LetsEncrypt
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ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/fullchain.pem;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.ru/privkey.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.ru/privkey.pem;
|-
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Для периодического обновления сертификата можно добавить в cron.weekly:
Для периодического обновления сертификата можно добавить в cron.weekly:
Текущая версия на 16:21, 14 февраля 2017
Использовать Let's Encrypt очень просто.
# apt-get install certbot
(Пакет доступен только для ALT Linux p8 и Сизифа)
С работающим веб-сервером можно запустить примерно так:
# certbot certonly --webroot -w$DIR -d $DOMAIN
указав каталог сайта DIR и домен. Главное, что должно получиться у letsencrypt — это создать файлы в каталоге сайта /.well-known, к которым сможет обратиться проверяющий сервер, который пойдёт по указанному домену. То есть проверить, что вы действительно имеете доступ к управлению сайтом.
Дальше в веб-сервере надо указать полученный для домена сертификат и закрытый ключ сервера. Пример для nginx:
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.ru/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/chain.pem;
Для периодического обновления сертификата можно добавить в cron.weekly:
# cat /etc/cron.weekly/letsencrypt #!/bin/sh letsencrypt -q renew
Фактическое обновление произойдёт только за месяц до окончания срока действия сертификата.