KDE
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(→Дистрибутивы с KDE)
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==Дистрибутивы с KDE==
==Дистрибутивы с KDE==
KDE используется в:
KDE используется в:
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*[[Альт Линукс 7.0 KDesktop]]
*[[Альт Линукс 7.0 KDesktop]]
*[[Школьный/7.0|Школьный 7.0]]
*[[Школьный/7.0|Школьный 7.0]]
Текущая версия на 16:55, 22 февраля 2017
Содержание
[править] Что такое KDE?
KDE Software Compilation (KDE SC) — свободная среда рабочего стола и набор программ от проекта KDE. До начала 2010 года была известна как KDE (сокращение от K Desktop Environment). Построена на основе кросс-платформенного инструментария разработки пользовательского интерфейса Qt.
[править] Дистрибутивы с KDE
KDE используется в:
- Альт Рабочая станция К 8.1
- Образование 8.1
- Альт Линукс 7.0 KDesktop
- Школьный 7.0
- стартовых наборах, основанных на стабильной ветке, предназначенных для опытных пользователей
- регулярных сборках, основанных на Sisyphus
[править] Установка KDE
Для установки KDE необходимо ввести в консоли следующую команду от имени root:
apt-get install kde4
либо
apt-get install kde5-big
Для перехода с KDE4 на KDE5 рекомендуется также:
apt-get remove kde4base-workspace-core
[править] Полезные ссылки
- Официальный сайт
- Темы, иконки и обои:
- KDE5 на p8