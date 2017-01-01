MATE

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(Дистрибутив с MATE)
 
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*[[Starterkits#download|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Starterkits#download|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Regular#download|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
*[[Regular#download|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
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*[[Free mate]]
==Установка MATE==
==Установка MATE==

Текущая версия на 17:42, 16 июня 2017

Вид MATE в ALT Linux

MATE — среда рабочего стола, являющаяся ответвлением от кодовой базы GNOME 2, которая была объявлена устаревшей в пользу сильно изменившегося GNOME 3.

[править] Дистрибутив с MATE

MATE используется в:

[править] Установка MATE

Для установки MATE необходимо ввести в консоли следующую команду от имени root: 

 apt-get install mate-default

[править] Полезные ссылки

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