MailVsForum

Заметки возникли на почве периодически возникающей идеи создать форум по ALT Linux тематике. Как известно, попытки создать специфичный форум для ALT Linux возникали не один раз. Все они до сентября 2008 года были неудачными; наиболее «официальным» можно было считать linuxforum

Последняя попытка создать такой форум отражена в следующей дискуссии рассылки Community: Наш не официальный форум. В ней же Anatol B. Bazyukin отмечает даты известных ему попыток создания форума :

29.11.2003

17.05.2004

26.02.2005

28.03.2005

15.05.2005

08.07.2006

19.03.2007

Я веду Linux раздел на http://forum.oszone.net/ c 20.11.2001.

Что могу сказать:

На форум приходят в первую очередь новички, не разбирающиеся в Linux. Видимо, в Windows это привычный способ решения проблем, и по инерции ими ищется в первую очередь форум. Так как это новички, они не держатся за конкретный дистрибутив и для них Linux — это в первую очередь способ познания «Что существует кроме Windows?»

Самая характерная фраза «Я хорошо разбираюсь в Windows, и вот решил перейти (попробовать) Linux, не подскажите с чего начать и какой дистрибутив выбрать, чтобы было всё (длинный список), но чтобы было просто как в Windows».

Опытные (знакомые с *nix) пользователи на этом фоне сразу выделяются, но так же быстро уходят. Им неинтересно учить «молодняк», надоедает отвечать на глупые вопросы, к тому же, на форуме ничего нового они узнать не могут. То есть для такого пользователя или модерить на форуме или уходить с него — других путей у пользователей нет. (Я ещё всякий флейм, особенно в первые годы прижимаю :))

Конечно, если был бы официальный форум, в нём был смысл в первую очередь для того, чтобы отслеживать потребности «обычного» пользователя («обычный» тут надо в n-кратные кавычки ставить, потому как большинство пользователей хорошо знают Windows и вообще всё, что связано с компьютерами).

По-моему, форум по ALT Linux не очень жизнеспособен (слишком узкая база пользователей — не так много пользователей хотят установить себе дистрибутив именно от ALT Linux). Вопросы по специфике и по железу на 50 и больше процентов решается в Google по тому же сайту ALT Linux. Рассылка и IRC — наиболее быстрый способ найти ответ :)

Вот форум по Linux под эгидой Community ALT Linux — это реальный проект, на такой форум народ может сразу и не повалит, но он будет всё время на слуху, особенно, если там будут технически грамотно отвечать на вопросы. Но надо сразу быть готовым на то, что основная публика форума — это новички в Linux. А с другой стороны — нужен ли Community ALT Linux такой форум — зачем отвечать на вопросы, связанные с общим Linux?

PS. Вообще, вести форум — своего рода искуство. Если ты модератор, даже если вопрос банален, или ты сразу не знаешь как ответить, и никто на него не отвечает, отвечаешь всё равно ты, чтобы показать, что вопрос хотя бы замечен. Дальше начинается выяснение, о чём хотел спросить вопрошающий и т. д. и т. п. :) Потом пытаешься подсказать, в каком направлении стоит искать ответ, а потом через некоторое время читаешь — «Спасибо за помощь, разобрался» :)

А потом модерация, дисциплина, убивание или загон в флеймовый раздел всякого окололинуксового флейма… :)