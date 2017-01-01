Kernels/Flavours

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Kernels (Различия между версиями)

Версия 12:39, 31 марта 2017 (править) MichaelShigorin м ← Предыдущая правка Текущая версия на 14:13, 31 марта 2017 (править) (отменить) MichaelShigorin Строка 13: Строка 13: |- |- |std |std - |def, ng, pae, ll, srv + | def, pae<!-- def, ng, pae, ll, srv --> |Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа. |Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа. | | * std-def — для большинства случаев * std-def — для большинства случаев - * std-ng — отличается от std-def тем, что отключены все deprecated и не x86 features (+alsa вкомпилена в ядро) + <!-- * std-ng — отличается от std-def тем, что отключены все deprecated и не x86 features (+alsa вкомпилена в ядро) --> * std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше * std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше - * std-ll — с планировщиком, оптимизированным по скорости реакции + <!-- * std-ll — с планировщиком, оптимизированным по скорости реакции - * std-srv — с планировщиком, оптимизированным по пропускной способности + * std-srv — с планировщиком, оптимизированным по пропускной способности --> |- |- |un |un |def |def |Экспериментальное ядро для десктопов |Экспериментальное ядро для десктопов - |Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено kernel preemption http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_preemption ) , наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def. + |Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено [ http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_preemption kernel preemption] , наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def. |- |- |ovz |ovz - | smp, el + |el |Поддержка технологии виртуализации [http://openvz.org/ OpenVZ]. |Поддержка технологии виртуализации [http://openvz.org/ OpenVZ]. |Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них) |Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них) - |- - |xen - |dom0 - |Поддержка технологии виртуализации [http://www.xensource.com/ Xen]. - |Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких (возможно, различных) ОС |- |- |el |el - | smp, def + |def |Дерево исходных текстов ядра из RHEL6 |Дерево исходных текстов ядра из RHEL6 |Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE. |Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE. Строка 46: Строка 41: |Дерево исходных текстов ядра из RHEL7 |Дерево исходных текстов ядра из RHEL7 |Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE. |Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE. + |} + <!-- + {|- |- |- + |xen + |dom0 + |Поддержка технологии виртуализации [http://www.xensource.com/ Xen]. + |Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких (возможно, различных) ОС |led |led |vs, ws, xen |vs, ws, xen Строка 72: Строка 74: |Ядро для суперкомпьютера СКИФ (http://skif.pereslavl.ru/skif). hpc - Ядро для суперкомпьютеров (High Performance Computing). Обычным людям, как правило, не нужно, нужно там, где есть Lustre, InfiniBand и требуется наличие Performance Monitoring Counters. |Ядро для суперкомпьютера СКИФ (http://skif.pereslavl.ru/skif). hpc - Ядро для суперкомпьютеров (High Performance Computing). Обычным людям, как правило, не нужно, нужно там, где есть Lustre, InfiniBand и требуется наличие Performance Monitoring Counters. |} |} - + --> [[Kernels/PackageDescription|Предложение]] по <tt>Summary:</tt> и <tt>%description</tt> соответствующих пакетов в Сизифе. [[Kernels/PackageDescription|Предложение]] по <tt>Summary:</tt> и <tt>%description</tt> соответствующих пакетов в Сизифе.

Текущая версия на 14:13, 31 марта 2017

Разновидности ядер в ALT Linux

Статья формировалась во времена ALT Linux 4.x и может содержать устаревшую информацию.

Тем не менее, основные моменты не менялись.

править] Основные

Дерево исходников Варианты сборки Особенности Назначение std def, pae Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа. std-def — для большинства случаев

std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше un def Экспериментальное ядро для десктопов Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено kernel preemption, наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def. ovz el Поддержка технологии виртуализации OpenVZ. Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них) el def Дерево исходных текстов ядра из RHEL6 Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE. el7 def Дерево исходных текстов ядра из RHEL7 Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.

Предложение по Summary: и %description соответствующих пакетов в Сизифе.

править] Неактуальные

Некоторые разновидности по разным причинам исчезли или собираются исчезнуть (см. тж. здесь):

vs (Linux-VServer) объявлено устаревшим в пользу ovz

wks (workstation) объявлено неподдерживаемым в сизифе

править] Дополнительные

Стороннее ядра (подробности по текущему состоянию лучше узнавать в рассылках на http://lists.altlinux.org/):

править] Полезное



