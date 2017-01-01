Kdenlive
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(Новая страница: «Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) — нелинейный видео редактор с открытым исходным кодом на основе Framewo...»)
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При установке чекбокса "Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)" нет визуализации звуковых дорожек. {{altbug|32544}}
При установке чекбокса "Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)" нет визуализации звуковых дорожек. {{altbug|32544}}
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[[Категория:KDE]]
[[Категория:KDE]]
[[Категория:Программы]]
[[Категория:Программы]]
Текущая версия на 18:08, 16 февраля 2017
Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) — нелинейный видео редактор с открытым исходным кодом на основе Framework MLT и KDE. Разработчики позиционируют программу как полупрофессиональную (на данный момент), и стремятся в ближайшем будущем придать Kdenlive черты полноценного профессионального инструмента для видеомонтажа.
[править] Библиотека дополнительных эффектов
Может ругаться в консоль:
No LADSPA plugins were found
Это сообщение информирует об отсутствии библиотеки дополнительных эффектов. Для ее установки необходимо выполнить:
# apt-get install ladspa-swh-plugins
[править] Известные проблемы
При установке чекбокса "Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)" нет визуализации звуковых дорожек. altbug #32544