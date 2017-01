Mkimage/Profiles/m-p/howto

Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 12:04, 16 января 2017

править] Зачем и для кого?

Это руководство по созданию производных дистрибутивов может оказаться полезно тем, кого почти устраивают уже существующие и при этом есть свои замечания или пожелания — начиная с обоев по умолчанию и добавления своих пакетов. :)

Предполагается хотя бы шапочное знакомство с mkimage-profiles, включая описание объектов, и базовые навыки работы в командной строке).

Для сборки без установки системы на базе ALT Linux можно задействовать сборочный стартеркит — LiveCD со всем нужным (включая настроенный hasher и установленный пакет mkimage-profiles), который можно запустить на временно свободном железе или в виртуалке с доступом в интернет (пакеты будут загружаться с ftp.altlinux.org).

править] Одноразовая корректировка

Перед внесением правок стоит удостовериться, что mkimage установлен, а выбранный базовый дистрибутив им собирается и после этого работает; пожалуйста, не пропустите страничку с примерами, чтоб не тратить впустую время на экспериментальное выяснение уже описанного там и в QUICKSTART.

Внимание! Ни в коем разе не запускайте сборку от имени root!

hasher-priv: caller has invalid uid: 0





править] Проверка

Возьмём для начала live-icewm.iso — простой самогруз с лёгким оконным менеджером IceWM, хорошо подходящим как для небыстрого оборудования, так и для полукиосков заданной функциональности. Его сборка должна пройти успешно в течение нескольких минут (до получаса на сколь-нибудь современном процессоре) после команды[1]:

$ make live-icewm.iso

По умолчанию сборка производится под «родную» архитектуру хоста с использованием системной конфигурации apt. Если что-то произойдёт не так — например, отсутствует mkimage, не настроен hasher или автонаходилка не нашла места для сборки — должна быть выдана относительно внятная диагностика.

В случае успешной сборки должна появиться строчка, указывающая путь к собранному образу и его размер:

** image: ~/out/live-icewm-20120717-i586.iso [173M]

Этот образ можно проверить в виртуальной машине, указав его в качестве загрузочного носителя для VirtualBox либо воспользовавшись kvm[2] или qemu:

$ kvm -cdrom ~/out/live-icewm-20120717-i586.iso

Загрузился? Неужто :)

Также при этом в каталоге mkimage-profiles появится ссылка build, указывающая на сборочный каталог со сгенерированным минимальным профилем, который должно быть проще осмотреть целиком. Приступим:

$ ls -F1 build/ build.log -- журнал сборки distcfg.mk -- конфигурационный файл files/ -- содержимое копируется в корень образа functions.mk -- полезности image-scripts.d/ -- см. документацию mkimage lib/ -- содержимое включается в Makefile live/ -- субпрофиль для сборки LiveCD Makefile -- основной файл для сборки out@ -- ссылка на каталог с результатом pkg/ -- списки пакетов, файлы групп README -- стоит глянуть, там немного :) scripts.d/ -- см. документацию mkimage sources.list -- создаётся метапрофилем для архива squashcfg.mk -- передаваемые между stage1/2 данные stage1/ -- субпрофиль с загрузчиками ядра и второй стадии vars.mk -- вспомогательный makefile для дампа переменных

Во включаемом в build/live/Makefile файле build/live/stage2cfg.mk заметно, какие переменные влияют на состав пакетной базы формирующего LiveCD субпрофиля; из них наиболее употребимы THE_PACKAGES и THE_LISTS (см. тж. conf.d/README).

Заполняются эти переменные в build/distcfg.mk; посмотреть окончательные значения, принятые в сборку, можно в build/build.log после её завершения[3]. Содержимое *_LISTS трактуется как имена файлов со списками имён пакетов, расположенных ниже build/pkg/lists.

При сборке с добавлением в параметры make REPORT=1 и наличии graphviz будет собрана визуализация графа зависимостей между промежуточными целями make:

$ make REPORT=1 live-icewm.iso [...] ** target graph report: build/reports/targets.png ** scripts report: build/reports/scripts.log ** diffable log: build/reports/cleanlog.log $ xdg-open build/reports/targets.png $ _

править] Правка

Например, поменяем браузер с firefox на chromium[4]:

$ cd build $ grep -r firefox distcfg.mk pkg/lists pkg/lists/tagged/desktop+network:firefox $ sed -i 's/firefox/chromium/' pkg/lists/tagged/desktop+network

Таким образом, для модификации пакетной базы можно просто добавить или убрать нужное в конфигурационном файле и списках пакетов, после чего запустить в сборочном каталоге команду make — отработав, она должна выдать ту же строчку с информацией по собранному ISO (в случае повторной сборки может понадобиться предварительно выполнить make distclean):

$ make distclean all [...] Total directory bytes: 16384 Path table size(bytes): 52 Max brk space used 19000 93071 extents written (181 MB) ** image: /home/mike/out/live-icewm-20120718-i586.iso [182M] IMAGE_OUTPATH = /home/mike/out/live-icewm-20120718-i586.iso IMAGE_OUTFILE = live-icewm-20120718-i586.iso

править] Что дальше

Если в результате правок желаемый результат был полностью достигнут, можно заархивировать полученный профиль после distclean и на этом с ним закончить, используя полученный образ.

В случае же наличия желания поделиться наработками с коллегами — что может пригодиться в будущем, когда не придётся делать те же правки поверх следующей версии, ведь они уже включены — можно прислать мне ( mike @ altlinux . org ) полученный патч, закоммитив изменения и прибавив описание их предназначения[5]:

$ git diff diff --git a/pkg/lists/tagged/desktop+network b/pkg/lists/tagged/desktop+network index dbfb8f9..104b6b0 100644 --- a/pkg/lists/tagged/desktop+network +++ b/pkg/lists/tagged/desktop+network @@ -1 +1 @@ -firefox +seamonkey $ git commit -am 'desktop+network: replaced firefox with seamonkey' [master daef2b2] desktop+network: replaced firefox with seamonkey 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) $ git format-patch HEAD^ 0001-desktop-network-replaced-firefox-with-seamonkey.patch

править] Обобщаем в метапрофиль

Сразу стоит сказать, что в сумме это заметно сложней. Причина не только в том, что больше файлов — а и в том, что если локальный форк является делом личным, то в случае подготовки к включению в основную ветвь разработки приходится учитывать не только свои интересы, решённые здесь и сейчас, а и долгосрочные цели других людей.

Например, патч с заменой firefox на seamonkey в pkg.in/lists/tagged/desktop+network будет идентичен вышеприведённому, но в апстрим он попадёт только в случае признания именно Seamonkey рекомендуемым браузером производства Mozilla.

Поэтому придётся оценивать, в каком месте и как произвести требуемое изменение.

Таких мест есть несколько (это наши объекты):

прямое указание в *_PACKAGES для своего дистрибутива [6] ;

для своего дистрибутива ; создание и применение отдельного пакаджлиста, если добавляется взаимосвязанная группа пакетов;

описание «технической» или собираемой дистрибутивной цели, добавляющей такой пакет или пакаджлист.

Пример замены firefox на seamonkey для mkimage-profiles > 0.7.4[7] — изменяется файл conf.d/live.mk[8][9]:

distro/live-seamonkey: distro/live-icewm @$(call add,LIVE_PACKAGES,firefox- seamonkey)

Используется синтаксис GNU make, так что читаются эти две строчки таким образом:

цель distro/live-seamonkey зависит от цели distro/live-icewm (то есть последняя должна быть выполнена, чтобы приступить к выполнению первой);

зависит от цели (то есть последняя должна быть выполнена, чтобы приступить к выполнению первой); «рецепт» действий содержит вызов функции add с параметрами « LIVE_PACKAGES » и « firefox- seamonkey ».

Если при этом требуется удаление какого-либо пакета — стоит проследить, где именно при построении конфигурации дистрибутива он появляется[10], и обсудить в devel-distro@ варианты внесения корректировки. Для взятого примера цепочка выглядит так (можно добавить при сборке REPORT=1 и просмотреть полученный targets.png):

distro/live-icewm distro/.live-desktop +live = use/live/desktop @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,desktop && (live || network))) pkg.in/lists/tagged/desktop+network

При этом цель distro/.live-desktop используется как основа для всех «более-менее пользовательских» LiveCD, а цель use/live/desktop описана достаточно объёмно для того, чтобы форкать её целиком; может иметь смысл обсудить следующий вариант переработки:

use/live/.desktop: use/live/base use/x11/wacom use/live/sound +vmguest +power @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,desktop live)) @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,base l10n)) @$(call add,LIVE_PACKAGES,fonts-ttf-dejavu fonts-ttf-droid) @$(call add,SYSLINUX_CFG,localboot)

use/live/desktop: use/live/.desktop @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,desktop network))

…тогда «публичное API» в виде use/live/desktop останется неизменным, но появится возможность использовать его большую часть, но не полный блок конфигурации, поставив зависимость от use/live/.desktop .

Следует заметить, что одной из основных идей метапрофиля является возможность комбинирования «неопределённости в заданном направлении» (часть задачи, формулируемая примерно как «нужен livecd») и точности в том, где есть конкретные требования (например, «firefox версии 10»). Выражается это в том, что можно основываться на уже существующих образах и фичах либо построить всё почти с нуля; можно брать существующие списки пакетов, а можно жёстко задать свои. Разумный баланс (точнее, его пределы) для каждого образа могут быть свои, но как общее правило — для «любительских» проектов и семейств образов стоит смелей пользоваться наследованием, а вот «ответственные» образы может быть лучше конфигурировать с явным заданием необходимой пакетной базы (и в будущем — юнит-тестов, которые надо утащить из m-p-d).

править] Проверка неустанавливаемых пакетов

Если при сборке имеем

The following packages have unmet dependencies: branding-school-junior-indexhtml: Depends: docs-school-junior udisks2: Depends: ntfsprogs xfce4-full: Depends: xfce4-genmon-plugin Depends: xfce4-wmdock-plugin E: Broken packages

См. Mkimage/debug#unmets

Обычно помогает указать оба пакета вместе. Например, вместо одного udisks2 указать

udisks2 ntfsprogs

[to be continued]

править] Ссылки

править] Примечания