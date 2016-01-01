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Текущая версия на 23:58, 22 декабря 2016



make-initrd — инструмент для сборки образов формата initramfs, используемых для начальной загрузки ОС Linux.

Проект состоит из двух основных частей:

утилиты создания образа initramfs;

утилит, работающих внутри образа в момент загрузки.

Утилита создания образа имеет модульную структуру. Основная её идея, что для создания образа необходимо (в простейшем случае) указать список особенностей (features) будущего образа. При этом порядок указания совершенно не важен. Пользователь не обязан знать как и в каком порядке будут применяться стадии и что они будут делать. Ему важно, чтобы, например, образ имел нужные модули ядра, имел bootsplash и был сжат определённым образом.

Основной иструмент в initrd это udev. Всё (или почти всё) делается через правила udev. Настройка сети, монтирование корневой директории. Всё.

править] Загрузка

Init скрипт находится в корне образа (/init). Процесс загрузки разбит на несколько стадий. На самом деле, количество стадий не регламентировано.

Процессом загрузки можно управлять через параметры ядра:

ВНИМАНИЕ! Если нужно, чтобы stop или ignore сработали как можно раньше - нужно писать эти опции в ВЕРХНЕМ регистре, например stop -> STOP

init = <prog> -- параметр определяет программу init;

= -- параметр определяет программу init; quiet = <1|0> -- включает/отключает отладочные сообщения;

= -- включает/отключает отладочные сообщения; panic = <1|0> -- разрешает/запрещает получение консоли при аварийных ситуациях;

= -- разрешает/запрещает получение консоли при аварийных ситуациях; stop = <stage-list> -- параметр определяет список стадий, перед которыми необходимо предоставить консоль (например stop=,all, или stop=,udev,);

= -- параметр определяет список стадий, перед которыми необходимо предоставить консоль (например stop=,all, или stop=,udev,); ignore = <stage-list> -- список стадий, которые нужно пропустить;

= -- список стадий, которые нужно пропустить; resume = {<device>|UUID=...|LABEL=...} -- параметр определяет устройство, с которого будет производиться восстановление после спящего режима;

= -- параметр определяет устройство, с которого будет производиться восстановление после спящего режима; root = {<device>|UUID=...|LABEL=...|/dev/nfs} -- параметр определяет устройство, на котором находится корневая файловая система;

= -- параметр определяет устройство, на котором находится корневая файловая система; rootdelay = <sec> -- определяет время ожидания корневой файловой системы. Если за это время корень не будет найден, то загрузка продолжена не будет. По умолчанию этот параметр составляет 180 секунд;

= -- определяет время ожидания корневой файловой системы. Если за это время корень не будет найден, то загрузка продолжена не будет. По умолчанию этот параметр составляет 180 секунд; ip = <client-ip>:<server-ip>:<gw-ip>:<netmask>:<hostname>:<device>:<proto> ,

= , ip = <device>:<proto> -- параметр описывает конфигурацию сетевых интерфейсов.

= -- параметр описывает конфигурацию сетевых интерфейсов. RESCUE_MODULES ="usbhid ehci_hcd hid_generic evdev ehci_pci ipmi_si" -- загрузить эти модули при вываливании в shell после указания stop=;

="usbhid ehci_hcd hid_generic evdev ehci_pci ipmi_si" -- загрузить эти модули при вываливании в после указания stop=; NOSPLASH = стараться не запускать plymouth

править] Отладка

править] общее

Добавьте в /etc/initrd.mk строчку VERBOSE = 1 перед запуском сборки initrd.

Можно останавливать загрузку передачей параметра stop=<stage-list>, где список стадий:

defaults prepare cmdline fstab network preudev udev loop stopudev killall cleanup umount sysinit

править] udev

При "залипании" (на старте udevd) бывает полезно указать при загрузке опции rootdelay=3 stop=udev и запустить в полученном шелле udevd --debug --resolve-names=never вручную; если проблема не вскрывается, может пригодиться сборка образа с добавленной в /etc/initrd.mk строчкой PUT_FILES += /usr/bin/strace и последующий запуск strace -ff -o /tmp/udev.strace -- udevd --debug --resolve-names=never. Для сохранения полученных данных может пригодиться, например, встроенный в ноутбук кардридер при MODULES_PRELOAD = sd_mod sdhci sdhci_pci mmc_block .

править] Возможности

Статус Задача lvm raid (autodetect) raid (mdadm) luks multipath usb Настройка нескольких сетевых интерфейсов nfs resume Поддержка рута на btrfs Поддержка systemd klog/syslog bootsplash plymouth Автодетект модулей Использовать gen_init_cpio для создания cpio архива Использование glibc и системных библиотек (glibc) Использовать nfs-utils вместо nfsmount Создание нескольких образов за один вызыв make-initrd. Это полезно, если в процессе обновления необходимо создать как initrd под текущую конфигурацию, так и образ с большим количеством модулей (утилит?) для более общей конфигурации. Возможность монтировать не только корневую файловую систему. Возможность не указывать при загрузке параметры root / rootfstype / rootflags, если загрузка идёт на той же системе, где был создан initrd. Поддержка работы с busybox. Для неё особенного ничего не нужно. Существует дополнительный пакет с собранным busybox расположенным в определённом месте, откуда его берёт make-initrd.

править] ToDo

Добавить проверку разделов.

Доработать и добавить поддержку unet.

Добавить поддержку zram/zcache.

Добавить возможность монтирования корня с iscsi (ALT#27354).

Добавить возможность монтирования корня с bcache (ALT#29561).

Добавить фичу для генерации kdump.

править] Документация

Пример запуска регенерации initrd для текущего ядра:

make-initrd --kernel=`uname -r`

Не забудьте обновить кофигурацию загрузчика, если это необходимо (например, если у Вас LiLo).

править] Исходный код

править] Авторы