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(Различия между версиями)

Текущая версия на 07:04, 20 января 2017

make-initrd-propagator — это дополнение к системе make-initrd, использующееся при сборке установочных и live-образов. Кроме обеспечения работы plymouth при загрузке установочного образа, начиная с версии 0.7 оно обеспечивает перемонтирование live-образа в режим rw с использованием aufs.

В отличие от старой системы перемонтирования, реализованной в remount_rw, squashfs-образ live перемонтируется полностью, что позволяет создавать файлы и каталоги непосредственно в корневом разделе, а также снимает проблемы с файлами, которые являются жёсткими ссылками на squashfs, но попадали в разные бранчи aufs.

При загрузке LiveCD и наличии в параметрах ядра ключевого слова live_rw происходит монтирование раздела с меткой alt-live-storage (если таковой присутствует), который используется для хранения rw-бранча aufs. Таким образом, изменения, произведённые во время использования livecd сохраняются между сеансами работы.

При первой загрузке livecd с usb flash, на которую был скопирован гибридный образ, make-initrd-propagator создаёт на загрузочном накопителе ещё один раздел на неразмеченном пространстве и создаёт на нём файловую систему ext4 без журнала с меткой alt-live-storage .

При загрузке livecd по nfs происходит монтирование в ro бранчи aufs также ISO образов, лежащих на сервере в каталоге /srv/public/netinst/overlays-live/ (remount_rw >= 0.5). Монтирование бранчей происходит в порядке сортировки имён образов программой sort.

Таким образом, возможно создание настроенного сетевого livecd: загружается livecd, производятся необходимые настройки (настройки аутентификации, установка и удаление пакетов и тп), после создаётся образ каталога /mnt/root в формате isofs и кладётся на сервер в каталог /srv/public/netinst/overlays-live/.

Внимание: версия 0.10 потеряла зависимость на собственно propagator.

Внимание: приведённые детали относятся к версии 0.18+, для предыдущих лучше свериться с propagator/data/sbin/init-bottom в дереве исходных текстов пакета.