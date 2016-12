Материал из ALT Linux Wiki

Текущая версия на 00:02, 22 декабря 2016

См.тж. Настройка_сети_в_KVM и Создание профиля KVM

Команды для управления QEMU-KVM

virsh -c qemu:///system list --all #листинг virsh -c qemu:///system start vsrv1 #пуск virsh -c qemu:///system shutdown vsrv1 #shutdown virsh -c qemu:///system destroy vsrv1 #выключить по питанию virsh -c qemu:///system undefine vsrv1 #удалить (конифг тоже удаляется) virsh -c qemu:///system autostart vsrv1 #добавить в автозагрузку virsh -c qemu:///system autostart --disable # удалить из автозагрузки virsh -c qemu:///system qemu-monitor-command win2008std-32bit help --hmp # запустить команду в qemu мониторе virsh -c qemu:///system define /etc/libvirt/qemu/mirror.xml # обновить информацию о виртуальной машине.

Чтобы постоянно не вводить -c qemu:///system можно добавить:

export LIBVIRT_DEFAULT_URI=qemu:///system

Расположение основных конфигов

/etc/libvirt/qemu.conf - основной конфиг qemu. Тут задаём параметры vnc сервера.

/etc/libvirt/qemu/ - папка для хранения конфигов, в том числе и виртуальных машин.

Создание VPS

VPS можно создавать с разными виртуальными устройствами. Можно использовать по умолчанию, а можно использовать virtio. Последние считаются наилучшим вариантом для Windows OS. Поэтому ВСЕГДА стараемся сделать так, как надо. Если не получается - тогда как обычно. Для новой системы со сразу установленными значениями virtio в конфиге необходимо в процессе установки добавить драйверы. Качаем iso с драйверами:

(ссылка верна на 27 октября 2016 г., в дальнейшем можно заглянуть на вики проекта или в старый каталог загрузок и скачать имеющийся там virtio-win*.iso)

Создание VPS Windows с поддержкой virtio

создаем LVM раздел нужного размера:

/sbin/lvcreate -L 10G -n win2008 main

coздаем конфиг VPS:

virt-install --connect=qemu:///system -n test_win2008 -r 1024 --boot cdrom --disk path=/dev/main/test_win2008,bus=virtio \ --disk path=/vz/template/virtio-win-1.1.16.vfd,device=floppy --cdrom=/var/lib/vz/template/SW_DVD5_Windows_Svr_DC_Ent_Std_2008_Russian_32bit_MLF_X14-26782.ISO \ --network bridge:breth0,model=virtio --graphics vnc,password=123,listen=0.0.0.0 --os-type=windows --os-variant=win2k8 --arch=i686 --cpu host -v --autostart

где:

-n test_win2008 - имя VPS

-r 1024 - к-во выделяемой памяти

-v использовать аппаратную виртуализацию

--arch=i686 - используемая архитектура

--cpu host - передает в VPS все возможности процессора хостовой системы. Применять с осторожностью, т.к. при переносе на другой сервер при отличии винда может ругаться.

NB Для полного списка задаваемых параметров смотрим man-страницу по virt-install(1)

Также подключаем флоппи-диск с драйверами для virtio. При установке система не увидит жесткий диск, на который будет устанавливаться, и нужно выбрать драйвер для диска с флопика. Там же располагаются драйвера для сетевой карты.

Windows Server 2003 и Windows XP Нажимаем F6 и ставим драйвера.

Нажимаем F6 и ставим драйвера. Windows 2008 Доходим до окна разбивки дисков и выбираем "Загрузить Драйвер".

Создание VPS без virtio

Windows 2008 32bit на LVM:

/sbin/lvcreate -L 10G -n win2008 main virt-install --connect=qemu:///system -n win2008 -r 1024 --disk path=/dev/main/win2008 --cdrom=/mnt/images/windows2008.ISO --accelerate \ --vnc --noautoconsole -v --network bridge:breth0 --os-type=windows --vcpus=1 --noapic --os-variant=win2k8 --arch=i686

ALT Linux x86_64 на LVM :

/sbin/lvcreate -L10G -n altlinux main virt-install --connect qemu:///system --name altlinux --ram 512 --disk path=/dev/main/altlinux --network=bridge:breth0 --vnc --os-type=linux \ --os-variant=rhel6 --cdrom /mnt/images/altlinux-x86_64.iso --accelerate --noautoconsole --vcpus=1 --arch=x86_64

FreeBSD 8.1 на LVM :

/sbin/lvcreate -L20G -n freebsd main virt-install --connect qemu:///system --name freebsd --ram 512 --disk path=/dev/main/freebsd --network=bridge:breth0 --graphics vnc,password=rootSD,listen=0.0.0.0 \ --os-type unix --os-variant=freebsd8 --cdrom /var/lib/vz/template/FreeBSD-8.1-RELEASE-i386-disc1.iso --accelerate --noautoconsole --vcpus=1 --arch=i686

После запуска команды создания VPS смотрим через netstat, какой номер порта добавился в список открытых портов, подключаемся через VNC к хардноде к этому порту (например vncviewer test.domain.com:5902 ) и вводим пароль указанный в строке "vnc,password="

Удаление VPS

Выполняем остановку и удаление VPS в KVM:

virsh -c qemu:///system destroy test_vps #выключить по питанию virsh -c qemu:///system undefine test_vps #удалить (конифг тоже удаляется)

И удаляем раздел LVM:

/sbin/lvremove /dev/main/test_vps

Управление ресурсами

Нужно настроить cgroups. В случае systemd это уже должно быть сделано автоматом.

Проверить наличие в /etc/libvirt/qemu.xml

cgroup_controllers = [ "cpu", "devices", "memory", "cpuset", "blkio" ] cgroup_device_acl = [ "/dev/null", "/dev/full", "/dev/zero", "/dev/random", "/dev/urandom", "/dev/ptmx", "/dev/kvm", "/dev/kqemu", "/dev/rtc", "/dev/hpet", "/dev/net/tun", ]

Назначить нужные ресурсы через:

$ virsh schedinfo --set cpu_shares=1024 alt_guest $ virsh blkiotune alt_guest --weight 1024

Проброс PCI-устройств внутрь домена

В /etc/libvirt/qemu.conf активируем

relaxed_acs_check = 1

Получение нужной информации о NIC

# lspci -vn ... 0e:00.0 0200: 14e4:1659 (rev 21) Subsystem: 103c:7031 Physical Slot: 3 Flags: fast devsel, IRQ 17 Memory at fdff0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K] [virtual] Expansion ROM at d0100000 [disabled] [size=64K] Capabilities: [48] Power Management version 2 Capabilities: [50] Vital Product Data Capabilities: [58] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+ Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00 Capabilities: [100] Advanced Error Reporting Capabilities: [13c] Virtual Channel <?> Capabilities: [160] Device Serial Number 00-19-bb-ff-fe-ce-87-dc Capabilities: [16c] Power Budgeting <?> Kernel modules: tg3 # lspci -t -[0000:00]-+-00.0 +-02.0-[09-12]--+-00.0-[0a-11]--+-00.0-[0b-0d]----00.0-[0c]----08.0 | | +-01.0-[0e-10]----00.0 | | \-02.0-[11]-- | \-00.3-[12]-- +-03.0-[06-08]----00.0 +-04.0-[13-15]-- +-05.0-[16]-- +-06.0-[17-19]-- +-07.0-[1a]-- +-10.0 +-10.1 +-10.2 +-11.0 +-13.0 +-15.0 +-16.0 +-1c.0-[02-03]----00.0-[03]----00.0 +-1c.1-[04-05]----00.0-[05]----00.0 +-1d.0 +-1d.1 +-1d.2 +-1d.3 +-1d.7 +-1e.0-[01]--+-03.0 | +-04.0 | +-04.2 | +-04.4 | \-04.6 +-1f.0 \-1f.1

Отвязываем устройство от HN

# echo 0000:0e:00.0 > /sys/bus/pci/drivers/tg3/unbind

В xml домена добавляем

<hostdev mode='subsystem' type='pci' managed='yes'> <source> <address domain='0x0000' bus='0x0e' slot='0x00' function='0x0'/> </source> </hostdev>

и запускаем домен

virsh # start PXE-server error: Failed to start domain PXE-server error: internal error Process exited while reading console log output: char device redirected to /dev/pts/4 No IOMMU found. Unable to assign device "hostdev0" qemu-kvm: -device pci-assign,host=0e:00.0,id=hostdev0,configfd=30,bus=pci.0,addr=0x5: Device 'pci-assign' could not be initialized

No IOMMU found говорит о том, что аппаратная платформа не поддерживает виртуализацию ввода/вывода.

Tips

Сменить диск в приводе на VPS без перезагрузки

virsh -c qemu:///system attach-disk --type cdrom --mode readonly win2003 /vz/template/SW_CD_Windows_Svr_Std_2003_.ISO hdc

http://www.e-faux.com/references:applications:libvirt:cdrom_hotplug

Отправка комбинаций клавиш

Часто бывает нужно переключиться в окне kvm на вторую виртуальную консоль из графического режима.

Нажимаем Ctrl+Alt+2 (именно 2, а не F2) В консоли QEMU вводим команду:

sendkey ctrl-alt-f2

Нажимаем Ctrl+Alt+1 для возращения из консоли уже на вторую виртуальную консоль. Возврат в X.org: Alt+F7

Получение файлов из образа qcow2

Подключение:

losetup -f lxde-p5.qcow2 kpartx -a /dev/loop0 mount /dev/mapper/loop0p2 /mnt # монтирование второго раздела

Отключение:

umount /mnt kpartx -d /dev/loop0 losetup -d /dev/loop0