Mkimage/Profiles/m-p/howto
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* [http://forum.altlinux.org/index.php?topic=37282.msg298979#msg298979 доработка образа с tde] (пример из жизни)
* [http://forum.altlinux.org/index.php?topic=37282.msg298979#msg298979 доработка образа с tde] (пример из жизни)
* [http://forum.russ2.com/index.php?showtopic=3310&st=30&gopid=48142&#entry48142 про CLEANUP_PACKAGES]
* [http://forum.russ2.com/index.php?showtopic=3310&st=30&gopid=48142&#entry48142 про CLEANUP_PACKAGES]
Текущая версия на 12:04, 16 января 2017
Содержание
[править] Зачем и для кого?
Это руководство по созданию производных дистрибутивов может оказаться полезно тем, кого почти устраивают уже существующие и при этом есть свои замечания или пожелания — начиная с обоев по умолчанию и добавления своих пакетов. :)
Предполагается хотя бы шапочное знакомство с mkimage-profiles, включая описание объектов, и базовые навыки работы в командной строке).
Для сборки без установки системы на базе ALT Linux можно задействовать сборочный стартеркит — LiveCD со всем нужным (включая настроенный hasher и установленный пакет mkimage-profiles), который можно запустить на временно свободном железе или в виртуалке с доступом в интернет (пакеты будут загружаться с ftp.altlinux.org).
[править] Одноразовая корректировка
Перед внесением правок стоит удостовериться, что mkimage установлен, а выбранный базовый дистрибутив им собирается и после этого работает; пожалуйста, не пропустите страничку с примерами, чтоб не тратить впустую время на экспериментальное выяснение уже описанного там и в QUICKSTART.
hasher-priv: caller has invalid uid: 0
[править] Проверка
Возьмём для начала live-icewm.iso — простой самогруз с лёгким оконным менеджером IceWM, хорошо подходящим как для небыстрого оборудования, так и для полукиосков заданной функциональности. Его сборка должна пройти успешно в течение нескольких минут (до получаса на сколь-нибудь современном процессоре) после команды[1]:
$ make live-icewm.iso
По умолчанию сборка производится под «родную» архитектуру хоста с использованием системной конфигурации apt. Если что-то произойдёт не так — например, отсутствует mkimage, не настроен hasher или автонаходилка не нашла места для сборки — должна быть выдана относительно внятная диагностика.
В случае успешной сборки должна появиться строчка, указывающая путь к собранному образу и его размер:
** image: ~/out/live-icewm-20120717-i586.iso [173M]
Этот образ можно проверить в виртуальной машине, указав его в качестве загрузочного носителя для VirtualBox либо воспользовавшись kvm[2] или qemu:
$ kvm -cdrom ~/out/live-icewm-20120717-i586.iso
Загрузился? Неужто :)
Также при этом в каталоге mkimage-profiles появится ссылка build, указывающая на сборочный каталог со сгенерированным минимальным профилем, который должно быть проще осмотреть целиком. Приступим:
$ ls -F1 build/ build.log -- журнал сборки distcfg.mk -- конфигурационный файл files/ -- содержимое копируется в корень образа functions.mk -- полезности image-scripts.d/ -- см. документацию mkimage lib/ -- содержимое включается в Makefile live/ -- субпрофиль для сборки LiveCD Makefile -- основной файл для сборки out@ -- ссылка на каталог с результатом pkg/ -- списки пакетов, файлы групп README -- стоит глянуть, там немного :) scripts.d/ -- см. документацию mkimage sources.list -- создаётся метапрофилем для архива squashcfg.mk -- передаваемые между stage1/2 данные stage1/ -- субпрофиль с загрузчиками ядра и второй стадии vars.mk -- вспомогательный makefile для дампа переменных
Во включаемом в build/live/Makefile файле build/live/stage2cfg.mk заметно, какие переменные влияют на состав пакетной базы формирующего LiveCD субпрофиля; из них наиболее употребимы THE_PACKAGES и THE_LISTS (см. тж. conf.d/README).
Заполняются эти переменные в build/distcfg.mk; посмотреть окончательные значения, принятые в сборку, можно в build/build.log после её завершения[3]. Содержимое *_LISTS трактуется как имена файлов со списками имён пакетов, расположенных ниже build/pkg/lists.
При сборке с добавлением в параметры make REPORT=1 и наличии graphviz будет собрана визуализация графа зависимостей между промежуточными целями make:
$ make REPORT=1 live-icewm.iso [...] ** target graph report: build/reports/targets.png ** scripts report: build/reports/scripts.log ** diffable log: build/reports/cleanlog.log $ xdg-open build/reports/targets.png $ _
[править] Правка
Например, поменяем браузер с firefox на chromium[4]:
$ cd build $ grep -r firefox distcfg.mk pkg/lists pkg/lists/tagged/desktop+network:firefox $ sed -i 's/firefox/chromium/' pkg/lists/tagged/desktop+network
Таким образом, для модификации пакетной базы можно просто добавить или убрать нужное в конфигурационном файле и списках пакетов, после чего запустить в сборочном каталоге команду make — отработав, она должна выдать ту же строчку с информацией по собранному ISO (в случае повторной сборки может понадобиться предварительно выполнить make distclean):
$ make distclean all [...] Total directory bytes: 16384 Path table size(bytes): 52 Max brk space used 19000 93071 extents written (181 MB) ** image: /home/mike/out/live-icewm-20120718-i586.iso [182M] IMAGE_OUTPATH = /home/mike/out/live-icewm-20120718-i586.iso IMAGE_OUTFILE = live-icewm-20120718-i586.iso
[править] Что дальше
Если в результате правок желаемый результат был полностью достигнут, можно заархивировать полученный профиль после distclean и на этом с ним закончить, используя полученный образ.
В случае же наличия желания поделиться наработками с коллегами — что может пригодиться в будущем, когда не придётся делать те же правки поверх следующей версии, ведь они уже включены — можно прислать мне (mike@altlinux.org) полученный патч, закоммитив изменения и прибавив описание их предназначения[5]:
$ git diff diff --git a/pkg/lists/tagged/desktop+network b/pkg/lists/tagged/desktop+network index dbfb8f9..104b6b0 100644 --- a/pkg/lists/tagged/desktop+network +++ b/pkg/lists/tagged/desktop+network @@ -1 +1 @@ -firefox +seamonkey $ git commit -am 'desktop+network: replaced firefox with seamonkey' [master daef2b2] desktop+network: replaced firefox with seamonkey 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) $ git format-patch HEAD^ 0001-desktop-network-replaced-firefox-with-seamonkey.patch
[править] Обобщаем в метапрофиль
Сразу стоит сказать, что в сумме это заметно сложней. Причина не только в том, что больше файлов — а и в том, что если локальный форк является делом личным, то в случае подготовки к включению в основную ветвь разработки приходится учитывать не только свои интересы, решённые здесь и сейчас, а и долгосрочные цели других людей.
Например, патч с заменой firefox на seamonkey в pkg.in/lists/tagged/desktop+network будет идентичен вышеприведённому, но в апстрим он попадёт только в случае признания именно Seamonkey рекомендуемым браузером производства Mozilla.
Поэтому придётся оценивать, в каком месте и как произвести требуемое изменение.
Таких мест есть несколько (это наши объекты):
- прямое указание в *_PACKAGES для своего дистрибутива[6];
- создание и применение отдельного пакаджлиста, если добавляется взаимосвязанная группа пакетов;
- описание «технической» или собираемой дистрибутивной цели, добавляющей такой пакет или пакаджлист.
Пример замены firefox на seamonkey для mkimage-profiles > 0.7.4[7] — изменяется файл conf.d/live.mk[8][9]:
distro/live-seamonkey: distro/live-icewm @$(call add,LIVE_PACKAGES,firefox- seamonkey)
Используется синтаксис GNU make, так что читаются эти две строчки таким образом:
- цель distro/live-seamonkey зависит от цели distro/live-icewm (то есть последняя должна быть выполнена, чтобы приступить к выполнению первой);
- «рецепт» действий содержит вызов функции add с параметрами «LIVE_PACKAGES» и «firefox- seamonkey».
Если при этом требуется удаление какого-либо пакета — стоит проследить, где именно при построении конфигурации дистрибутива он появляется[10], и обсудить в devel-distro@ варианты внесения корректировки. Для взятого примера цепочка выглядит так (можно добавить при сборке REPORT=1 и просмотреть полученный targets.png):
- distro/live-icewm
- distro/.live-desktop
- +live = use/live/desktop
- @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,desktop && (live || network)))
- pkg.in/lists/tagged/desktop+network
При этом цель distro/.live-desktop используется как основа для всех «более-менее пользовательских» LiveCD, а цель use/live/desktop описана достаточно объёмно для того, чтобы форкать её целиком; может иметь смысл обсудить следующий вариант переработки:
use/live/.desktop: use/live/base use/x11/wacom use/live/sound +vmguest +power @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,desktop live)) @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,base l10n)) @$(call add,LIVE_PACKAGES,fonts-ttf-dejavu fonts-ttf-droid) @$(call add,SYSLINUX_CFG,localboot)
use/live/desktop: use/live/.desktop @$(call add,LIVE_LISTS,$(call tags,desktop network))
…тогда «публичное API» в виде use/live/desktop останется неизменным, но появится возможность использовать его большую часть, но не полный блок конфигурации, поставив зависимость от use/live/.desktop.
Следует заметить, что одной из основных идей метапрофиля является возможность комбинирования «неопределённости в заданном направлении» (часть задачи, формулируемая примерно как «нужен livecd») и точности в том, где есть конкретные требования (например, «firefox версии 10»). Выражается это в том, что можно основываться на уже существующих образах и фичах либо построить всё почти с нуля; можно брать существующие списки пакетов, а можно жёстко задать свои. Разумный баланс (точнее, его пределы) для каждого образа могут быть свои, но как общее правило — для «любительских» проектов и семейств образов стоит смелей пользоваться наследованием, а вот «ответственные» образы может быть лучше конфигурировать с явным заданием необходимой пакетной базы (и в будущем — юнит-тестов, которые надо утащить из m-p-d).
[править] Проверка неустанавливаемых пакетов
Если при сборке имеем
The following packages have unmet dependencies: branding-school-junior-indexhtml: Depends: docs-school-junior udisks2: Depends: ntfsprogs xfce4-full: Depends: xfce4-genmon-plugin Depends: xfce4-wmdock-plugin E: Broken packages
Обычно помогает указать оба пакета вместе. Например, вместо одного udisks2 указать
udisks2 ntfsprogs
[to be continued]
[править] Ссылки
- Mkimage/FAQ
- доработка образа с tde (пример из жизни)
- про CLEANUP_PACKAGES
[править] Примечания
- ↑ подразумевается, что мы работаем со свежей копией mkimage-profiles.git, находясь в соответствующем каталоге
- ↑ требует modprobe kvm_intel или modprobe kvm_amd сообразно процессору (см. тж. сервис qemu-kvm), а также группу vmusers для доступа к /dev/kvm
- ↑ для тестового прогона можно добавить опцию CHECK=1, см. doc/params.txt
- ↑ если установлен пакет git-core, можно лишний раз проверить внесённые изменения при помощи git diff (сборочный профиль постадийно коммитится при формировании)
- ↑ git commit без -m запустит текстовый редактор с тем, чтобы можно было более подробно описать суть сделанного, чем одной строкой; если ещё не дружите с vim, запишите нужное в переменную окружения EDITOR
- ↑ в mkimage-profiles <= 0.7.4 так можно добавить seamonkey, но не убрать добавленный списком firefox, потому что *_LISTS раскрываются позже *_PACKAGES; характерный признак — сообщение Package firefox is not installed, so not removed в build/build.log
- ↑ для более ранних версий придётся применить обход с созданием и подключением дополнительного списка пакетов в таком же составе
- ↑ по состоянию на 2014 год может быть больше смысла отталкиваться от conf.d/regular.mk в качестве исходной точки, см. регулярные сборки и стартовые наборы
- ↑ а ещё лучше не править существующие и изменяющиеся файлы вроде regular.mk, но создать в conf.d/ свой по образу и подобию, где и описывать свои производные -- это избавит от merge conflict'ов при обновлении профиля
- ↑ обычно помогает grep