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Текущая версия на 10:46, 21 февраля 2017

https://ru.opensuse.org/SDB:Systemd#systemd-journalctl:

Начиная с версии v38+ systemd имеет собственную систему регистрации событий, которая по умолчанию включена в дистрибутив openSUSE 12.2+. systemd-journalctl является неотъемлемой частью systemd и не может использоваться отдельно. Журналы данного инструмента хранятся в бинарном виде в /var/log/journal, что исключает возможность просмотра содержимого данных файлов стандартными утилитами обработки текстовых данных. При вызове инструмента без параметров покажет все содержимое журнала аналогичного классической системе лог-файлов syslog ( /var/log/messages )

Подробное описание работы с журналом, см (англ)

man systemd-journald man journalctl

править] Основные команды

Получить актуальные ключи команды:

journalctl --help

Чтение всех логов:

journalctl

Логи с момента запуска системы:

journalctl -b

Если был крах системы, можно ввести параметр -1 и посмотреть логи с предыдущего запуска системы (-2 логи сеанса за два сеанса до текущего и т.д.) [1]:

journalctl -b -1

Показывать записи журнала с момента запуска системы с расшифровкой ошибок:

journalctl -xb

Показать самые последние записи журнала, и продожать печатать новые записи, при добавлении их в журнал:

journalctl -f

Вывод лога в текстовый файл

'команда' > 'путь к текстовому файлу'

Если вам нужно вывести лог в текстовый файл (например, чтобы сообщить разработчикам об ошибке), используйте конструкцию

Пример:

journalctl -b > / home / user / debug.log

Фильтрация по дате и времени

Показать все сообщения за последние 20 минут:

journalctl --since "20 min ago"

Просмотреть все сообщения начиная с 20 июля 2015 года 17:15:

journalctl --since "2015-07-20 17:15:00"

Просмотреть все сообщения начиная со вчерашнего дня:

journalctl ---since "yesterday"

Просмотреть все сообщения с 9:00 до настоящего времени:

journalctl --since "09:00" --until "now"

Просмотреть все сообщения с 9:00 до прошлого часа:

journalctl --since "10:00" --until "1 hour ago"

Показывать в реальном времени все записи, независимо от их размера и кодировки:

journalctl -af

Просмотр сообщений ядра [1]:

journalctl -k

Все сообщение конкретной утилиты, например, systemd:

journalctl / usr / lib / systemd / systemd

Все сообщения конкретного процесса:

journalctl _PID= 1

Все сообщения конкретного приложения или службы:

journalctl -u netcfg

Все сообщения процессов, запущенных от имени конкретного пользователя:

journalctl _UID= 33

Журнал

Журнал хранится в двоичном формате, поэтому в окружении, где не установлен systemd, его логи можно посмотреть с помощью команды strings:

strings / mnt / arch / var / log / journal / af4967d77fba44c6b093d0e9862f6ddd / system.journal | grep -i сообщение

Если же имеется файл журнала, например, с другого компьютера и systemd установлен (должно быть достаточно пакета journalctl из Sisyphus), то посмотреть его содержимое проще:



из директории

journalctl -D / mnt / arch / var / log / journal / af4967d77fba44c6b093d0e9862f6ddd

из файла

journalctl --file / mnt / arch / var / log / journal / af4967d77fba44c6b093d0e9862f6ddd / system.journal

Недавние события

Просмотр информации о недавних событиях

$ journalctl -n

По умолчанию на консоль выводится информация о последних 10 событиях. С опцией -n можно указать необходимое число событий:

$ journalctl -n 20

править] Анализ этапа загрузки

Для анализа этапа инициализации системы используется утилита systemd-analyze. Для установки делаем от root:

apt-get install systemd-analyze

Выявляем самые медленные процессы (от пользователя):

systemd-analyze blame

Выводим график загрузки процессов в векторный рисунок:

systemd-analyze plot > file.svg

править] Основные настройки

Файл настройки находится в /etc/systemd/journald.conf и состоит из следующих секций:

Storage= Указывает, где хранить журнал. Доступны следующие параметры: volatile Журнал хранится в оперативной памяти, т.е. в каталоге /run/log/journal. persistent Данные хранятся на диске, т.е. в каталоге /var/log/journal auto используется по-умолчанию none Журнал не ведётся

Указывает, где хранить журнал. Доступны следующие параметры:

Compress= Принимает значения "yes" или "no". Если включена (по-умолчанию) сообщения перед записью в журнал, будут сжиматься.

Seal= Принимает значения "yes" или "no". Если включена (по-умолчанию) будет включена защита Forward Secure Sealing (FSS), которая позволяет накладывать криптографические отпечатки на журнал системных логов.

SplitMode= Определяет доступ к журналу пользователям. Доступны следующие параметры: uid Все пользователи получают доступ к чтению системного журнала. Используется по-умочанию. login Каждый пользователь может читать только сообщения, относящиеся к его сеансу. none Пользователи не имеют доступа к системному журналу.

Определяет доступ к журналу пользователям. Доступны следующие параметры:

SyncIntervalSec= Таймаут, после которого происходит синхронизация и запись журнала на диск. Относится только к уровням ERR, WARNING, NOTICE, INFO, DEBUG. Сообщения уровня CRIT, ALERT, EMERG записываются сразу на диск.

RateLimitInterval= и RateLimitBurst= Настройки ограничения скорости генерации сообщений для каждой службы. Если в интервале времени, определяемого RateLimitInterval=, больше сообщений, чем указано в RateLimitBurst= регистрируются службой, все дальнейшие сообщения в интервале отбрасываются, пока интервал не закончится.При этом генерируется сообщение о количестве отброшенных сообщений. По умолчанию 1000 сообщений за 30 секунд. Единицы измерения: "s", "min", "h", "ms", "us". Чтобы выключить ограничение скорости, установите значения в 0.

MaxRetentionSec= Максимальное время хранения записей журнала. Единицы измерения: year, month, week, day, h или m

MaxFileSec= Максимальное время хранения записей в одном файле журнала, после которого он переводится в следующий.

ForwardToSyslog=, ForwardToKMsg=, ForwardToConsole=, ForwardToWall= Определяют куда направлять сообщения: в традиционный системный журнал Syslog, в буфер журнала ядра (kmsg), на системную консоль, или на стену, чтобы было видно всем зарегистрированным пользователям. Эти опции принимают логические аргументы. Если переадресация на Syslog включен, но Syslog демон не работает, соответствующий параметр не имеет никакого эффекта. По умолчанию, только стена включена. Эти параметры могут быть переопределены во время загрузки с параметрами командной строки ядра systemd.journald.forward_to_syslog =, systemd.journald.forward_to_kmsg =, systemd.journald.forward_to_console = и systemd.journald.forward_to_wall =. При пересылке в консоль, должен быть установлен TTYPath =, как будет описано ниже.

TTYPath= Назначает консоль TTY, для вывода сообщений, если установлен параметр ForwardToConsole=yes. По-умолчанию, используется /dev/console. Для того, чтобы вывести на 12 консоль, устанавливаем TTYPath=/dev/tty12. Для того, чтобы вывести на последовательный порт, устанавливаем TTYPath=/dev/ttySX, где X номер com-порта.

MaxLevelStore=, MaxLevelSyslog=, MaxLevelKMsg=, MaxLevelConsole=, MaxLevelWall= Определяет максимальный уровень сообщений который сохраняется в журнал, выводится на традиционный системный журнал Syslog, буфер журнала ядра (kmsg), консоль или стену. Значения: emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug или цифры от 0 до 7 (соответствуют уровням).

править] Управление логированием

Определение текущего объёма логов

Со временем объём логов растёт, и они занимают всё больше места на жёстком диске. Узнать объём имеющихся на текущий момент логов можно с помощью команды:

journalctl --disk-usage

Ротация логов

Настройка ротации логов осуществляется с помощью опций −−vacuum-size и −−vacuum-time. Первая из них устанавливает предельно допустимый размер для хранимых на диске логов (в нашем примере — 1 ГБ):

journalctl --vacuum- size = 1G

Как только объём логов превысит указанную цифру, лишние файлы будут автоматические удалены. Аналогичным образом работает опция −−vacuum-time. Она устанавливает для логов срок хранения, по истечении которого они будут автоматически удалены:

journalctl --vacuum- time = 1years

Настройка ротации в конфигурационном файле . Настройки ротации логов можно также прописать в конфигурационном файле /еtc/systemd/journald.conf, который включает в числе прочих следующие параметры: SystemMaxUse= — максимальный объём, который логи могут занимать на диске; SystemKeepFree= — объём свободного места, которое должно оставаться на диске после сохранения логов; SystemMaxFileSize= — объём файла лога, по достижении которого он должен быть удален с диска; RuntimeMaxUse= — максимальный объём, который логи могут занимать в файловой системе /run; RuntimeKeepFree= — объём свободного места, которое должно оставаться в файловой системе /run после сохранения логов; RuntimeMaxFileSize= — объём файла лога, по достижении которого он должен быть удален из файловой системы /run.

. Настройки ротации логов можно также прописать в конфигурационном файле /еtc/systemd/journald.conf, который включает в числе прочих следующие параметры:

Единицы измерения: K, M, G, T, P, E.

править] Возврат syslog

Допускается либо параллельное ведение журналов в syslog, либо полное переключение на него. За это отвечают параметры Storage и ForwardToSyslog в /etc/systemd/journald.conf:

[Journal] Storage=none ForwardToSyslog=yes

После этого надо установить logrotate, syslog и, в зависимости от варианта syslog, klogd.

править] Запись в журнал из скрипта

echo "MESSAGE" | systemd-cat -t myunit

где myunit — имя юнита.

Внимание! logger не работает с Journald





править] Ссылки

Примечания :

↑ 1,0 1,1 Работает пока только в Сизифе, уточняйте через journalctl --help



