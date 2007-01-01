LetsEncrypt

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 12: Строка 12:
  ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/example.ru/fullchain.pem;
  ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/example.ru/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/example.ru/privkey.pem;
  ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/example.ru/privkey.pem;
-
 
+
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/chain.pem;
Для периодического обновления сертификата можно добавить в cron.weekly:
Для периодического обновления сертификата можно добавить в cron.weekly:

Текущая версия на 16:21, 14 февраля 2017

Использовать Let's Encrypt очень просто. 

# apt-get install certbot

(Пакет доступен только для ALT Linux p8 и Сизифа)

С работающим веб-сервером можно запустить примерно так: 

# certbot certonly --webroot -w$DIR -d $DOMAIN

указав каталог сайта DIR и домен. Главное, что должно получиться у letsencrypt — это создать файлы в каталоге сайта /.well-known, к которым сможет обратиться проверяющий сервер, который пойдёт по указанному домену. То есть проверить, что вы действительно имеете доступ к управлению сайтом.

Дальше в веб-сервере надо указать полученный для домена сертификат и закрытый ключ сервера. Пример для nginx: 

ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/example.ru/fullchain.pem;
ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/example.ru/privkey.pem;
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/chain.pem;

Для периодического обновления сертификата можно добавить в cron.weekly: 

# cat /etc/cron.weekly/letsencrypt 
#!/bin/sh
letsencrypt -q renew

Фактическое обновление произойдёт только за месяц до окончания срока действия сертификата.

[править] Ссылки

Администрирование

Kaiwa • LetsEncrypt • Seafile

 
 
Личные инструменты