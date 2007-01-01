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Текущая версия на 16:21, 14 февраля 2017

Использовать Let's Encrypt очень просто.

# apt-get install certbot

(Пакет доступен только для ALT Linux p8 и Сизифа)

С работающим веб-сервером можно запустить примерно так:

# certbot certonly --webroot -w$DIR -d $DOMAIN

указав каталог сайта DIR и домен. Главное, что должно получиться у letsencrypt — это создать файлы в каталоге сайта /.well-known, к которым сможет обратиться проверяющий сервер, который пойдёт по указанному домену. То есть проверить, что вы действительно имеете доступ к управлению сайтом.

Дальше в веб-сервере надо указать полученный для домена сертификат и закрытый ключ сервера. Пример для nginx:

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.ru/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.ru/chain.pem;

Для периодического обновления сертификата можно добавить в cron.weekly:

# cat /etc/cron.weekly/letsencrypt #!/bin/sh letsencrypt -q renew

Фактическое обновление произойдёт только за месяц до окончания срока действия сертификата.

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