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Текущая версия на 16:55, 22 февраля 2017

Вид KDE в ALTlinux

править] Что такое KDE?

KDE Software Compilation (KDE SC) — свободная среда рабочего стола и набор программ от проекта KDE. До начала 2010 года была известна как KDE (сокращение от K Desktop Environment). Построена на основе кросс-платформенного инструментария разработки пользовательского интерфейса Qt.

править] Дистрибутивы с KDE

KDE используется в:

править] Установка KDE

Для установки KDE необходимо ввести в консоли следующую команду от имени root:

apt-get install kde4

либо

apt-get install kde5-big

Для перехода с KDE4 на KDE5 рекомендуется также:

apt-get remove kde4base-workspace-core