Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 13:56, 11 февраля 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.

править] Миграция

...или переход с Windows на Linux.

Сам процесс напоминает пересечение болотистой местности: стоит выверять маршрут, не бросаться вперёд сразу всем коллективом, пользоваться опытом предшественников.

править] маршрут

Придётся определить, из какой точки в какую движемся и почему. Распространённым вариантом "точки А", который и рассматривается в этой статье, является имеющаяся Windows-инфраструктура с Windows-клиентами. Вероятным вариантом "точки Б" является смешанная Windows/Linux-среда[1], в которой всё, что получается, перенесено на Linux, а унаследованные приложения выполняются на Windows (локально или удалённо).

Также бывают различные траектории:

"от продукта" (когда необходимо исключить применение, например, ставшей нежелательного или недоступного по причине санкций программного обеспечения) и

"от стандарта" (когда требуется обеспечить применение стандартов хранения или обработки данных, не зависящих от прихотей конкретного поставщика и доступности соответствующего ПО спустя длительный промежуток времени).

править] проверка

В первую очередь следует понимать, что годами или даже десятилетиями создаваемое в корне изменить в сжатые сроки сложно, порой и невозможно. Поэтому следует безотлагательно приступать к пилотному проекту и начинать нарабатывать свой собственный опыт с Linux, но не спешить тиражировать результаты до тех пор, пока не будут решены, обойдены или сочтены несущественными все обнаруженные проблемы -- иначе их придётся решать всё равно, но уже многократно и хорошо если единообразно.

Также не стоит забывать, что все эти технологии применяются в конечном счёте людьми, а у людей есть свои особенности: например, при техническом паритете офисных пакетов для сотрудника с определёнными задачами может оказаться существенной простейшая проблема вроде "кнопочки на месте нету" (при том, что она есть в более логичном, но непривычном, пункте меню); смена привычек занимает от двух недель.

править] опыт

На данный момент существует довольно обширный опыт миграции различных государственных и частных учреждений на Linux как в нашей стране, так и за рубежом; следует учитывать как положительный, так и отрицательный.

Положительные факторы:

воля руководства

планирование аудит пилот внедрение сопровождение

наличие специалистов по Linux

финансирование

постепенность

Отрицательные факторы:

спешка

"всё и сразу"

тиражирование неисправленных проблем

Крайне полезно не пытаться механически перенести имеющееся, а подходить творчески и учитывать вскрывшиеся за время применения недостатки при создании по сути новой информационной системы.

править] Ссылки

править] Примечания