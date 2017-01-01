Join/Environment

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Текущая версия на 06:49, 8 апреля 2017

править] Настройка окружения для сборки пакетов в операционной системе ALT

править] пакеты

установить следуюшие пакеты:

apt-get install hasher git gear rpm-utils rpm-build

править] hasher

под root:

hasher-useradd <существующий пользователь>

hasher-useradd testuser

например:

Создать пользователю в домашнем каталоге файл .hasher/config

mkdir ~/.hasher echo 'packager="Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org>"' >~/.hasher/config





править] git

Для коммитов и создания тэгов в git нужно сделать небольшую его настройку:

получить идентификатор gpg ключа и добавить его в git:

gpg -K

полученный результат (id вашего секретного ключа) записать в git:

git config --global user.signingkey <ID, например 0A46826A>

После этого у вас будет работать подпись для git тэгов и коммитов. Поробную инструкцию для подписывания коммитов и тэгов смотрите здесь: https://git-scm.com/book/id/v2/Git-Tools-Signing-Your-Work

Но ещё нужно добавить информацию о пользователе git:

git config --global user.name "Vasily Petrov" git config --global user.email vasyapetrov@altlinux.org

править] gear

править] rpm

Для корректной работы утилит rpm и add_changelog вам необходимо указать rpmbuild, кто и что собирает. Это можно сделать через файл .rpmmacros в домашнем каталоге, следующего содержимого:

# переопределить местоположение каталога для сборки пакетов %_topdir %homedir/RPM # определить местоположение TMP каталога для rpmbuild install пакета вместо $TMPDIR %_tmppath %_topdir/TMP %packager Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org> # содержимое gpg_name должно соответствовать вашему uid из вывода gpg -K %_gpg_name Vasiliy Petrov <vasyapetrov@altlinux.org>