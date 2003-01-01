Migration
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м (→опыт: учтено замечание Вадима Машкова)
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м (→маршрут: список списком)
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|Строка 11:
Придётся определить, из какой точки в какую движемся и почему. Распространённым вариантом "точки А", который и рассматривается в этой статье, является имеющаяся Windows-инфраструктура с Windows-клиентами. Вероятным вариантом "точки Б" является смешанная Windows/Linux-среда<ref>избежать гетерогенности на практике бывает возможно, но сложней</ref>, в которой всё, что получается, перенесено на Linux, а унаследованные приложения выполняются на Windows (локально или удалённо).
Придётся определить, из какой точки в какую движемся и почему. Распространённым вариантом "точки А", который и рассматривается в этой статье, является имеющаяся Windows-инфраструктура с Windows-клиентами. Вероятным вариантом "точки Б" является смешанная Windows/Linux-среда<ref>избежать гетерогенности на практике бывает возможно, но сложней</ref>, в которой всё, что получается, перенесено на Linux, а унаследованные приложения выполняются на Windows (локально или удалённо).
|-
Также бывают различные траектории: "от продукта" (когда необходимо исключить применение, например, ставшей нежелательного или недоступного по причине санкций программного обеспечения)
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Также бывают различные траектории:
|+
"от продукта" (когда необходимо исключить применение, например, ставшей нежелательного или недоступного по причине санкций программного обеспечения)
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"от стандарта" (когда требуется обеспечить применение стандартов хранения или обработки данных, не зависящих от прихотей конкретного поставщика и доступности соответствующего ПО спустя длительный промежуток времени).
== проверка ==
== проверка ==
Текущая версия на 21:41, 9 января 2017
[править] Миграция
...или переход с Windows на Linux.
Сам процесс напоминает пересечение болотистой местности: стоит выверять маршрут, не бросаться вперёд сразу всем коллективом, пользоваться опытом предшественников.
Содержание
[править] маршрут
Придётся определить, из какой точки в какую движемся и почему. Распространённым вариантом "точки А", который и рассматривается в этой статье, является имеющаяся Windows-инфраструктура с Windows-клиентами. Вероятным вариантом "точки Б" является смешанная Windows/Linux-среда[1], в которой всё, что получается, перенесено на Linux, а унаследованные приложения выполняются на Windows (локально или удалённо).
Также бывают различные траектории:
- "от продукта" (когда необходимо исключить применение, например, ставшей нежелательного или недоступного по причине санкций программного обеспечения) и
- "от стандарта" (когда требуется обеспечить применение стандартов хранения или обработки данных, не зависящих от прихотей конкретного поставщика и доступности соответствующего ПО спустя длительный промежуток времени).
[править] проверка
В первую очередь следует понимать, что годами или даже десятилетиями создаваемое в корне изменить в сжатые сроки сложно, порой и невозможно. Поэтому следует безотлагательно приступать к пилотному проекту и начинать нарабатывать свой собственный опыт с Linux, но не спешить тиражировать результаты до тех пор, пока не будут решены, обойдены или сочтены несущественными все обнаруженные проблемы -- иначе их придётся решать всё равно, но уже многократно и хорошо если единообразно.
Также не стоит забывать, что все эти технологии применяются в конечном счёте людьми, а у людей есть свои особенности: например, при техническом паритете офисных пакетов для сотрудника с определёнными задачами может оказаться существенной простейшая проблема вроде "кнопочки на месте нету" (при том, что она есть в более логичном, но непривычном, пункте меню); смена привычек занимает от двух недель.
[править] опыт
На данный момент существует довольно обширный опыт миграции различных государственных и частных учреждений на Linux как в нашей стране, так и за рубежом; следует учитывать как положительный, так и отрицательный.
Положительные факторы:
- воля руководства
- планирование
- аудит
- пилот
- внедрение
- сопровождение
- наличие специалистов по Linux
- финансирование
- постепенность
Отрицательные факторы:
- спешка
- "всё и сразу"
- тиражирование неисправленных проблем
Крайне полезно не пытаться механически перенести имеющееся, а подходить творчески и учитывать вскрывшиеся за время применения недостатки при создании по сути новой информационной системы.
[править] Ссылки
- Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии на базе свободного программного обеспечения» (PDF, 5 Мб) 2010
- Заметки "на манжетах" Вадима Машкова 2006
- Материалы проекта migration.osdn.org.ua: 2004--2008
[править] Примечания
- ↑ избежать гетерогенности на практике бывает возможно, но сложней