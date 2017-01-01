Kernels/Flavours

Материал из ALT Linux Wiki

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(спрятал неактуальные варианты)
 
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|-
|-
|std
|std
-
|def, ng, pae, ll, srv
+
|def, pae<!--def, ng, pae, ll, srv-->
|Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа.
|Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа.
|
|
* std-def — для большинства случаев
* std-def — для большинства случаев
-
* std-ng — отличается от std-def тем, что отключены все deprecated и не x86 features (+alsa вкомпилена в ядро)
+
<!--* std-ng — отличается от std-def тем, что отключены все deprecated и не x86 features (+alsa вкомпилена в ядро)-->
* std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше
* std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше
-
* std-ll — с планировщиком, оптимизированным по скорости реакции
+
<!--* std-ll — с планировщиком, оптимизированным по скорости реакции
-
* std-srv — с планировщиком, оптимизированным по пропускной способности
+
* std-srv — с планировщиком, оптимизированным по пропускной способности-->
|-
|-
|un
|un
|def
|def
|Экспериментальное ядро для десктопов  
|Экспериментальное ядро для десктопов  
-
|Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено kernel preemption http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_preemption ), наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def.
+
|Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено [http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_preemption kernel preemption], наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def.
|-
|-
|ovz
|ovz
-
|smp, el
+
|el
|Поддержка технологии виртуализации [http://openvz.org/ OpenVZ].
|Поддержка технологии виртуализации [http://openvz.org/ OpenVZ].
|Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них)
|Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них)
-
|-
 
-
|xen
 
-
|dom0
 
-
|Поддержка технологии виртуализации [http://www.xensource.com/ Xen].
 
-
|Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких (возможно, различных) ОС
 
|-
|-
|el
|el
-
|smp, def
+
|def
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL6
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL6
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро.  На i586 включено PAE.
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро.  На i586 включено PAE.
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|Дерево исходных текстов ядра из RHEL7
|Дерево исходных текстов ядра из RHEL7
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро.  На i586 включено PAE.
|Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро.  На i586 включено PAE.
 +
|}
 +
<!--
 +
{|-
|-
|-
 +
|xen
 +
|dom0
 +
|Поддержка технологии виртуализации [http://www.xensource.com/ Xen].
 +
|Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких (возможно, различных) ОС
|led
|led
|vs, ws, xen
|vs, ws, xen
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|Ядро для суперкомпьютера СКИФ (http://skif.pereslavl.ru/skif). hpc - Ядро для суперкомпьютеров (High Performance Computing). Обычным людям, как правило, не нужно, нужно там, где есть Lustre, InfiniBand и требуется наличие Performance Monitoring Counters.
|Ядро для суперкомпьютера СКИФ (http://skif.pereslavl.ru/skif). hpc - Ядро для суперкомпьютеров (High Performance Computing). Обычным людям, как правило, не нужно, нужно там, где есть Lustre, InfiniBand и требуется наличие Performance Monitoring Counters.
|}
|}
-
 
+
-->
[[Kernels/PackageDescription|Предложение]] по <tt>Summary:</tt> и <tt>%description</tt> соответствующих пакетов в Сизифе.
[[Kernels/PackageDescription|Предложение]] по <tt>Summary:</tt> и <tt>%description</tt> соответствующих пакетов в Сизифе.

Текущая версия на 14:13, 31 марта 2017

Разновидности ядер в ALT Linux

Статья формировалась во времена ALT Linux 4.x и может содержать устаревшую информацию.
Тем не менее, основные моменты не менялись.

Содержание

[править] Основные

Дерево исходников Варианты сборки Особенности Назначение
std def, pae Стандартное и основное ядро дистрибутивов ALT Linux. При сборке используются патчи из -stable ядер и патчи, исправляющие какие-либо неприятности в работе железа.
  • std-def — для большинства случаев
  • std-pae — отличается от std-def тем, что поддерживает 64Gb памяти (а не 3Gb); может потребоваться только на i686 и выше
un def Экспериментальное ядро для десктопов Экспериментальное ядро (было первым 2.6.32 ядром в Сизифе). Включено kernel preemption, наложены патчи на drm из std-ng. Некоторые наработки и патчи из un-def позже мигрируют в std-def.
ovz el Поддержка технологии виртуализации OpenVZ. Сервера или рабочие станции, где требуются повышенная безопасность и контроль ресурсов, а также запуск нескольких контекстов (возможно, с различными дистрибутивами Linux в них)
el def Дерево исходных текстов ядра из RHEL6 Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.
el7 def Дерево исходных текстов ядра из RHEL7 Сервера или рабочие станции, где требуются LTS-ядро. На i586 включено PAE.

Предложение по Summary: и %description соответствующих пакетов в Сизифе.

[править] Неактуальные

Некоторые разновидности по разным причинам исчезли или собираются исчезнуть (см. тж. здесь):

  • vs (Linux-VServer) объявлено устаревшим в пользу ovz
  • wks (workstation) объявлено неподдерживаемым в сизифе

[править] Дополнительные

Стороннее ядра (подробности по текущему состоянию лучше узнавать в рассылках на http://lists.altlinux.org/):

[править] Полезное


Kernel

Capabilities • Features/OwKernel • Kernel-image-std-def • Kernel/Source • Kernel/build for dummies • KernelBuild • Kernelnotes • Kernelnotes/mike • Kernels • Kernels/Flavours • Kernels/History • Kernels/PAE • Kernels/PackageDescription • SampleSpecs/kernelmodule • SampleSpecs/kernelsource • Добавление патчей в ядро • Обновление ядра • Сборка модулей ядра

 
 
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