L2TP VPN Client Server
Материал из ALT Linux Wiki
|
(→Настройка Клиента)
|Строка 43:
|Строка 43:
== Настройка Клиента ==
== Настройка Клиента ==
Настройка клиента производится в том же файле ({{path|/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf}}), но в секции lac:
Настройка клиента производится в том же файле ({{path|/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf}}), но в секции lac:
|-
<pre> [lac client] ;
|+
<pre> [lac client] ;
|+
lns = 10.10.170.1 ; Указывается адрес сервера к которому подсоединямся
lns = 10.10.170.1 ; Указывается адрес сервера к которому подсоединямся
|+
redial = yes ; Перподключаться при потере соединения
redial = yes ; Перподключаться при потере соединения
|+
redial timeout = 15 ; Сколько ждать между попытками соединиться
redial timeout = 15 ; Сколько ждать между попытками соединиться
|+
require chap = yes ; Использовать CHAP аутентификацию
require chap = yes ; Использовать CHAP аутентификацию
|+
refuse pap = yes ; Не использовать PAP аутентификацию
refuse pap = yes ; Не использовать PAP аутентификацию
|+
require authentication = yes ; Требовать аутентификацию
require authentication = yes ; Требовать аутентификацию
|+
name = client ; Указываем имя с которым подсоединяемся
name = client ; Указываем имя с которым подсоединяемся
|+
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ; Файл с опциями ppp
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ; Файл с опциями ppp
|+
autodial = yes ; Автоматически устанавливать связь при старте сервиса</pre>
autodial = yes ; Автоматически устанавливать связь при старте сервиса</pre>
Далее редактируем {{path|/etc/ppp/chap-secrets}} указывая сервер, имя и пароль:
Далее редактируем {{path|/etc/ppp/chap-secrets}} указывая сервер, имя и пароль:
Текущая версия на 12:59, 30 июня 2017
В данной статье будет описана настройка L2TP VPN-тунеля между двумя машинами:
- VPN-сервер 10.10.170.1
- VPN-клиент 10.10.170.10
[править] Установка
В качестве клиента и cервера мы будем успользовать xl2tpd. Установим необходимые пакеты:
# apt-get install l2tpd ppp
[править] Настройка Сервера
Внесём изменения в конфигурационный файл xl2tpd (/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf).
Общие настройки находяися в секции global:
[global] port = 1701 ; Сервер будет слушать 1701 порт access control = yes ; Проверяет соответсвие IP настройкам доступа
Настройки сервера находятся в секции lns:
[lns servername] ; Название сервера ip range = 192.168.173.2-192.168.173.20 ; Диапазон выдаваемых IP адресов lac = 10.10.170.0 - 10.10.170.255 ; Диапазон IP адресов, которые могут присоединяться к этому серверу local ip = 192.168.173.1 ; IP адрес сервера в VPN сети require chap = yes ; Требовать у клиентов CHAP аутентификацию refuse pap = yes ; Не разрешать клиентам PAP аутентификацию require authentication = yes ; Требовать аутентификацию клиентов name = server ; Передавать клиентам имя сервера pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd; Файл с опциями ppp
В файле /etc/ppp/options.xl2tpd можно указать необходимые опции ppp.
В файле /etc/ppp/chap-secrets указываются аутентификационные данные пользователей для CHAP аутентификации:
client server Pa$$word *
- client - логин
- server - указывается имя сервера к которому можно подсоединиться (параметр name), можно заменить на *
- Pa$$word - пароль клиента
- * - Разрешает соединения с любых IP
Добавляем сервис в автозапуск и запускаем его:
# systemctl enable xl2tpd # systemctl start xl2tpd
[править] Настройка Клиента
Настройка клиента производится в том же файле (/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf), но в секции lac:
[lac client] ; Название клиента lns = 10.10.170.1 ; Указывается адрес сервера к которому подсоединямся redial = yes ; Перподключаться при потере соединения redial timeout = 15 ; Сколько ждать между попытками соединиться require chap = yes ; Использовать CHAP аутентификацию refuse pap = yes ; Не использовать PAP аутентификацию require authentication = yes ; Требовать аутентификацию name = client ; Указываем имя с которым подсоединяемся pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ; Файл с опциями ppp autodial = yes ; Автоматически устанавливать связь при старте сервиса
Далее редактируем /etc/ppp/chap-secrets указывая сервер, имя и пароль:
client server Pa$$word *
В файле /etc/ppp/options.l2tpd указываем опцию noauth:
noauth
Пробуем подключиться к серверу:
# xl2tpd -D
Если подключение прошло успешно то добавляем сервис в автозапуск и запускаем его:
# systemctl enable xl2tpd # systemctl start xl2tpd
В системе должен появиться интерфейс ppp0:
# ip a | grep ppp0 74: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 3 inet 192.168.173.3 peer 192.168.173.1/32 scope global ppp0