KDE

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(Дистрибутивы с KDE)
 
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==Дистрибутивы с KDE==
==Дистрибутивы с KDE==
KDE используется в:
KDE используется в:
 +
*[[Альт Рабочая станция К 8|Альт Рабочая станция К 8.1]]
 +
*[[Образование/8|Образование 8.1]]
*[[Альт Линукс 7.0 KDesktop]]
*[[Альт Линукс 7.0 KDesktop]]
*[[Школьный/7.0|Школьный 7.0]]
*[[Школьный/7.0|Школьный 7.0]]

Текущая версия на 16:55, 22 февраля 2017

Вид KDE в ALTlinux

Содержание

[править] Что такое KDE?

KDE Software Compilation (KDE SC) — свободная среда рабочего стола и набор программ от проекта KDE. До начала 2010 года была известна как KDE (сокращение от K Desktop Environment). Построена на основе кросс-платформенного инструментария разработки пользовательского интерфейса Qt.

[править] Дистрибутивы с KDE

KDE используется в:

[править] Установка KDE

Для установки KDE необходимо ввести в консоли следующую команду от имени root: 

 apt-get install kde4

либо 

 apt-get install kde5-big

Для перехода с KDE4 на KDE5 рекомендуется также: 

 apt-get remove kde4base-workspace-core

[править] Полезные ссылки

KDE

KDE • KDE5/noKDE5 • Kdenlive • LaWars • SolarizedPastel • SpecTips/KDE3 • Starterkits • Starterkits/p7 • Ограничения интерфейса KDE

 
Desktop Environments

Cinnamon • Enlightenment • GNOME • GNUstep (DE) • IceWM • KDE • LXDE • LXQt • MATE • Openbox • Starterkits • TDE • WindowMaker • Xfce • Категория:LXDE • Темы оформления

 
 
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