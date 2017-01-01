Mkimage-profiles

Материал из ALT Linux Wiki

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MichaelShigorin (обсуждение | вклад)
(нач)

Текущая версия на 09:56, 9 июня 2017

  1. REDIRECT Mkimage/Profiles/m-p
 
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