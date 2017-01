Mkimage/FAQ

Материал из ALT Linux Wiki

21:34, 19 января 2017



Q: чем различаются image-scripts.d и scripts.d?

A: image-scripts.d/* выполняются в chroot собранной стадии; scripts.d/* — в инструментальном chroot-е после установки пакетов и до архивации результата, что позволяет копировать файлы из/в chroot; см. тж. README.ru.

Q: как задать для сборки другой репозиторий?

A: придётся оформить дополнительную пару apt.conf+sources.list.

Q: как подсунуть репозиторий с пакетом другой версии?

A: если он заведомо старше по версии — просто добавить в соответствующий sources.list; если младше или неизвестно, но надо именно этот — придётся добавить в системный /etc/apt/preferences или частный файлик, указанный в Dir::Etc::preferences ; см. тж. downgrade и apt_preferences(5) .

Q: сборка прерывается с EPERM, это что за новости?

mki-copy-our2out: has started executing. './rescue' -> '.../rescue/.work/.out/rescue' cp: cannot create hard link '.../rescue/.work/.out/rescue' to './rescue': Operation not permitted

A: это protected hardlinks в Linux 3.6+; следует обновить mkimage до 0.2.9 или выше и установить mkimage-preinstall, что отключит эту включенную по умолчанию фичу (она скорее полезна в общем случае, но для целей сборки образов недостатки перевешивают); см. тж. altbug #30351.

Q: сборка прерывается с таким:

fakeroot: database save FAILED [...] './.gitignore' -> '/.image/.gitignore' cp: cannot create regular file '/.image/.gitignore': Permission denied make[2]: *** [copy-tree] Error 1

A: возможно, применяются несколько пар hasher number и автоугадав делает разный выбор для инструментального и рабочего чрутов, между которыми и выполняется копирование; если это так, следует задать подходящий номер как значение переменной GLOBAL_HSH_NUMBER в файле ~/.mkimage/profiles.mk в явном виде.