы требованиям. В параметрах БД нужно указать имя пользователя и пароль к mysql, которые были установлены на шаге "Создание базы". После всех проверок и инициализаций, а также регистрации администратора сайта, сайт доступен в сети по своему адресу.

править] Решение возможных проблем

править] Полная поддержка utf-8 (emojii)

В ходе инициализации сайта может появиться предупреждение о неполной поддержке utf-8, что может привести к неправильному отображению emojii. Ошибка не критичная, но можно избавиться от неё, установив поддержку utf8mb4.

1. Внести изменения в конфиг mysql и перезапустить сервис: == mysql-clients.cnf == [mysql] default-character-set = utf8mb4 (изменить) == client.cnf == [client] default-character-set = utf8mb4 (изменить) == server.cnf: == [mysqld] collation-server = utf8mb4_unicode_ci (изменить) character-set-server = utf8mb4 skip-character-set-client-handshake innodb_file_format = Barracuda innodb_file_per_table = 1 (проверить) innodb_large_prefix 2. Выполнить скрипт $ php admin/cli/mysql_collation.php --collation=utf8mb4_unicode_ci 3. Внести изменения в config.php $CFG->dboptions = array( … 'dbcollation' => 'utf8mb4_unicode_ci', (изменить значение) … );

править] Инициализация стилей

Создание стилей происходит в момент запуска сайта при условии, что стили ещё не сгенерированы. В этот момент сайту может не хватить памяти (96M), что приведёт к ошибке 500 после долгой попытки ожидания. Как следствие, каждая страница сайта загружается более 15 секунд и в результате не содержит стилей.

Решение: для генерации стилей сайт запрашивает что-то около 300M памяти. Нужно в файле /etc/httpd2/conf/include/Directory_moodle_default.conf установить параметр memory_limit в значение, например, 512M. Также понадобится настроить memory_limit в файлах php.ini в /etc/php (по умолчанию 128M).

править] TODO