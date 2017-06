L2TP VPN Client Server

Материал из ALT Linux Wiki

В данной статье будет описана настройка L2TP VPN-тунеля между двумя машинами:

VPN-сервер 10.10.170.1

VPN-клиент 10.10.170.10

Установка

В качестве клиента и cервера мы будем успользовать xl2tpd. Установим необходимые пакеты:

# apt-get install l2tpd ppp

Настройка Сервера

Внесём изменения в конфигурационный файл xl2tpd (/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf).

Общие настройки находяися в секции global:

[global] port = 1701 ; Сервер будет слушать 1701 порт access control = yes ; Проверяет соответсвие IP настройкам доступа

Настройки сервера находятся в секции lns:

[lns servername] ; Название сервера ip range = 192.168.173.2-192.168.173.20 ; Диапазон выдаваемых IP адресов lac = 10.10.170.0 - 10.10.170.255 ; Диапазон IP адресов, которые могут присоединяться к этому серверу local ip = 192.168.173.1 ; IP адрес сервера в VPN сети require chap = yes ; Требовать у клиентов CHAP аутентификацию refuse pap = yes ; Не разрешать клиентам PAP аутентификацию require authentication = yes ; Требовать аутентификацию клиентов name = server ; Передавать клиентам имя сервера pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd; Файл с опциями ppp

В файле /etc/ppp/options.xl2tpd можно указать необходимые опции ppp.

В файле /etc/ppp/chap-secrets указываются аутентификационные данные пользователей для CHAP аутентификации:

client server Pa$$word *

client - логин

- логин server - указывается имя сервера к которому можно подсоединиться (параметр name ), можно заменить на *

- указывается имя сервера к которому можно подсоединиться (параметр ), можно заменить на * Pa$$word - пароль клиента

- пароль клиента * - Разрешает соединения с любых IP

Добавляем сервис в автозапуск и запускаем его:

# systemctl enable xl2tpd # systemctl start xl2tpd

Настройка Клиента

Настройка клиента производится в том же файле (/etc/xl2tpd/xl2tpd.conf), но в секции lac:

[lac client] ; Название клиента lns = 10.10.170.1 ; Указывается адрес сервера к которому подсоединямся redial = yes ; Перподключаться при потере соединения redial timeout = 15 ; Сколько ждать между попытками соединиться require chap = yes ; Использовать CHAP аутентификацию refuse pap = yes ; Не использовать PAP аутентификацию require authentication = yes ; Требовать аутентификацию name = client ; Указываем имя с которым подсоединяемся pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ; Файл с опциями ppp autodial = yes ; Автоматически устанавливать связь при старте сервиса

Далее редактируем /etc/ppp/chap-secrets указывая сервер, имя и пароль:

client server Pa$$word *

В файле /etc/ppp/options.l2tpd указываем опцию noauth:

noauth

Пробуем подключиться к серверу:

# xl2tpd -D

Если подключение прошло успешно то добавляем сервис в автозапуск и запускаем его:

# systemctl enable xl2tpd # systemctl start xl2tpd

В системе должен появиться интерфейс ppp0:

# ip a | grep ppp0 74: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 3 inet 192.168.173.3 peer 192.168.173.1/32 scope global ppp0