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Текущая версия на 17:42, 16 июня 2017

Вид MATE в ALT Linux

MATE — среда рабочего стола, являющаяся ответвлением от кодовой базы GNOME 2, которая была объявлена устаревшей в пользу сильно изменившегося GNOME 3.

править] Дистрибутив с MATE

MATE используется в:

править] Установка MATE

Для установки MATE необходимо ввести в консоли следующую команду от имени root:

apt-get install mate-default