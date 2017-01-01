Kernels/Flavours
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< Kernels(Различия между версиями)
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м (→Дополнительные: обновил по состоянию на нынешний год)
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(спрятал неактуальные варианты)
|Строка 13:
|Строка 13:
|-
|-
|std
|std
|-
|def, ng, pae, ll, srv
|+
|def, ng, pae, ll, srv
|Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа.
|Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа.
|
|
* std-def — для большинства случаев
* std-def — для большинства случаев
|-
* std-ng — отличается от std-def тем, что отключены все deprecated и не x86 features (+alsa вкомпилена в ядро)
|+
* std-ng — отличается от std-def тем, что отключены все deprecated и не x86 features (+alsa вкомпилена в ядро)
* std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше
* std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше
|-
* std-ll — с планировщиком, оптимизированным по скорости реакции
|+
* std-ll — с планировщиком, оптимизированным по скорости реакции
|-
* std-srv — с планировщиком, оптимизированным по пропускной способности
|+
* std-srv — с планировщиком, оптимизированным по пропускной способности
|-
|-
|un
|un
|def
|def
|Экспериментальное ядро для десктопов
|Экспериментальное ядро для десктопов
|-
|Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено
|+
|Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_preemption , наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def.
|-
|-
|ovz
|ovz
|-
|
|+
|el
|Поддержка технологии виртуализации [http://openvz.org/ OpenVZ].
|Поддержка технологии виртуализации [http://openvz.org/ OpenVZ].
|Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них)
|Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|el
|el
|-
|
|+
|def
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL6
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL6
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.
|Строка 46:
|Строка 41:
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL7
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL7
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.
|+
|+
|+
|-
|-
|+
|+
|+
|+
|led
|led
|vs, ws, xen
|vs, ws, xen
|Строка 72:
|Строка 74:
|Ядро для суперкомпьютера СКИФ (http://skif.pereslavl.ru/skif). hpc - Ядро для суперкомпьютеров (High Performance Computing). Обычным людям, как правило, не нужно, нужно там, где есть Lustre, InfiniBand и требуется наличие Performance Monitoring Counters.
|Ядро для суперкомпьютера СКИФ (http://skif.pereslavl.ru/skif). hpc - Ядро для суперкомпьютеров (High Performance Computing). Обычным людям, как правило, не нужно, нужно там, где есть Lustre, InfiniBand и требуется наличие Performance Monitoring Counters.
|}
|}
|-
|+
[[Kernels/PackageDescription|Предложение]] по <tt>Summary:</tt> и <tt>%description</tt> соответствующих пакетов в Сизифе.
[[Kernels/PackageDescription|Предложение]] по <tt>Summary:</tt> и <tt>%description</tt> соответствующих пакетов в Сизифе.
Текущая версия на 14:13, 31 марта 2017
Разновидности ядер в ALT Linux
Статья формировалась во времена ALT Linux 4.x и может содержать устаревшую информацию.
Тем не менее, основные моменты не менялись.
Содержание
[править] Основные
|Дерево исходников
|Варианты сборки
|Особенности
|Назначение
|std
|def, pae
|Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа.
|
|un
|def
|Экспериментальное ядро для десктопов
|Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено kernel preemption, наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def.
|ovz
|el
|Поддержка технологии виртуализации OpenVZ.
|Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них)
|el
|def
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL6
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.
|el7
|def
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL7
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.
Предложение по Summary: и %description соответствующих пакетов в Сизифе.
[править] Неактуальные
Некоторые разновидности по разным причинам исчезли или собираются исчезнуть (см. тж. здесь):
- vs (Linux-VServer) объявлено устаревшим в пользу ovz
- wks (workstation) объявлено неподдерживаемым в сизифе
[править] Дополнительные
Стороннее ядра (подробности по текущему состоянию лучше узнавать в рассылках на http://lists.altlinux.org/):
[править] Полезное