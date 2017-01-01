MATE
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(Различия между версиями)
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(→Дистрибутив с MATE)
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*[[Starterkits#download|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Starterkits#download|стартовых наборах]], основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
*[[Regular#download|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
*[[Regular#download|регулярных сборках]], основанных на [[Sisyphus]]
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==Установка MATE==
==Установка MATE==
Текущая версия на 17:42, 16 июня 2017
MATE — среда рабочего стола, являющаяся ответвлением от кодовой базы GNOME 2, которая была объявлена устаревшей в пользу сильно изменившегося GNOME 3.
[править] Дистрибутив с MATE
MATE используется в:
- Альт Линукс 7.0 Кентавр
- стартовых наборах, основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
- регулярных сборках, основанных на Sisyphus
- Free mate
[править] Установка MATE
Для установки MATE необходимо ввести в консоли следующую команду от имени root:
apt-get install mate-default