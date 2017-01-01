L2TP VPN Client Server

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(Настройка Клиента)
 
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== Настройка Клиента ==
== Настройка Клиента ==
Настройка клиента производится в том же файле ({{path|/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf}}), но в секции lac:
Настройка клиента производится в том же файле ({{path|/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf}}), но в секции lac:
-
<pre> [lac client] ;  
+
<pre> [lac client] ; Название клиента
 +
 
  lns = 10.10.170.1 ; Указывается адрес сервера к которому подсоединямся
  lns = 10.10.170.1 ; Указывается адрес сервера к которому подсоединямся
 +
  redial = yes ; Перподключаться при потере соединения
  redial = yes ; Перподключаться при потере соединения
 +
  redial timeout = 15 ; Сколько ждать между попытками соединиться
  redial timeout = 15 ; Сколько ждать между попытками соединиться
 +
  require chap = yes ; Использовать CHAP аутентификацию
  require chap = yes ; Использовать CHAP аутентификацию
 +
  refuse pap = yes ; Не использовать PAP аутентификацию
  refuse pap = yes ; Не использовать PAP аутентификацию
 +
  require authentication = yes ; Требовать аутентификацию
  require authentication = yes ; Требовать аутентификацию
 +
  name = client ; Указываем имя с которым подсоединяемся
  name = client ; Указываем имя с которым подсоединяемся
 +
  pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ; Файл с опциями ppp
  pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ; Файл с опциями ppp
 +
  autodial = yes ; Автоматически устанавливать связь при старте сервиса</pre>
  autodial = yes ; Автоматически устанавливать связь при старте сервиса</pre>
Далее редактируем {{path|/etc/ppp/chap-secrets}} указывая сервер, имя и пароль:
Далее редактируем {{path|/etc/ppp/chap-secrets}} указывая сервер, имя и пароль:

Текущая версия на 12:59, 30 июня 2017

Stub.png
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В данной статье будет описана настройка L2TP VPN-тунеля между двумя машинами:

  • VPN-сервер 10.10.170.1
  • VPN-клиент 10.10.170.10

[править] Установка

В качестве клиента и cервера мы будем успользовать xl2tpd. Установим необходимые пакеты: 

# apt-get install l2tpd ppp

[править] Настройка Сервера

Внесём изменения в конфигурационный файл xl2tpd (/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf).
Общие настройки находяися в секции global: 

[global]

 port = 1701 ; Сервер будет слушать 1701 порт

 access control = yes ; Проверяет соответсвие IP настройкам доступа

Настройки сервера находятся в секции lns: 

 [lns servername] ; Название сервера

 ip range = 192.168.173.2-192.168.173.20 ; Диапазон выдаваемых IP адресов

 lac = 10.10.170.0 - 10.10.170.255 ; Диапазон IP адресов, которые могут присоединяться к этому серверу

 local ip = 192.168.173.1 ; IP адрес сервера в VPN сети

 require chap = yes ; Требовать у клиентов CHAP аутентификацию

 refuse pap = yes ; Не разрешать клиентам PAP аутентификацию

 require authentication = yes ; Требовать аутентификацию клиентов

 name = server ; Передавать клиентам имя сервера

 pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd; Файл с опциями ppp

В файле /etc/ppp/options.xl2tpd можно указать необходимые опции ppp.
В файле /etc/ppp/chap-secrets указываются аутентификационные данные пользователей для CHAP аутентификации: 

client server Pa$$word *
  • client - логин
  • server - указывается имя сервера к которому можно подсоединиться (параметр name), можно заменить на *
  • Pa$$word - пароль клиента
  • * - Разрешает соединения с любых IP

Добавляем сервис в автозапуск и запускаем его: 

# systemctl enable xl2tpd
# systemctl start xl2tpd

[править] Настройка Клиента

Настройка клиента производится в том же файле (/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf), но в секции lac: 

 [lac client] ; Название клиента

 lns = 10.10.170.1 ; Указывается адрес сервера к которому подсоединямся

 redial = yes ; Перподключаться при потере соединения

 redial timeout = 15 ; Сколько ждать между попытками соединиться

 require chap = yes ; Использовать CHAP аутентификацию

 refuse pap = yes ; Не использовать PAP аутентификацию

 require authentication = yes ; Требовать аутентификацию

 name = client ; Указываем имя с которым подсоединяемся

 pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ; Файл с опциями ppp

 autodial = yes ; Автоматически устанавливать связь при старте сервиса

Далее редактируем /etc/ppp/chap-secrets указывая сервер, имя и пароль: 

client server Pa$$word *

В файле /etc/ppp/options.l2tpd указываем опцию noauth: 

noauth

Пробуем подключиться к серверу: 

# xl2tpd -D

Если подключение прошло успешно то добавляем сервис в автозапуск и запускаем его: 

# systemctl enable xl2tpd
# systemctl start xl2tpd

В системе должен появиться интерфейс ppp0: 

# ip a | grep ppp0
74: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 3
    inet 192.168.173.3 peer 192.168.173.1/32 scope global ppp0
 
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