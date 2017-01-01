Kdenlive

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(Новая страница: «Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) — нелинейный видео редактор с открытым исходным кодом на основе Framewo...»)
 
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При установке чекбокса "Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)" нет визуализации звуковых дорожек. {{altbug|32544}}
При установке чекбокса "Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)" нет визуализации звуковых дорожек. {{altbug|32544}}
 +
=== Ссылки ===
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[http://kdenlive.org/ Официальный сайт]
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[http://userbase.kde.org/Kdenlive/Manual/ru Русскоязычное руководство]
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[http://www.youtube.com/playlist?list=PLQPmOYDOP81evf4FHKk1AcC2dI0_1aoHg Видеоуроки для начинающих]
[[Категория:KDE]]
[[Категория:KDE]]
[[Категория:Программы]]
[[Категория:Программы]]

Текущая версия на 18:08, 16 февраля 2017

Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) — нелинейный видео редактор с открытым исходным кодом на основе Framework MLT и KDE. Разработчики позиционируют программу как полупрофессиональную (на данный момент), и стремятся в ближайшем будущем придать Kdenlive черты полноценного профессионального инструмента для видеомонтажа.

[править] Библиотека дополнительных эффектов

Может ругаться в консоль: 

No LADSPA plugins were found

Это сообщение информирует об отсутствии библиотеки дополнительных эффектов. Для ее установки необходимо выполнить: 

# apt-get install ladspa-swh-plugins

[править] Известные проблемы

При установке чекбокса "Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)" нет визуализации звуковых дорожек. altbug #32544

[править] Ссылки

Официальный сайт

Русскоязычное руководство

Видеоуроки для начинающих

 
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