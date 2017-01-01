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(Различия между версиями)

Текущая версия на 22:13, 15 февраля 2017

Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) — нелинейный видео редактор с открытым исходным кодом на основе Framework MLT и KDE. Разработчики позиционируют программу как полупрофессиональную (на данный момент), и стремятся в ближайшем будущем придать Kdenlive черты полноценного профессионального инструмента для видеомонтажа.

править] Библиотека дополнительных эффектов

Может ругаться в консоль:

No LADSPA plugins were found

Это сообщение информирует об отсутствии библиотеки дополнительных эффектов. Для ее установки необходимо выполнить:

# apt-get install ladspa-swh-plugins

править] Известные проблемы

При установке чекбокса "Use FFmpeg for audio thumbnails (faster)" нет визуализации звуковых дорожек. altbug #32544