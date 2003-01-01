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Придётся определить, из какой точки в какую движемся и почему.  Распространённым вариантом "точки А", который и рассматривается в этой статье, является имеющаяся Windows-инфраструктура с Windows-клиентами.  Вероятным вариантом "точки Б" является смешанная Windows/Linux-среда<ref>избежать гетерогенности на практике бывает возможно, но сложней</ref>, в которой всё, что получается, перенесено на Linux, а унаследованные приложения выполняются на Windows (локально или удалённо).
Придётся определить, из какой точки в какую движемся и почему.  Распространённым вариантом "точки А", который и рассматривается в этой статье, является имеющаяся Windows-инфраструктура с Windows-клиентами.  Вероятным вариантом "точки Б" является смешанная Windows/Linux-среда<ref>избежать гетерогенности на практике бывает возможно, но сложней</ref>, в которой всё, что получается, перенесено на Linux, а унаследованные приложения выполняются на Windows (локально или удалённо).
-
Также бывают различные траектории: "от продукта" (когда необходимо исключить применение, например, ставшей нежелательного или недоступного по причине санкций программного обеспечения), "от стандарта" (когда требуется обеспечить применение стандартов хранения или обработки данных, не зависящих от прихотей конкретного поставщика и доступности соответствующего ПО спустя длительный промежуток времени).
+
Также бывают различные траектории:
 +
* "от продукта" (когда необходимо исключить применение, например, ставшей нежелательного или недоступного по причине санкций программного обеспечения) и
 +
* "от стандарта" (когда требуется обеспечить применение стандартов хранения или обработки данных, не зависящих от прихотей конкретного поставщика и доступности соответствующего ПО спустя длительный промежуток времени).
== проверка ==
== проверка ==

Текущая версия на 21:41, 9 января 2017

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[править] Миграция

...или переход с Windows на Linux.

Сам процесс напоминает пересечение болотистой местности: стоит выверять маршрут, не бросаться вперёд сразу всем коллективом, пользоваться опытом предшественников.

Содержание

[править] маршрут

Придётся определить, из какой точки в какую движемся и почему. Распространённым вариантом "точки А", который и рассматривается в этой статье, является имеющаяся Windows-инфраструктура с Windows-клиентами. Вероятным вариантом "точки Б" является смешанная Windows/Linux-среда[1], в которой всё, что получается, перенесено на Linux, а унаследованные приложения выполняются на Windows (локально или удалённо).

Также бывают различные траектории:

  • "от продукта" (когда необходимо исключить применение, например, ставшей нежелательного или недоступного по причине санкций программного обеспечения) и
  • "от стандарта" (когда требуется обеспечить применение стандартов хранения или обработки данных, не зависящих от прихотей конкретного поставщика и доступности соответствующего ПО спустя длительный промежуток времени).

[править] проверка

В первую очередь следует понимать, что годами или даже десятилетиями создаваемое в корне изменить в сжатые сроки сложно, порой и невозможно. Поэтому следует безотлагательно приступать к пилотному проекту и начинать нарабатывать свой собственный опыт с Linux, но не спешить тиражировать результаты до тех пор, пока не будут решены, обойдены или сочтены несущественными все обнаруженные проблемы -- иначе их придётся решать всё равно, но уже многократно и хорошо если единообразно.

Также не стоит забывать, что все эти технологии применяются в конечном счёте людьми, а у людей есть свои особенности: например, при техническом паритете офисных пакетов для сотрудника с определёнными задачами может оказаться существенной простейшая проблема вроде "кнопочки на месте нету" (при том, что она есть в более логичном, но непривычном, пункте меню); смена привычек занимает от двух недель.

[править] опыт

На данный момент существует довольно обширный опыт миграции различных государственных и частных учреждений на Linux как в нашей стране, так и за рубежом; следует учитывать как положительный, так и отрицательный.

Положительные факторы:

  • воля руководства
  • планирование
    • аудит
    • пилот
    • внедрение
    • сопровождение
  • наличие специалистов по Linux
  • финансирование
  • постепенность

Отрицательные факторы:

  • спешка
  • "всё и сразу"
  • тиражирование неисправленных проблем

Крайне полезно не пытаться механически перенести имеющееся, а подходить творчески и учитывать вскрывшиеся за время применения недостатки при создании по сути новой информационной системы.

[править] Ссылки

[править] Примечания

  1. избежать гетерогенности на практике бывает возможно, но сложней
 
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