MailVsForum
Материал из ALT Linux Wiki
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(удалил неработающую ссылку)
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м (спасибо; оказывается, есть на вебархиве)
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#* ''В частности, крайне редко можно встретить форумы, с которыми можно работать, не пользуясь мышью; но главное — ещё реже встречающиеся хорошие фильтры, удобный трединг и вообще (!) ни разу не замеченный в реализациях скоринг (придание сообщениям весов на основании заданных вручную или адаптивных значений ряда параметров, например From: и Subject:).
#* ''В частности, крайне редко можно встретить форумы, с которыми можно работать, не пользуясь мышью; но главное — ещё реже встречающиеся хорошие фильтры, удобный трединг и вообще (!) ни разу не замеченный в реализациях скоринг (придание сообщениям весов на основании заданных вручную или адаптивных значений ряда параметров, например From: и Subject:).
#* Ещё в частности — переформатирование того же цитирования в vim и, полагаю, *emacs — вопрос нажатия пары кнопок вроде gq}, а вот в формочке… только elinks умеет звать $EDITOR по Ctrl-T, mozex для кириллицы сломан''
#* Ещё в частности — переформатирование того же цитирования в vim и, полагаю, *emacs — вопрос нажатия пары кнопок вроде gq}, а вот в формочке… только elinks умеет звать $EDITOR по Ctrl-T, mozex для кириллицы сломан''
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# Унификация интерфейса форумов затруднительна; интерфейс любимого почтового клиента, через который читаются все рассылки, ровно один (при этом необязательно «тяжёлый» — ряд активных участников рассылок @altlinux активно же продвигает mutt в качестве «промышленной почточиталки для рассылок»).
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# Унификация интерфейса форумов затруднительна; интерфейс любимого почтового клиента, через который читаются все рассылки, ровно один (при этом необязательно «тяжёлый» — ряд активных участников рассылок @altlinux активно же продвигает muttв качестве «промышленной почточиталки для рассылок»).
# В условиях большого трафика (>70 сообщений в день на человека) вопросы эффективности использования выходят на первый план.
# В условиях большого трафика (>70 сообщений в день на человека) вопросы эффективности использования выходят на первый план.
# Сообщество в большей мере зависит от отвечающих на вопросы, чем от спрашивающих.
# Сообщество в большей мере зависит от отвечающих на вопросы, чем от спрашивающих.
Текущая версия на 12:23, 13 февраля 2017
Содержание
[править] Почтовые рассылки vs. форум
Начнём с того, что рассылки и уже появившийся форум ни в коей мере не взаимоисключают друг друга. Однако исторически сложилось так, что тех, кто предпочитает рассылки форуму, в сообществе ALT Linux больше.
Отметим следующие факты:
- Форум предполагает наличие доступа во Всемирную Паутину (aka WWW), тогда как почтовая рассылка использует электронную почту.
- Для многих это неэквивалентные по доступности сервисы.
- Как для форума, так и для почтовой рассылки возможна организация системы поиска.
- Возможно также держать и индексировать[1] локальный архив почтовой рассылки, в случае форума реализация локального архива усложнена.
- Для эффективного использования рассылки (фактически, для любого использования кроме получения ответов на свои вопросы) требуется быть подписанным на неё (возможно, «притормозив» получение сообщений на одном или нескольких адресах). Форум зачастую без дополнительной регистрации позволяет в рамках одного интерфейса как писать сообщения, так и просматривать когда-либо написанные другими участниками.
- Эффективность использования интерфейса форума, даже самого продуманного, будет заведомо ниже эффективности использования интерфейса почты, в силу более узкой специализации почтовых клиентов по сравнению с браузерами — особенно сильно проявляется при использовании специальным образом настроенных текстовых редакторов для написания ответов вместо текстовой формы браузера.
- В частности, крайне редко можно встретить форумы, с которыми можно работать, не пользуясь мышью; но главное — ещё реже встречающиеся хорошие фильтры, удобный трединг и вообще (!) ни разу не замеченный в реализациях скоринг (придание сообщениям весов на основании заданных вручную или адаптивных значений ряда параметров, например From: и Subject:).
- Ещё в частности — переформатирование того же цитирования в vim и, полагаю, *emacs — вопрос нажатия пары кнопок вроде gq}, а вот в формочке… только elinks умеет звать $EDITOR по Ctrl-T, mozex для кириллицы сломан
- Унификация интерфейса форумов затруднительна; интерфейс любимого почтового клиента, через который читаются все рассылки, ровно один (при этом необязательно «тяжёлый» — ряд активных участников рассылок @altlinux активно же продвигает mutt в качестве «промышленной почточиталки для рассылок»).
- В условиях большого трафика (>70 сообщений в день на человека) вопросы эффективности использования выходят на первый план.
- Сообщество в большей мере зависит от отвечающих на вопросы, чем от спрашивающих.
В свете перечисленного становится ясно, почему у ALT Linux традиционно не было сколько-нибудь активного/официального форума.
Форум в первую очередь ориентирован на нерегулярные посещения и выборочное прочтение сообщений. Это характерно для тех, кто свои вопросы задаёт от случая к случаю, и точно так же отвечает. При большом количестве отвечающего народа форум прекрасно выполняет свою роль: что не прочитает один знающий человек, прочитает другой, а чтобы участвовать в обсуждениях, не нужно подписываться на большее, чем ты хочешь; свою роль играет и удобство поиска и написания сообщений в рамках одного интерфейса.
При большом трафике (когда нагрузка на человека доходит до 100 сообщений в день; это случай ALT Linux) форум стремительно теряет в привлекательности, поскольку на первый план выходят соображения эффективности работы с сообщениями. Существенным недостатком форумов является также то, что сообщения в разных форумах приходится смотреть в разных интерфейсах (в конце концов, на ALT Linux как продукте свет клином не сошёлся). На этом тоже теряется эффективность, которую ценят отвечающие.
Следствием высокого трафика при небольшом количестве отвечающих становится ощутимо более высокий входной порог сообщества. Тем, кто хочет читать рассылку, приходится соглашаться на то, что в их почтовую программу будут сваливаться все письма этой рассылки (см. тж. выше), и получить взамен эффективный и унифицированный пользовательский интерфейс. Тем, кто хочет форум, приходится соглашаться на нажимание по кнопкам/ссылкам и невозможность сидеть на двух разных форумах в рамках одного интерфейса; взамен они получают возможность участвовать в обсуждениях выборочно и запускать поиск с той же страницы, на которой они в данный момент находятся, то есть более простой для изучения, но менее эффективный интерфейс.
Вывод: когда популярность ALT Linux станет достаточно велика для того, чтобы […]
[править] Опыт модерирования форума
Заметки возникли на почве периодически возникающей идеи создать форум по ALT Linux тематике. Как известно, попытки создать специфичный форум для ALT Linux возникали не один раз. Все они до сентября 2008 года были неудачными; наиболее «официальным» можно было считать linuxforum
Последняя попытка создать такой форум отражена в следующей дискуссии рассылки Community: Наш не официальный форум. В ней же Anatol B. Bazyukin отмечает даты известных ему попыток создания форума :
- 29.11.2003
- 17.05.2004
- 26.02.2005
- 28.03.2005
- 15.05.2005
- 08.07.2006
- 19.03.2007
Я веду Linux раздел на http://forum.oszone.net/ c 20.11.2001.
Что могу сказать:
На форум приходят в первую очередь новички, не разбирающиеся в Linux. Видимо, в Windows это привычный способ решения проблем, и по инерции ими ищется в первую очередь форум. Так как это новички, они не держатся за конкретный дистрибутив и для них Linux — это в первую очередь способ познания «Что существует кроме Windows?»
Самая характерная фраза «Я хорошо разбираюсь в Windows, и вот решил перейти (попробовать) Linux, не подскажите с чего начать и какой дистрибутив выбрать, чтобы было всё (длинный список), но чтобы было просто как в Windows».
Опытные (знакомые с *nix) пользователи на этом фоне сразу выделяются, но так же быстро уходят. Им неинтересно учить «молодняк», надоедает отвечать на глупые вопросы, к тому же, на форуме ничего нового они узнать не могут. То есть для такого пользователя или модерить на форуме или уходить с него — других путей у пользователей нет. (Я ещё всякий флейм, особенно в первые годы прижимаю :))
Конечно, если был бы официальный форум, в нём был смысл в первую очередь для того, чтобы отслеживать потребности «обычного» пользователя («обычный» тут надо в n-кратные кавычки ставить, потому как большинство пользователей хорошо знают Windows и вообще всё, что связано с компьютерами).
По-моему, форум по ALT Linux не очень жизнеспособен (слишком узкая база пользователей — не так много пользователей хотят установить себе дистрибутив именно от ALT Linux). Вопросы по специфике и по железу на 50 и больше процентов решается в Google по тому же сайту ALT Linux. Рассылка и IRC — наиболее быстрый способ найти ответ :)
Вот форум по Linux под эгидой Community ALT Linux — это реальный проект, на такой форум народ может сразу и не повалит, но он будет всё время на слуху, особенно, если там будут технически грамотно отвечать на вопросы. Но надо сразу быть готовым на то, что основная публика форума — это новички в Linux. А с другой стороны — нужен ли Community ALT Linux такой форум — зачем отвечать на вопросы, связанные с общим Linux?
PS. Вообще, вести форум — своего рода искуство. Если ты модератор, даже если вопрос банален, или ты сразу не знаешь как ответить, и никто на него не отвечает, отвечаешь всё равно ты, чтобы показать, что вопрос хотя бы замечен. Дальше начинается выяснение, о чём хотел спросить вопрошающий и т. д. и т. п. :) Потом пытаешься подсказать, в каком направлении стоит искать ответ, а потом через некоторое время читаешь — «Спасибо за помощь, разобрался» :)
А потом модерация, дисциплина, убивание или загон в флеймовый раздел всякого окололинуксового флейма… :)
[править] См. также
- MailVsMail
- MailVsWiki (Mail vs LiquidThreads)
[править] Примечания
- ↑ например, recoll или beagle/kerry